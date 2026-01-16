Ajker Patrika
সেঞ্চুরি, ১০৭ মিটার ছক্কা ও এক ওভারে ৩২ রান নিয়ে স্মিথের ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    
৪২ বলে ১০০ রান করেন স্মিথ। ছবি: সংগৃহীত
৪২ বলে ১০০ রান করেন স্মিথ। ছবি: সংগৃহীত

বিগ ব্যাশে আজ সিডনি ডার্বিতে শেষ হাসি হেসেছে সিডনি সিক্সার্স। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিডনি থান্ডারকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা। জয় পরাজয় ছাপিয়ে এই ম্যাচের আলো কেড়ে নিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ। দুজনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা। জোড়া সেঞ্চুরির দিনে বিগ ব্যাশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওভার দেখেছে ভক্তরা।

২ সেঞ্চুরি মধ্যে একটা বৃথা গেছে। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৮৯ রান করে থান্ডার। ৬৫ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। জবাবে স্মিথের পাল্টা সেঞ্চুরিতে জয় নিশ্চিত করে সিক্সার্স। দলকে জয়ের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত ১০০ রানে ফেরেন স্মিথ। ৫ চার ও ৯ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪২ বলের ইনিংস।

সেঞ্চুরি করার পথে হ্যাডলির করা ১২ তম ওভারে ৩২ রান নেন স্মিথ। বিগ ব্যাশে এর আগে কখনো ১ ওভারে এত রান হয়নি। এর মধ্যে স্মিথেরই অবদান ৩১ রান। সে ওভারের প্রথম ৪ বলেই টানা ছক্কা মারেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। পঞ্চম ডেলিভারি নো হয়। সেই সঙ্গে চার মারেন স্মিথ। বাকি ৩ রান দৌঁড়ে নেন তিনি। এদিন নাথান ম্যাক অ্যান্ড্রুর করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ১০৭ মিটার ছক্কা হাঁকান। বল গিয়ে পড়ে স্টেডিয়ামের ছাদে। সব মিলিয়ে দিনটা মনে রাখার মতোই পার করলেন স্মিথ।

বিগ ব্যাশে এটা স্মিথের চতুর্থ সেঞ্চুরি। তালিকার শীর্ষে তিনি। যৌথভাবে দুইয়ে আছেন ওয়ার্নার ও ম্যাক ডারমট। সমান তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা। চলতি বিগ ব্যাশে এটা ওয়ার্নারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর দশম সেঞ্চুরি। রাইলি রুশো ও বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে তালিকার তিনে উঠে এলেন ওয়ার্নার। তাঁর ওপরে আছেন কেবল বাবর আজম ও ক্রিস গেইল। ১১ সেঞ্চুরি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ২২ বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘর স্পর্শ করেছেন গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকাকে যে সহসা কেউ স্পর্শ করতে পারবে না সেটা বলাই যায়।

ডেভিড ওয়ার্নারক্রিকেটস্টিভ স্মিথ
