ক্রিকেটাররা তো কিছুই করতে পারে না, আমরা কি টাকা ফেরত চাচ্ছি: বিসিবি পরিচালক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলতে যাবে কি না, সেই অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলামের মতে লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা বিশ্বকাপ না খেলতে পারলে বোর্ডের কোনো ক্ষতি হবে না। উপরন্তু ক্রিকেটারদের কাছ থেকে টাকা ফেরত চান বিসিবির এই পরিচালক।
যদি লিটন-তানজিদ তামিমরা বিশ্বকাপে না খেলেন, সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিসিবির কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারানোর শঙ্কা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপের হিসাব বাদ দিলেও অংশগ্রহণ করলে আইসিসি দলগুলোকে ন্যুনতম একটা ফি দিয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে আজ সাংবাদিকদের নাজমুল বলেন, ‘আমরা তো প্রত্যেকবারই বলতে পারি, তোমরা খেলতে পারোনি। তোমাদের পেছনে যত টাকা খরচ করেছি, এই টাকা তোমাদের কাছ থেকে নিতে থাকি। তোমরা ফেরত দাও। সেই টাকা কি তাদের কাছে ফেরত চাচ্ছি নাকি?’
২০১২, ২০১৬, ২০১৮—এই তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। বিশ্বকাপ ইতিহাসে সেরা সাফল্য বাংলাদেশ পেয়েছে ২০১৫ সালে। ১১ বছর আগে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল মাশরাফি বিন মর্তুজার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। তাঁর নেতৃত্বে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনাল খেলে বাংলাদেশ। আজ সাংবাদিকদের বাংলাদেশের বড় টুর্নামেন্টে কোনো শিরোপা না জিততে পারার প্রসঙ্গটাও তুলে এনেছেন নাজমুল। বিসিবি পরিচালক বলেন, ‘আমাদের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই প্রশ্ন তুলতেই পারবে না। কারণ, আমরা যে তাদের পেছনে এত খরচ করছি, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা কিছুই করতে পারছে না। আজ পর্যন্ত কি আমরা একটাও বিশ্বকাপ আনতে পেরেছি? কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আমরা কতটুকু কী করতে পেরেছি?’
ক্রিকেট ইতিহাসে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সাফল্য পেয়েছে ২০২০ সালে। আকবর আলীর নেতৃত্বে সেবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। সবশেষ ২০২৩, ২০২৪ সালে টানা দুইবার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জেতে বাংলাদেশ। তবে গত বছরের ডিসেম্বরে শিরোপা রক্ষার মিশনে নেমে সেমিফাইনালেই থেমে যায় বাংলাদেশ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি লিটনদের প্রতিপক্ষ ইতালি ও ইংল্যান্ড। গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশের খেলার কথা নেপালের বিপক্ষে। চট্টগ্রাম রয়্যালসের পরামর্শক হাবিবুল বাশার সুমনের মতে ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে ক্রিকেটারদের চিন্তা না করে মাঠের পারফরম্যান্সেই ফোকাস করা উচিত। সাংবাদিকদের গতকাল সুমন বলেন, ‘যদি আমরা সেটা (বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন) নিয়ে চিন্তা করি, সেটা নিয়ে অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে সেটা ভালো হবে না। যা-ই ঘটুক, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের কাজ ক্রিকেট খেলা। যেটাই হোক, সেটা তো ক্রিকেটারদের হাতে নেই। তাদের শুধু এটা চিন্তা করা উচিত যখন খেলব, ক্রিকেট নিয়ে চিন্তা করব। সেটাতেই ভালো করার চেষ্টা করব।’
আইসিসির সঙ্গে গতকাল বিকেলে ভিডিও কনফারেন্সে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহসভাপতি মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, ফারুক আহমেদ ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী সুজন সেই সভায় ছিলেন। সভা শেষে ভারতে না যাওয়ার ব্যাপারে বোর্ডের অনড় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বিসিবি সহসভাপতি শাখাওয়াত।
