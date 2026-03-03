হেরেও চ্যাম্পিয়ন চীনের কুর্নিশ পেল বাংলাদেশ

র্যাঙ্কিংয়ে ৯৫ ধাপ এগিয়ে থাকা দল চীন। শুধু তা-ই নয়, নারী এশিয়ান কাপের ৯ বার ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। তাদের বিপক্ষেই এশিয়ার মঞ্চে অভিষেক হলো বাংলাদেশের। ঋতুপর্ণা-আফঈদারা মাঠে নামেন অলৌকিক কিছু করার স্বপ্ন নিয়ে। এমনকি গোলের সুবাসও উঁকি দিয়ে চলে যায়। প্রথমার্ধের শেষ দুটি ভুল হারের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও দ্বিতীয়ার্ধে চীনের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ে বাংলাদেশ। কোনো গোলই করতে দেয়নি।
তাই ২-০ গোলের হারের পরও বাংলাদেশ মাঠ ছেড়েছে মাথা উঁচু করে। দুটি ভুল বাদ দিলে দুই অর্ধেই আজ অসাধারণই খেলেছে বাংলাদেশ। সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে চতুর্থ মিনিটে লি জিংয়ের নেওয়া ভলি অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে চলে যায়। ষষ্ঠ মিনিটে আবারও ভলির চেষ্টা করেন লি। তবে এবার সহজে তা তালুবন্দী করেন বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিলি আক্তার।
দশম মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়র ফাউলের শিকার হলে ফ্রিকিক পায় বাংলাদেশ। তবে ঋতুপর্ণা চাকমার শট কোনো বিপদ সৃষ্টি করতে পারেনি। ১২ মিনিটে চীনের সবচেয়ে বড় তারকা ওয়াং শুয়াংয়ের বাঁ পায়ের জোরাল শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন মিলি।
১৪ মিনিটে সবচেয়ে বড় সুযোগটা আসে বাংলাদেশের জন্য। পাল্টা আক্রমণে নিজেদের অর্ধ থেকে ফাঁকায় থাকা ঋতুপর্ণা চাকমার কাছে লং বল বাড়ান মারিয়া মান্দা। চীনের অধিনায়ক উ হাইয়ানে সহজেই পরাস্ত করে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন ঋতুপর্ণা। ৬ ফুট উচ্চতার গোলরক্ষক চেন চেন পোস্ট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে আসেন। তাই চিরচেনা দূরপাল্লার শটে তাঁকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন ঋতুপর্ণা। কিন্তু সেই শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ঠেকিয়ে বাংলাদেশকে হতাশ করেন চীনা গোলরক্ষক। ঋতুপর্ণাও তাই হতাশায় মাটিতে শুয়ে পড়েন এমন সুযোগ কাজে না লাগায়।
২০ মিনিটে বক্সে জটলার ভেতর থেকে শট নেন চীনের ওয়াং শুয়াং। সেই শট পা দিয়ে ঠেকানোর পর তালুবন্দী করেন মিলি। ২৪ মিনিটে চীন উচ্ছ্বাসে মাতে হেড থেকে শুয়াংয়ের গোলে। কিন্তু নাটকের তখন সবে শুরু। প্রায় ৫ মিনিটের মতো সময় পর্যবেক্ষণের পর ভিএআরের মাধ্যমে সেই গোলবাতিলের সিদ্ধান্ত নেন মাঠের রেফারি পানসা চাইসেইন্ট। কারণ অফসাইডে ছিলেন শুয়াং।
৪৪ মিনিটে শুয়াংয়ের দুর্দান্ত গোলেই এগিয়ে যায় চীন। দূরপাল্লার শটটি ঠেকানোরও সুযোগ পাননি মিলি। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ঝাং রুই। তাঁর নেওয়া রিবাউন্ড শট আফঈদা খন্দকারের পায়ে লেগে আশ্রয় নেয় জালে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কৌশলে পরিবর্তন আনেন কোচ পিটার বাটলার। মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগের ধার বাড়াতে তুলে নেওয়া হয় মিডফিল্ডার উমেহলা মারমা ও ডিফেন্ডার শিউলি আজিমকে; তাদের পরিবর্তে মাঠে নামেন ফরোয়ার্ড তহুরা খাতুন ও হালিমা আক্তার। ৪৬ মিনিটেই লিড নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ, তবে ঋতুপর্ণা চাকমার দূরপাল্লার শটটি চীনের পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে গেলে কেবল আক্ষেপই বাড়ে ডাগআউটে। পরে একই প্রচেষ্টা ছিল মারিয়ারও।
পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ গোল পেতে কতটা মরিয়া, তা বোঝা যায় ৫৩ মিনিটে ডিফেন্ডার নবীরনকে তুলে মিডফিল্ডার স্বপ্না রানীকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্তে। চীনের ওপর একের পর এক চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বক্সে ঢোকা কঠিনই ছিল।
৬৮ মিনিটে ঝাং চেংজুর বুলেট গতির শট ঠেকিয়ে মিলি আবারও বুঝিয়ে দেন কেন রুপনা চাকমাকে বসিয়ে তাঁকে একাদশে রাখেন বাটলার। ৭৭ মিনিটে ৩৫ গজেরও দূর থেকে নেওয়া স্বপ্নার শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য।
৮৩ মিনিটে আরেকটি গোল হজমের দ্বারপ্রান্তে ছিল বাংলাদেশ। তবে শাও জিকিনের শট পোস্টে লেগে চলে যায় সাইডলাইনের বাইরে। ৮৬ মিনিটে শামসুন্নাহার জুনিয়রের জায়গায় মাঠে নামেন সুইডেন প্রবাসী আনিকা রানিয়া সিদ্দিকী। বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় তাঁর।
শেষ দিকে চীন অনেক চেষ্টা করেও ভাঙতে পারেনি বাংলাদেশের রক্ষণ। ভাঙতে পারেনি মনোবলও। তাই তো ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের ডাগআউটে এসে কুর্নিশ করে গেলেন চীনা ফুটবলাররা। সাহসী ফুটবল খেলার একই দৃঢ়তা নিয়ে ৬ মার্চ দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার মুখোমুখি হবেন ঋতুপর্ণারা।
নারী এএফসি এশিয়ান কাপে ভারতের মিশন শুরু হবে আগামীকাল। বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় তাদের প্রতিপক্ষ ভিয়েতনাম। প্রথম ম্যাচের আগে নিজেদের পারফরম্যান্সের চেয়ে যেন জার্সি নিয়েই বেশি চিন্তিত সঙ্গীতা বাসফোরের দল।১ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকার জরিমানার খবর শোনা গেছে। এবার এশিয়ার আরেক দল আফগানিস্তানও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে দলটির নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে পরিবর্তন।৪২ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার জেরে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জরিমানা কম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শহিদ আফ্রিদি। এই ইস্যুতে বিপরীতধর্মী কথা বলছেন মোহাম্মদ আমির। ক্রিকেটারদের চেয়ে নির্বাচকদের বেশি জরিমানা করা উচিত বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। টুর্নামেন্ট শেষ হতে বাকি কেবল তিন ম্যাচ। গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে রিজার্ভ ডে না থাকলেও নকআউট পর্বে থাকছে রিজার্ভ ডে। যার মধ্যে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে যে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেটা না বললেও চলছে।২ ঘণ্টা আগে