বিশ্বকাপজয়ী দল থেকে কয়টি পরিবর্তন আনল স্পেন

বিশ্বকাপ জয়ের দুই মাস পর নতুন অভিযানে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে স্পেন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের ২৬ সদস্যের মধ্যে চারজনকে বাদ দিয়ে উয়েফা নেশনস লিগের দল ঘোষণা করেছেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।
চার পরিবর্তনের মধ্যে দুজন নতুন করে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। ইন্টার মিলানের গোলরক্ষক জোসেপ মার্তিনেস ও এস্পানিওলের ফরোয়ার্ড রবার্তো ফের্নান্দেজ প্রথমবারের মতো দে লা ফুয়েন্তের এই দলে ডাক পেয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্বকাপে চোটের কারণে খেলতে না পারা ফেরমিন লোপেজ ও ডিন হুইসেন আবারও দলে ফিরেছেন।
বিশ্বকাপজয়ী দলের চার সদস্য এবার দলে নেই। হাঁটুর চোটের কারণে গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়া ছিটকে গেছেন। মার্কোস ইয়োরেন্তে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। এ ছাড়া গাভি ও বোরহা ইগলেসিয়াসও এবার জায়গা পাননি। গাভি বিশ্বকাপ ফাইনালের ঘটনায় পাওয়া এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞার কারণে নেশনস লিগের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না।
দলে ফিরেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ডিফেন্ডার ডিন হুইসেন। গত বিশ্বকাপে তাঁকে দলে রাখেননি দে লা ফুয়েন্তে। বার্সেলোনার ফেরমিন লোপেজও চোট কাটিয়ে ফিরেছেন। বিশ্বকাপের আগে পায়ের চোটের কারণে তিনি টুর্নামেন্টে খেলতে পারেননি।
নেশনস লিগে স্পেনের অভিযান শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাদের পথচলা। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলবে তারা। ৩ অক্টোবর ওভিয়েদোয় চেক প্রজাতন্ত্রের মুখোমুখি হবে স্পেন। ৬ অক্টোবর স্প্লিটে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ করবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
নেশনস লিগের জন্য স্পেনের দল
গোলরক্ষক: উনাই সিমোন, দাভিদ রায়া, জোসেপ মার্তিনেস।
ডিফেন্ডার: পেদ্রো পোর্চো, এরিক গার্সিয়া, পাও কুবর্সি, লাপোর্তে, ভিভিয়ান, ডিন হুইসেন, কুকুরেয়া, গ্রিমালদো।
মিডফিল্ডার: রদ্রি, জুবিমেন্দি, পেদ্রি, ফাবিয়ান রুইজ, মিকেল মেরিনো, দানি ওলমো, বাইনা, ফেরমিন লোপেজ।
আক্রমণভাগ: নিকো উইলিয়ামস, ইয়েরেমি পিনো, ওইয়ারসাবাল, ফেরান তোরেস, রবার্তো ফের্নান্দেজ, লামিনে ইয়ামাল, ভিক্টর মুনিওস।
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