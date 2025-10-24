ভারত সিরিজের মাঝপথে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক চমক

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারতের বিপক্ষে এক ম্যাচ হাতে রেখেই ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনিতে আগামীকাল তৃতীয় ওয়ানডেতে ভারত নামবে ধবলধোলাই এড়াতে। সিরিজের মাঝপথেই দলে একগাদা পরিবর্তন এনেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ফিরছেন এই সিরিজ দিয়েই।
ভারত সিরিজের মাঝপথে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সিরিজের দলেই পরিবর্তন আনার কথা আজ জানিয়েছে সিএ। তৃতীয় ওয়ানডের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে মারনাশ লাবুশেন, জশ হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। দলে সুযোগ পেয়েছেন জেক এডওয়ার্ডস। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৩৫ ম্যাচে ২৮.৪৫ গড় ও ৯০.২৭ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ৮৮২ রান। ২ সেঞ্চুরি ও ৫ ফিফটি করেছেন। বোলিংয়ে ৪.৮৬ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২৪ উইকেট।
চমক রয়েছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও। আগে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া দিয়েছিল প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দল। সেই দুই ম্যাচ তো বটেই, পুরো পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। হ্যাজলউড প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির পর সিরিজে আর খেলবেন না। অ্যাবট আছেন প্রথম তিন টি-টোয়েন্টির দলে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মাহলি বিয়ার্ডম্যানকে নেওয়া হয়েছে তৃতীয় ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য। বিয়ার্ডম্যানেরও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে তিনি লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ খেলে নিয়েছেন ১২ উইকেট। ২ টি-টোয়েন্টি খেলে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জশ ফিলিপ আছেন পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্যই। বেন ডাওয়ারশুইসকে নেওয়া হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টির জন্য।
লাবুশেন, হ্যাজলউড ও অ্যাবটকে ভারতের বিপক্ষে সিরিজে কম ম্যাচ খেলানোর কারণ মূলত অ্যাশেজ। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে ঝালিয়ে নিতে মূলত তাঁদের শেফিল্ড শিল্ডে খেলানোর চিন্তা করছে অস্ট্রেলিয়া। হ্যাজলউড ও অ্যাবট শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে। ১০ নভেম্বর সিডনিতে তারা খেলতে নামবে ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষে। আর লাবুশেন শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন কুইনসল্যান্ডের হয়ে। ২৮ অক্টোবর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে কুইনসল্যান্ড-নিউ সাউথ ওয়েলস শেফিল্ড শিল্ডের ম্যাচ।
ওয়ানডে থেকে এ বছরের জুনে অবসর নিয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি নেই ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনি শুধু টি-টোয়েন্টি খেলেন। ম্যাক্সওয়েল সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেছেন এ বছরের ১৬ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। মাঝে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে থাকলেও চোটে পড়ায় একটা ম্যাচও খেলতে পারেননি। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার জস ইংলিসের ভারতের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডে দলে ফেরার কথা।
২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে স্বপ্নের মতো সময় মোহাম্মদ রিজওয়ান কাটিয়েছিলেন ২০২১ সালে। পাকিস্তানের জার্সিতে সেবার টি-টোয়েন্টিতে রানের বন্যা বইয়ে দিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। সেই রিজওয়ান আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ মাস ধরে ব্রাত্য। তবু তাঁর সেই পুরোনো রেকর্ড অক্ষত ছিল চার বছর।
