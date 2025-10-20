Ajker Patrika
বোলারদের পর দায়িত্বটা এবার বাংলাদেশের ব্যাটারদের

১০ ওভারে ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন স্বর্ণা আক্তার। ধসিয়ে দিয়েছেন লঙ্কান ব্যাটিং লাইনআপ। ছবি: ক্রিকইনফো
১০ ওভারে ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন স্বর্ণা আক্তার। ধসিয়ে দিয়েছেন লঙ্কান ব্যাটিং লাইনআপ। ছবি: ক্রিকইনফো

হারলেই সেমিফাইনালের সমীকরণ থেকে বাদ—মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের সমীকরণটা এমনই। জিতলেও যে সেমিতে ওঠা যাবে, ব্যাপারটা অত সহজও নয়। তখন চলে আসবে নেট রানরেটের সমীকরণ। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য ম্যাচের ফলও তখন প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা দুই দলেরই সমান ২ পয়েন্ট। কিন্তু নেট রানরেটের কারণে ছয় ও সাত নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের নেট রানরেট -০.৬৭৬ ও লঙ্কানদের নেট রানরেট -১.৫৬৪। সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখতে বোলাররা অর্ধেক কাজ সেরে রেখেছে। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে গুটিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কা। ৫০ ওভারে ২০৩ রানের লক্ষ্য হলেও জ্যোতির দল যত তাড়াতাড়ি জিততে পারবে, ততই তাদের জন্য মঙ্গল।

ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। বাংলাদেশের সামনে যখন সেমির সম্ভাবনা হাতছানি দিচ্ছে, তখন একাদশে ফিরেছেন নাহিদা আক্তার ও মারুফা আক্তার। ফেরার ম্যাচে দ্রুতই উইকেট পেলেন মারুফা। ইনিংসের প্রথম বলে লঙ্কান ওপেনার ভিস্মি গুনারত্নেকে দারুণ এক ইনসুইঙ্গারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন মারুফা। আম্পায়ার প্রথমে আঙুল না তুললেও রিভিউ নিয়ে উইকেট আদায় করে নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতি।

রানে উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে নামেন হাসিনি পেরেরা। লঙ্কান ওপেনার আতাপাত্তু ও হাশিনি দ্বিতীয় উইকেটে ৭৫ বলে ৭২ রানের জুটি গড়েন। ১৩তম ওভারের চতুর্থ বলে আতাপাত্তুকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে জুটি ভাঙেন রাবেয়া খান। ৪৩ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৪৬ রান করেছেন আতাপাত্তু। লঙ্কান অধিনায়ক আউট হওয়ার পর দলীয় স্কোর হয়ে যায় ১২.২ ওভারে ২ উইকেটে ৭২ রান।

আতাপাত্তুর বিদায়ের পর দ্রুত আরও ২ উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা। হারশিতা সামারাবিক্রমা, কাভিশা দিলহারি দুই ব্যাটারই ৪ রান করে আউট হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার স্কোর তাতে হয়ে যায় ১৯.১ ওভারে ৪ উইকেটে ১০০ রান। পঞ্চম উইকেটে এরপর ৭৫ বলে ৭৪ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন হাসিনি পেরেরা ও নিলাক্ষিকা সিলভা। ৩২তম ওভারের চতুর্থ বলে নিলাক্ষিকাকে (৩৭) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন স্বর্ণা আক্তার।

নিলাক্ষিকার উইকেটের মাধ্যমেই বড় ধস নামে শ্রীলঙ্কার ইনিংসে। ২৮ রানে শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৪৮.৪ ওভারে ২০২ রানে অলআউট হয়েছে লঙ্কানরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮৫ রান করেন হাশিনি পেরেরা। ৯৯ বলের ইনিংসে ১৩ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। বাংলাদেশের স্বর্ণা ১০ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৪ ওভার মেডেন দিয়েছেন। রাবেয়া খান পেয়েছেন ২ উইকেট।

ভারত বলছে, ফোনালাপ হয়নি, জবাবে ট্রাম্প বললেন—তাহলে ওরা শুল্ক দিতে থাক

ঋণের চাপে আত্মগোপনে থাকা কৃষক দল নেতাকে উদ্ধার করল পুলিশ

অগ্নিকাণ্ড দেখলে মুমিনের করণীয় আমল

শিল্পাঞ্চল গড়ার স্বপ্নে ফাটল

বিমানবন্দরে আগুন: কার্গো গুদামে ছিল মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য

বাংলাদেশকে জবাব দিতে মাঝপথে স্পিনার উড়িয়ে নিল উইন্ডিজ

সাঁতারে ভাঙল ৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড, রাফির টানা ৪

বোলারদের পর দায়িত্বটা এবার বাংলাদেশের ব্যাটারদের

শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য বাংলাদেশের

