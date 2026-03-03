বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেসে গেলে এবার কপাল পুড়বে ভারতের

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। টুর্নামেন্ট শেষ হতে বাকি কেবল তিন ম্যাচ। গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে রিজার্ভ ডে না থাকলেও নকআউট পর্বে থাকছে রিজার্ভ ডে। যার মধ্যে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে যে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেটা না বললেও চলছে। এই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলে ঝামেলায় পড়বে ভারত।
আগামীকাল কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে নকআউট পর্ব। প্রথম সেমিফাইনালের পর দিনই মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে সেদিন মুখোমুখি হবে ভারত-ইংল্যান্ড। রিজার্ভ ডে থাকা সত্ত্বেও যদি দুই সেমিফাইনাল পরিত্যক্ত হয়, তাহলে সুপার এইটে গ্রুপে শীর্ষে থাকা দুই দল উঠে যাবে ফাইনালে। এমনটা হলে ভারতের ফাইনাল খেলা হবে না। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ইংল্যান্ড। কারণ, সুপার এইটের এক নম্বর গ্রুপ থেকে শীর্ষে থেকে শেষ করে প্রোটিয়ারা। আর দ্বিতীয় গ্রুপে সবার ওপরে ছিল ইংল্যান্ড।
সেমিফাইনাল ও রিজার্ভ ডের নিয়ম
সাধারণত টি-টোয়েন্টিতে ফল আনতে দুই ইনিংসের পাঁচ ওভার করে খেলা প্রয়োজন। সেটা আইসিসি ইভেন্টের গ্রুপ পর্ব ও লিগ পর্বের জন্য প্রযোজ্য। তবে আইসিসির নকআউট পর্বের ক্ষেত্রে নিয়মটা ভিন্ন। দুই ইনিংসের কমপক্ষে ১০ ওভার করে খেলা প্রয়োজন।
নির্ধারিত দিনে সেমিফাইনাল পুরোপুরি শেষ করা না গেলে ৯০ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হবে। যদি বৃষ্টির বাগড়ায় সেদিন খেলা শেষ করা সম্ভব না হয়, ম্যাচ গড়াবে রিজার্ভ ডেতে। রিজার্ভ ডের দিন বাড়তি ১২০ মিনিট থাকছে। নির্ধারিত দিনে খেলা যতটুকুর পর থেমে যাবে, রিজার্ভ ডেতে বাকি অংশ থেকে খেলা হবে। আর নির্ধারিত দিনে যদি এক বলও খেলা না হয়, তাহলে শূন্য থেকে শুরু হবে রিজার্ভ ডের খেলা। সুপার ওভারের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে যতক্ষণ না ফল আসে। যদি মুষলধারে বৃষ্টির কারণে খেলা মাঠেই না গড়ায় সেক্ষেত্রে সুপার এইটের পয়েন্ট টেবিল দেখে ফাইনালিস্ট নির্ধারিত হবে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাস কী বলছে
দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড, ভারত-ইংল্যান্ড দুটি সেমিফাইনালই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কোনো ম্যাচেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ৪ মার্চ কলকাতা ও ৫ মার্চ মুম্বাইয়ে বৃষ্টির বাগড়ায় ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ফল আসবে না বলে ধরে নেওয়া যায়।
এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। এরপর গায়ানায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে ৬৮ রানে জিতে ইংলিশদের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেয় ভারত। এই বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নও হয়েছে ভারত।
১৪ মিনিটে সবচেয়ে বড় সুযোগটা আসে বাংলাদেশের জন্য। পাল্টা আক্রমণে নিজেদের অর্ধ থেকে ফাঁকায় থাকা ঋতুপর্ণা চাকমার কাছে লং বল বাড়ান মারিয়া মান্দা। চীনের অধিনায়ক উ হাইয়ানে সহজেই পরাস্ত করে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ওপরে উঠতে থাকেন ঋতুপর্ণা। ৬ ফুট উচ্চতার গোলরক্ষক চেন চেন পোস্ট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে আসেন। তাই চিরচ১ ঘণ্টা আগে
ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানানোয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। মাঠের খেলায় না থাকলেও গ্রুপ পর্ব এবং সুপার এইটে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেল। তবে সেমিফাইনালে দেখা যাবে না কোনো বাংলাদেশি আম্পায়ারকে।১ ঘণ্টা আগে
ওসাসুনার কাছে ২-১ গোলের হারের দুঃস্মৃতি নিয়ে গেতাফের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবারও ভাগ্য বদলায়নি লস ব্লাঙ্কোসদের। এ যাত্রায় ১-০ গোলে হেরে গেছে তারা; তাও আবার নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। এমন হারের পর প্রধান কোচ আলভারো আরবেলোয়ার ওপর তোপ দাগছেন রিয়ালের ভক্তরা।২ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ফুটবল ইতিহাসের এক নতুন ইতিহাস রচিত হবে আজ। নারী এশীয়ান কাপের মঞ্চে চীনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হচ্ছে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হবে ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে