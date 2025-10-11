Ajker Patrika
হামজাকে অধিনায়ক করার পরামর্শ আমিনুলের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হামজাকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান আমিনুল। ছবি: ফেসবুক
অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশ দলের অধিনায়কত্ব জামাল ভূঁইয়ার কাঁধে। যদিও শুরুর একাদশে নিয়মিত জায়গা হয় না তাঁর। সেক্ষেত্রে তপু বর্মণ কিংবা সোহেল রানার কাছেই থাকে নেতৃত্বের বাহুবন্ধনী।

৯ অক্টোবর হংকংয়ের বিপক্ষে সোহেলের নেতৃত্বে খেলতে নামে বাংলাদেশ। কিন্তু মাঠে পুরো দলকে যেন এক সুতোয় গেঁথে রেখেছিলেন হামজা চৌধুরী। তাঁকেই বরং অধিনায়ক করার পরামর্শ দিলেন বাংলাদেশের সাবেক গোলরক্ষক আমিনুল হক।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৭১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ক্রীড়া উৎসব এসে সাংবাদিকদের আমিনুল বলেন, ‘হামজার মতো একজন ফুটবলার যদি অধিনায়কত্ব করে তাহলে বাংলাদেশ দল অনেকটাই নির্ভার হবে। তার নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাগুণ রয়েছে তিনি লেস্টার সিটি ক্লাবে অধিনায়কত্ব করেছেন।’

হামজাকে অধিনায়ক করলে কেউ দ্বিমত হবে না বলে মনে করেন আমিনুল। তিনি বলেন, ‘আমাদের যে বর্তমানে একেক জন একেক সময় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়ে কনফিউশন বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে, এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। হামজা অধিনায়ক হলে কেউ দ্বিমত হবে না এবং আরও উৎসাহিত হবে। ফেডারেশন, টিম ম্যানেজমেন্ট কিংবা ভবিষ্যতে হামজাকে অধিনায়কত্ব দায়িত্ব দিলে বাংলাদেশের ফুটবলে ইতিবাচক দিক উন্মোচন হবে।’

নিজের খেলোয়াড়ি জীবনে মনোবিদ শরণাপন্ন হয়েছেন আমিনুল। সাবেক এই অধিনায়কের মতে, জাতীয় দলে মনোবিদ রাখা দরকার। তাঁর ভাষ্য, ‘প্রতি জাতীয় দলে মনোবিদ থাকা প্রয়োজন। ম্যাচে যেন মানসিকভাবে চাপ নেওয়া না হয় এ জন্য খেলোয়াড়দের মানসিক পরিবর্তনে একজন মনোবিদ নিয়োগ দিতে পারে। স্টেডিয়ামে অনেক দর্শক-সমর্থক থাকলেও খেলোয়াড়েরা স্নায়ুচাপে ভুগবেন না। আমি খেলোয়াড়ি জীবনে মনোবিদের পরামর্শ নিয়েছি অনেকবার।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবল
