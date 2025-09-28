Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ভারত–পাকিস্তান ফাইনালের আগে কী নাটক হলো

ক্রীড়া ডেস্ক    
ফাইনালের জন্য আলাদা দুইজন উপস্থাপক রেখেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। ছবি: বিসিসিআই
ফাইনালের জন্য আলাদা দুইজন উপস্থাপক রেখেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। ছবি: বিসিসিআই

একাধিক ইস্যুতে এবারের এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তানের আগের দুই ম্যাচে বেশ বিতর্ক হয়েছে। তাতে সরগরম ছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ফাইনাল ম্যাচের আগেও এর ব্যতিক্রম কিছু হয়নি।

দুবাইয়ে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে টস জিতে পাকিস্তানকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। মুদ্রা নিক্ষেপ পর্বেই হতবাক হয়ে যান ভক্তরা। পাকিস্তান অধিনায়কের টস সাক্ষাৎকার এড়িয়ে যান জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী।

টস জেতার পর ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানালে সূর্যকুমারের কাছে দলের সমন্বয় এবং কৌশল সম্পর্কে জানতে চান শাস্ত্রী। তবে পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার পালা এলে সরে যান তিনি। পরবর্তীতে পাকিস্তানের সাবেক পেসার ওয়াকার ইউনিস আগার সাক্ষাৎকার নেন। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ফের সমালোচনায় মেতে উঠে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

যদিও বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় দল কিংবা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) দোষারোপ করার সুযোগ নেই পাকিস্তান ভক্তদের। মূলত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) অনুরোধেই ফাইনালের জন্য নিরপেক্ষ উপস্থাপক রেখেছে এশিয়ান ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।

এর আগে সুপার ফোরের ম্যাচে পাকিস্তানের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলায়নি সূর্যকুমাররা। এই ইস্যুতে অ্যান্ডি পাইক্রফটকে জড়িয়ে প্রায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেছিল পাকিস্তান। তবে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ খেলেছে তারা। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে বিতর্কিত উদ্যাপন করে সমালোচনার মুখে পড়েন পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার সাহিবজাদা ফারহান ও হারিস রউফ। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করেছে ভারত। এবার নিরপেক্ষ উপস্থাপকের বিষয়টি এশিয়া কাপের শেষভাগে এসেও আরেকবার সমালোচনার জন্ম দিল।

বিষয়:

খেলাপাকিস্তানএশিয়া কাপক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

শিশুকে হত্যা করে সেপটিক ট্যাংকে ফেলে রাখেন স্কুলশিক্ষক চাচি: পুলিশ

হাজি সেলিমের আজিমপুরের বাড়িতে যৌথ বাহিনীর অভিযান, ৬টি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

ভারত-পাকিস্তান ‘হাইভোল্টেজ’ ফাইনাল নিয়ে সুপার কম্পিউটার কী বলে

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, আমরা এখন নিজে খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

দুর্গাপূজায় অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে বিএনপি নেতার বিতর্কিত মন্তব্য

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

ইপিআই কার্যক্রম: শিশুদের টিকার সংকট

সম্পর্কিত

ভারত–পাকিস্তান ফাইনালের আগে কী নাটক হলো

ভারত–পাকিস্তান ফাইনালের আগে কী নাটক হলো

হাইভোল্টেজ ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ভারত

হাইভোল্টেজ ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ে ভারত

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবির পরিচালক হওয়ার পথে রাজ্জাক

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিসিবির পরিচালক হওয়ার পথে রাজ্জাক

৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট, দাবি বাফুফের

৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট, দাবি বাফুফের