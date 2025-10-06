Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

পাকিস্তানের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রেও চ্যাম্পিয়ন সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    
মাইনর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত
মাইনর লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাকিব আল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে নিয়মিত খেলছেন সাকিব আল হাসান। শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত। এ বছরের মে মাসে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার এবার শিরোপা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে।

মে মাসে লাহোর কালান্দার্স শিরোপা জিতলেও সেবার ফাইনালের একাদশে ছিলেন না সাকিব। এবার তাঁকে নিয়েই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের একাদশ সাজিয়েছে আটলান্টা ফায়ার। বাংলাদেশ সময় আজ সকালে চার্চ সেন্ট পার্ক মাঠে হয়েছে আটলান্টা ফায়ার-শিকাগো কিংসম্যান ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছে আটলান্টা ফায়ার।

১৫৮ রানের লক্ষ্যে নেমে শুরুতে একটু চাপে পড়ে আটলান্টা ফায়ার। ৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৪৯ রানে পরিণত হয় দলটি। পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন স্টিভেন টেলর। চতুর্থ উইকেটে অ্যারন জোনস ও টেলর গড়েন ৩৪ রানের জুটি। তবে ১২তম ওভারের তৃতীয় বলে টেলর আহত অবসর হয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ১৫ বলে ১ চার ও ১ ছক্কায় ২০ রান করেন তিনি। এরপর ব্যাটিংয়ে নামেন সাকিব। ১২ বলে ১ ছক্কায় ১৩ রান করে আউট হয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার।

সাকিবের বিদায়ে আটলান্টা ফায়ারের স্কোর হয়ে যায় ১৪.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৯ রান। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ৩২ বলে ৪৭ রানের সমীকরণ তৈরি হয় আটলান্টার সামনে। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয়ে শিরোপা জেতে সাকিবের দল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন জোনস। ৪৮ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছেন তিনি। শিকাগো কিংসম্যানের জিয়া উল হক ও গুলাম মুদাসসর নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। এক উইকেট নিয়েছেন হাসান খান।

ফাইনালে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিকাগো কিংসম্যান। ইনিংসের প্রথম বলেই শিকাগোর ওপেনার রমিজ রাজাকে ফিরিয়েছেন সাকিব। প্রথম ওভার পুরোটা মেডেন দিয়েছেন সাকিব। ৪ ওভারে ২৮ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৫ রান করেছে শিকাগো। ইনিংস সর্বোচ্চ ৯২ রান করে অপরাজিত থাকেন ফারাজ আলী। ৬০ বলের ইনিংসে ১০ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

না ফেরার দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার

না ফেরার দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার

পাকিস্তানের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রেও চ্যাম্পিয়ন সাকিব

পাকিস্তানের পর এবার যুক্তরাষ্ট্রেও চ্যাম্পিয়ন সাকিব

বিগ ব্যাশ থেকে নতুন কিছু শিখতে চান রিশাদ

বিগ ব্যাশ থেকে নতুন কিছু শিখতে চান রিশাদ

হংকংকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ, আশা হামজার

হংকংকে হারাতে পারবে বাংলাদেশ, আশা হামজার