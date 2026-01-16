সেঞ্চুরি, ১০৭ মিটার ছক্কা ও এক ওভারে ৩২ রান নিয়ে স্মিথের ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক
বিগ ব্যাশে আজ সিডনি ডার্বিতে শেষ হাসি হেসেছে সিডনি সিক্সার্স। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিডনি থান্ডারকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা। জয় পরাজয় ছাপিয়ে এই ম্যাচের আলো কেড়ে নিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ। দুজনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা। জোড়া সেঞ্চুরির দিনে বিগ ব্যাশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওভার দেখেছে ভক্তরা।
২ সেঞ্চুরি মধ্যে একটা বৃথা গেছে। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৮৯ রান করে থান্ডার। ৬৫ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। জবাবে স্মিথের পাল্টা সেঞ্চুরিতে জয় নিশ্চিত করে সিক্সার্স। দলকে জয়ের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত ১০০ রানে ফেরেন স্মিথ। ৫ চার ও ৯ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪২ বলের ইনিংস।
সেঞ্চুরি করার পথে হ্যাডলির করা ১২ তম ওভারে ৩২ রান নেন স্মিথ। বিগ ব্যাশে এর আগে কখনো ১ ওভারে এত রান হয়নি। এর মধ্যে স্মিথেরই অবদান ৩১ রান। সে ওভারের প্রথম ৪ বলেই টানা ছক্কা মারেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। পঞ্চম ডেলিভারি নো হয়। সেই সঙ্গে চার মারেন স্মিথ। বাকি ৩ রান দৌঁড়ে নেন তিনি। এদিন নাথান ম্যাক অ্যান্ড্রুর করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ১০৭ মিটার ছক্কা হাঁকান। বল গিয়ে পড়ে স্টেডিয়ামের ছাদে। সব মিলিয়ে দিনটা মনে রাখার মতোই পার করলেন স্মিথ।
বিগ ব্যাশে এটা স্মিথের চতুর্থ সেঞ্চুরি। তালিকার শীর্ষে তিনি। যৌথভাবে দুইয়ে আছেন ওয়ার্নার ও ম্যাক ডারমট। সমান তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা। চলতি বিগ ব্যাশে এটা ওয়ার্নারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর দশম সেঞ্চুরি। রাইলি রুশো ও বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে তালিকার তিনে উঠে এলেন ওয়ার্নার। তাঁর ওপরে আছেন কেবল বাবর আজম ও ক্রিস গেইল। ১১ সেঞ্চুরি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ২২ বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘর স্পর্শ করেছেন গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকাকে যে সহসা কেউ স্পর্শ করতে পারবে না সেটা বলাই যায়।
বিগ ব্যাশে আজ সিডনি ডার্বিতে শেষ হাসি হেসেছে সিডনি সিক্সার্স। নগর প্রতিদ্বন্দ্বী সিডনি থান্ডারকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে তারা। জয় পরাজয় ছাপিয়ে এই ম্যাচের আলো কেড়ে নিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ। দুজনেই পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা। জোড়া সেঞ্চুরির দিনে বিগ ব্যাশের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ওভার দেখেছে ভক্তরা।
২ সেঞ্চুরি মধ্যে একটা বৃথা গেছে। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৮৯ রান করে থান্ডার। ৬৫ বলে ১১০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওয়ার্নার। জবাবে স্মিথের পাল্টা সেঞ্চুরিতে জয় নিশ্চিত করে সিক্সার্স। দলকে জয়ের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত ১০০ রানে ফেরেন স্মিথ। ৫ চার ও ৯ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪২ বলের ইনিংস।
সেঞ্চুরি করার পথে হ্যাডলির করা ১২ তম ওভারে ৩২ রান নেন স্মিথ। বিগ ব্যাশে এর আগে কখনো ১ ওভারে এত রান হয়নি। এর মধ্যে স্মিথেরই অবদান ৩১ রান। সে ওভারের প্রথম ৪ বলেই টানা ছক্কা মারেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। পঞ্চম ডেলিভারি নো হয়। সেই সঙ্গে চার মারেন স্মিথ। বাকি ৩ রান দৌঁড়ে নেন তিনি। এদিন নাথান ম্যাক অ্যান্ড্রুর করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারের তৃতীয় বলে ১০৭ মিটার ছক্কা হাঁকান। বল গিয়ে পড়ে স্টেডিয়ামের ছাদে। সব মিলিয়ে দিনটা মনে রাখার মতোই পার করলেন স্মিথ।
বিগ ব্যাশে এটা স্মিথের চতুর্থ সেঞ্চুরি। তালিকার শীর্ষে তিনি। যৌথভাবে দুইয়ে আছেন ওয়ার্নার ও ম্যাক ডারমট। সমান তিনটি করে সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা। চলতি বিগ ব্যাশে এটা ওয়ার্নারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর দশম সেঞ্চুরি। রাইলি রুশো ও বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে তালিকার তিনে উঠে এলেন ওয়ার্নার। তাঁর ওপরে আছেন কেবল বাবর আজম ও ক্রিস গেইল। ১১ সেঞ্চুরি করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক। ২২ বার তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারের ঘর স্পর্শ করেছেন গেইল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকাকে যে সহসা কেউ স্পর্শ করতে পারবে না সেটা বলাই যায়।
ক্রিকেটারদের নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের একটি বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গত তিন দিন ধরে নতুন বিবাদ শুরু হয়েছে ক্রিকেট পাড়ায়। এমন মন্তব্যের জেরে অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন বিসিবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহ৩৭ মিনিট আগে
আর মাত্র ছয় মাস। পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশও কেপে উঠবে বিশ্বকাপ জ্বরে। ভাগ হয়ে যাবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায়। এর মধ্যেও সব ভক্তের মনে একটি সুপ্ত বাসনা থাকে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে দেখার। ফিফাও চাইছে বাংলাদেশকে বিশ্বকাপে তোলার। শুনলে বিস্মিত হলেও একথা বলেছেন খোদ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো নিজেই।১ ঘণ্টা আগে
আগের দিন সেরা হয়েছেন বালিকা এককে। এবার নারী এককেও শিরোপা জিতে নিলেন খই খই সাই মারমা। ৪০তম জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ অনন্য এক ‘ডাবল’ দিয়ে শেষ করলেন বিকেএসপির এই খেলোয়াড়।২ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালী এক্সপ্রেসের জন্য ম্যাচটা ছিল বাঁচা-মরার। প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে আজ জেতার বিকল্প ছিল না বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সামনে। জয়ের সমীকরণ মেলাতে পারেনি নোয়াখালী। চট্টগ্রামের কাছে ৫ উইকেটে হেরে লিগপর্ব থেকেই বিদায় নিল হায়দার আলীর৪ ঘণ্টা আগে