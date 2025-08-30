আরও নিচে নেমে গেলেন সাকিবরা

ক্রীড়া ডেস্ক
এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস শুধু নিচের দিকেই নামছে। দুই দিন আগেও যে অ্যান্টিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল, এখন দলটি অবস্থান করছে তিন নম্বরে।
অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস সবশেষ ম্যাচ খেলেছে ২৮ আগস্ট ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের পর সাকিবরা টানা দুই দিন কোনো ম্যাচ না খেললেও পয়েন্ট টেবিলে সাকিবদের শীর্ষস্থান থেকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে সেন্ট লুসিয়া কিংস ও ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে আজ সকালে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে নিকোলাস পুরানের নেতৃত্বাধীন ত্রিনবাগো। তাতে ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫ সিপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠল পুরানের দল। সমান ৮ পয়েন্ট হলেও দুইয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংস। ৬ ম্যাচ খেলে তারা জিতেছে ৩ ম্যাচ। এক ম্যাচ হেরেছে ও দুই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে।
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ও সেন্ট লুসিয়া কিংসকে আলাদা করেছে মূলত নেট রানরেট। +০.৬১৮ নেট রানরেট নিয়ে শীর্ষে ত্রিনবাগো। দুইয়ে থাকা সেন্ট লুসিয়ার নেট রানরেট +০.৪৬৪। তিনে থাকা অ্যান্টিগার পয়েন্ট ৭। সাকিবের দল ৭ ম্যাচ খেলে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। তাদের একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত। চার ও পাঁচে থাকা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস—দুই দলেরই ৪ পয়েন্ট করে। পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা (৬ নম্বরে) বার্বাডোজ রয়্যালসের চার ম্যাচে এক পয়েন্ট।
১৭৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের দুই ওপেনার অ্যালেক্স হেলস ও কলিন মুনরো ৩৬ বলে ৫৫ রানের জুটি গড়েছেন। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে হেলসকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বার্বাডোজের বাঁহাতি পেসার র্যামন সিমন্ডস। ঠিক তার পরের ওভারের প্রথম বলে কিসি কার্টির (১) উইকেট হারায় ত্রিনবাগো। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ৬.১ ওভারে ২ উইকেটে ৫৬ রান। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন ত্রিনবাগো অধিনায়ক পুরান। তৃতীয় উইকেটে মুনরো-পুরানের ৫৪ বলে ৯৩ রানের জুটিতেই ত্রিনবাগো ম্যাচ অনেকটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলে। ১৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৯ রান করে পুরানের দল।
১৩ বল হাতে রেখে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুনরো। ৪৪ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৬৭ রান করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন পুরান। ৪০ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৬ ছক্বা ও ১ চার। বার্বাডোজ রয়্যালসের সিমন্ডস ও জোমেল ওয়ারিকান নিয়েছেন একটি করে উইকেট। মুনরো হয়েছেন রানআউট।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক পুরান। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বার্বাডোজ রয়্যালস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৭৮ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন শারফেন রাদারফোর্ড। ২২ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ ছক্কা ও ৩ চার। ত্রিনবাগোর আন্দ্রে রাসেল ৪ ওভারে ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ২৮ আগস্ট ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল। তবু সাকিবের দল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল। কিন্তু গতকাল গ্রস আইলেটে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল সেন্ট লুসিয়া কিংস। তখন অ্যান্টিগাকে হটিয়ে সেন্ট লুসিয়া উঠেছিল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। আজ সেন্ট লুসিয়াকে টপকে সবার ওপরে উঠল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।
আরও পড়ুন:
এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস শুধু নিচের দিকেই নামছে। দুই দিন আগেও যে অ্যান্টিগা পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল, এখন দলটি অবস্থান করছে তিন নম্বরে।
অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস সবশেষ ম্যাচ খেলেছে ২৮ আগস্ট ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের পর সাকিবরা টানা দুই দিন কোনো ম্যাচ না খেললেও পয়েন্ট টেবিলে সাকিবদের শীর্ষস্থান থেকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে সেন্ট লুসিয়া কিংস ও ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে আজ সকালে বার্বাডোজ রয়্যালসকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে নিকোলাস পুরানের নেতৃত্বাধীন ত্রিনবাগো। তাতে ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫ সিপিএলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠল পুরানের দল। সমান ৮ পয়েন্ট হলেও দুইয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংস। ৬ ম্যাচ খেলে তারা জিতেছে ৩ ম্যাচ। এক ম্যাচ হেরেছে ও দুই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে।
ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স ও সেন্ট লুসিয়া কিংসকে আলাদা করেছে মূলত নেট রানরেট। +০.৬১৮ নেট রানরেট নিয়ে শীর্ষে ত্রিনবাগো। দুইয়ে থাকা সেন্ট লুসিয়ার নেট রানরেট +০.৪৬৪। তিনে থাকা অ্যান্টিগার পয়েন্ট ৭। সাকিবের দল ৭ ম্যাচ খেলে তিনটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। তাদের একটি ম্যাচ হয়েছে পরিত্যক্ত। চার ও পাঁচে থাকা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস—দুই দলেরই ৪ পয়েন্ট করে। পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা (৬ নম্বরে) বার্বাডোজ রয়্যালসের চার ম্যাচে এক পয়েন্ট।
১৭৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের দুই ওপেনার অ্যালেক্স হেলস ও কলিন মুনরো ৩৬ বলে ৫৫ রানের জুটি গড়েছেন। ষষ্ঠ ওভারের পঞ্চম বলে হেলসকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন বার্বাডোজের বাঁহাতি পেসার র্যামন সিমন্ডস। ঠিক তার পরের ওভারের প্রথম বলে কিসি কার্টির (১) উইকেট হারায় ত্রিনবাগো। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ৬.১ ওভারে ২ উইকেটে ৫৬ রান। চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন ত্রিনবাগো অধিনায়ক পুরান। তৃতীয় উইকেটে মুনরো-পুরানের ৫৪ বলে ৯৩ রানের জুটিতেই ত্রিনবাগো ম্যাচ অনেকটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলে। ১৭.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৯ রান করে পুরানের দল।
১৩ বল হাতে রেখে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মুনরো। ৪৪ বলে চারটি করে চার ও ছক্কায় ৬৭ রান করেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন পুরান। ৪০ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৬ ছক্বা ও ১ চার। বার্বাডোজ রয়্যালসের সিমন্ডস ও জোমেল ওয়ারিকান নিয়েছেন একটি করে উইকেট। মুনরো হয়েছেন রানআউট।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক পুরান। প্রথমে ব্যাটিং পাওয়া বার্বাডোজ রয়্যালস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৭৮ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন শারফেন রাদারফোর্ড। ২২ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৪ ছক্কা ও ৩ চার। ত্রিনবাগোর আন্দ্রে রাসেল ৪ ওভারে ৩৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ২৮ আগস্ট ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল। তবু সাকিবের দল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল। কিন্তু গতকাল গ্রস আইলেটে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল সেন্ট লুসিয়া কিংস। তখন অ্যান্টিগাকে হটিয়ে সেন্ট লুসিয়া উঠেছিল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। আজ সেন্ট লুসিয়াকে টপকে সবার ওপরে উঠল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স।
আরও পড়ুন:
২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম আসরেই শিরোপা জিতেছিল রাজস্থান রয়্যালস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ইতিহাসে এটাই একমাত্র আইপিএল শিরোপা। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে পথচলা শেষ হয়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের।৮ মিনিট আগে
বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হার—আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের কী দুর্দশা চলছে, সেটা বোঝাতে এই দুই সিরিজ হারই যথেষ্ট। বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকা গত রাতে শারজায় টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৩৯ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান।২ ঘণ্টা আগে
আড়াই মাস ধরে আন্তর্জাতিক ফুটবলে কোনো ব্যস্ততা নেই বাংলাদেশের। কিন্তু হামজা চৌধুরী তো বসে নেই। ইংল্যান্ডে তিনি ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। দল লেস্টার সিটির পারফরম্যান্সও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই বাংলাদেশের তরুণ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে নিয়ে বেড়েছে দুশ্চিন্তা।৩ ঘণ্টা আগে
সিলেটে আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। হকিতেও বাংলাদেশের ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে