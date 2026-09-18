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ক্রিকেট

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগেই সুখবর পেল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগেই সুখবর পেল অস্ট্রেলিয়া
লুঙ্গি এনগিদি। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগেই বড় স্বস্তি পেল অস্ট্রেলিয়া। স্বাগতিকদের পেস আক্রমণে একের পর এক চোটের ধাক্কায় এবার ছিটকে গেছেন লুঙ্গি এনগিদি। ডান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে তিন ম্যাচের সিরিজে খেলতে পারবেন না এই পেসার। তাঁর পরিবর্তে দলে ডাক পেয়েছেন তরুণ পেসার নকোবানি মোকোয়েনা।

এর আগে চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন কাগিসো রাবাদা ও ওটনিল বার্টম্যানও। ফলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে খেলতে হবে তিন পেসারকে ছাড়াই।

গত সপ্তাহে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টাইটানসের বিপক্ষে ডলফিনসের হয়ে খেলতে গিয়ে চোট পান এনগিদি। বুধবারের স্ক্যানে ধরা পড়ে, সুস্থ হতে তাঁকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

এনগিদির পরিবর্তে দলে সুযোগ পাওয়া মোকোয়েনার বয়স ২০ বছর। নামিবিয়া সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের বিপক্ষে প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ডলফিনসের হয়ে খেলছিলেন এই পেসার। তবে জাতীয় দলের ডাকে সেই ম্যাচ ছেড়ে যোগ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন মার্কো ইয়ানসেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ডুয়ান ইয়ানসেন, করবিন বশ, জেরাল্ড কোয়েৎজি, কুয়েনা মাফাকা ও মোকোয়েনা।

অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় ম্যাচ ২৭ সেপ্টেম্বর এবং শেষ ওয়ানডে ৩০ সেপ্টেম্বর।

ওয়ানডে সিরিজের পর দুই দল তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে। আগামী ৯ অক্টোবর শুরু হবে সেই সিরিজ। তবে টেস্টে এনগিদি খেলতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শুরুর কাছাকাছি সময়ে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগতে থাকা রাবাদার খেলা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বিষয়:

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