রিজওয়ানের চার বছরের পুরোনো রেকর্ড যেভাবে ভেঙে গেল, সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। ভেঙেছেন করণবীর সিং নামে অস্ট্রিয়ার এক ক্রিকেটার। যাঁর নাম অনেকের কাছেই অজানা। এমনকি যে অস্ট্রিয়া-রোমানিয়া সিরিজে ভেঙে গেল রিজওয়ানের বিশ্ব রেকর্ড, সেটা নিয়েও খুব বেশি মানুষের আগ্রহ ছিল না। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৪৮৮ রান করে এক বছরে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক এখন করণবীর। চলতি বছর এখন পর্যন্ত তিনি অস্ট্রিয়ার জার্সিতে খেলেছেন ৩২ টি-টোয়েন্টি। ২ সেঞ্চুরি ও ১৩ ফিফটি করেছেন। করণবীর নতুন রেকর্ড গড়ায় শীর্ষস্থান থেকে দুইয়ে চলে গেছেন রিজওয়ান। ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১৩২৬ রান করেছিলেন রিজওয়ান। সেবার তিনি খেলেছিলেন ২৯ ম্যাচ।
রোমানিয়ার মাঠে চার ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হয়েছে ১৮ ও ১৯ অক্টোবর। দুই দিনে চার টি-টোয়েন্টি খেলে করেছেন ২৪৮ রান। ৬২ গড় ও ১৯২.২৪ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছেন। তিন ফিফটি রয়েছে রোমানিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজে। যেখানে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতেই করণবীর ২৭ বলে ৫৭ রান করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৯০ ও ৭৪ রানের দুটি বিস্ফোরক ইনিংস। চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ফিফটি না পেলেও ১২ বলে ২৭ রানের ক্যামিও ইনিংস খেলেন। রোমানিয়া সিরিজের আগে রিজওয়ানের চেয়ে যেখানে ৮৬ রান দূরে ছিলেন করণবীর, এবার করণবীর এগিয়ে ১৬২ রানে।
এক বছরে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ চার-ছক্কার রেকর্ডটাও করণবীরের। ২০২৫ সালে ১২৭ চার মেরে রেকর্ডটা নিজের করে নিলেন অস্ট্রিয়ার এই ক্রিকেটার। রোমানিয়া সফরে করণবীর ১৯ চার মেরেছেন। এর আগে ২০২১ সালে পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১১৯ চার মেরেছিলেন রিজওয়ান। আর এ বছরে করণবীর রেকর্ড ১২২ ছক্কা মেরেছেন। এই রেকর্ডটি ছিল সূর্যকুমার যাদবের। ২০২২ সালে সূর্যকুমার ৬৮ ছক্কা মেরেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের কীর্তি গড়েছেন চার ব্যাটার। যাঁদের মধ্যে দুই ক্রিকেটারই অস্ট্রিয়ার। বিলাল জালমাই নামে আরেক অস্ট্রিয়ান এ বছর করেছেন ১০০৮ রান। এই তালিকায় তিনে সূর্যকুমার। ভারতের এই ব্যাটার ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১১৬৪ রান করেছিলেন।
২০২১ সালে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন রিজওয়ান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সে বছর এক সেঞ্চুরি ও ১২ ফিফটি করেছিলেন। তাঁর ১৩২৬ রানের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ রান এসেছিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৩ ফিফটিতে ২৮১ রান করেছিলেন। সেগুলো এখন তাঁর কাছে রূপকথার মতো। সবশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এমনকি বাবর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ ও শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে-পাকিস্তানকে নিয়ে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ফিরেছেন। কিন্তু রিজওয়ান ফিরতে পারেননি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক বছরে ১০০০ রানের রেকর্ড
দল রান সাল
করণবীর সিং অস্ট্রিয়া ১৪৮৮ ২০২৫
মোহাম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তান ১৩২৬ ২০২১
সূর্যকুমার যাদব ভারত ১১৬৪ ২০২২
বিলাল জালমাই অস্ট্রিয়া ১০০৮ ২০২৫
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বৃষ্টি আইনে নিউজিল্যান্ডকে ৫৩ রানে হারিয়েছে ভারত। তাতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার পর চতুর্থ দল হিসেবে ২০২৫ নারী বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। আজ শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে কলম্বোতে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
বুন্দেসলিগা
ভেরডার ব্রেমেন-ই. বাৰ্লিন
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
প্রথমবারের মতো নারী এশিয়ান কাপ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট শুরু হতে বাকি আরও চার মাস। এই সময়টায় আন্তর্জাতিক ফুটবলে নিজেদের আরও পোক্ত করার লক্ষ্য আফঈদা-ঋতুপর্ণাদের। তা পরখ করে দেখার সুযোগ মিলছে আজ থেকে।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ এখন ব্যাংককে। থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আজ বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টায় প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দল। র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য থাইল্যান্ডের (৫৩) চেয়ে ৫১ ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ (১০৪)। তবে একটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে পিটার বাটলারের দল। দুটি বিশ্বকাপ খেলা থাইল্যান্ড যে এবার জায়গা করে নিতে পারেনি এশিয়ান কাপে।
গত জুন-জুলাইয়ে মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত বাছাইয়ের পর বাংলাদেশ মাঠে নামছে আজ। থাইল্যান্ড অবশ্য আগস্টে খেলেছে আসিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। সেমিফাইনালে মিয়ানমারের কাছে হেরে বিদায় নেয় তারা। অথচ সেই মিয়ানমারকে তাদের মাটিতে হারিয়ে বাংলাদেশ টিকিট কাটে এশিয়ান কাপের।
র্যাঙ্কিংয়ের ব্যবধানটা বড় হলেও তাই মাঠের দুই দলের মধ্যে খুব একটা বড় পার্থক্য থাকবে না। এর আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে একবারই সাক্ষাৎ হয় বাংলাদেশের। ২০১৩ সালে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচে বাংলাদেশ হজম করে ৯ গোল। বিপরীতে একবারও খুঁজে পায়নি প্রতিপক্ষের জাল। এক যুগ আগে-পরের বাংলাদেশের পরিবর্তন অনেকটা আকাশ-পাতালের মতো।
থাইল্যান্ডে যাওয়ার আগে চট্টগ্রামে শিষ্যদের ২১ দিন নিবিড় অনুশীলন করিয়েছেন বাটলার। যদিও পুরো দলকে তিনি হাতে পেয়েছিলেন একটি সেশনেই। থাইল্যান্ডে দুই দিন অনুশীলনের পর গতকাল গোলরক্ষক কোচ মাসুদ হাসান উজ্জ্বল বলেন, ‘থাইল্যান্ডে আজ দ্বিতীয় দিনের মতো আমরা সেশন শেষ করলাম। চেষ্টা করছি আমাদের দুর্বলতা এবং প্রতিপক্ষের শক্তির দিকগুলো নিয়ে কাজ করার। কোচ যেভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন, মেয়েরা সেভাবে করার চেষ্টা করছে এবং তারা ভালো করছে। আমরা যারা কোচিং স্টাফে আছি, মেয়েদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল যে ইনফরমেশন দেওয়ার দরকার, সেটা দিচ্ছি। চেষ্টা করছি তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চটা আদায় করে নিতে।’
গোলরক্ষক রুপনা চাকমাও সেরাটা দিতেই আত্মবিশ্বসী, ‘আমি আমার সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই জয় চাই। প্রস্তুতি মোটামুটি অনেক ভালো।’
বাংলাদেশকে হারিয়ে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতিতে চোখ থাইল্যান্ডের মিডফিল্ডার পিতসামাই সর্নসাইয়ের, ‘বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ আমাদের খুবই কাজে দেবে। তারা এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে মিয়ানমারকে হারিয়েছে এবং মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। এই ম্যাচ আমাদের এসইএ গেমসের আগে নিজেদের যাচাই করার সুযোগ দেবে। যেহেতু ফিফা উইন্ডোর ম্যাচ, তাই র্যাঙ্কিংয়ে প্রভাব পড়বে। আমরা আমাদের সেরাটা দেব।’
মাঠের পারফরম্যান্সের কারণে পাকিস্তান দল ‘আনপ্রেডিক্টবেল’ তকমা পেয়ে গেছে কত আগেই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) ক্ষেত্রেও সেটা বাড়াবাড়ি হবে না। কী থেকে কী ঘটে যায়, সেটা অনুমান করা মুশকিল। এবার পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) এক ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের সঙ্গে লেগে গেছে পিসিবির।
পিসিবির সঙ্গে যুদ্ধটা মূলত পিএসএল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুলতান সুলতানসের মালিক আলী খান তারিনের সঙ্গে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে তারিন কখনোই সমালোচনা করতে পিছু পা হন না। বরাবরের মতো পিএসএলের মান নিয়ে সরাসরি সমালোচনা করায় এবার তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে পিসিবি। এমনকি বোর্ডের কালো তালিকাভুক্ত তারিন হতে পারেন বলে পাকিস্তানি গণমাধ্যম জিও সুপারের এক প্রতিবেদনে গতকাল জানা গেছে। তাতে করে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ১০ বছরের চুক্তিও বাতিল হয়ে যেতে পারে।
আইনি নোটিশ পাওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে পিসিবিকে ধুয়ে দিয়েছেন তারিন। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গত রাতে মুলতানের এই মালিক বলেছেন, ‘একটা ফোনকল, বার্তা, ইমেইল দেওয়া হয়নি।এমনকি একসঙ্গে বসে আলোচনার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। উপরন্তু আমাকে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যদি আপনি টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা চান, তাহলে জানেন পরিবর্তন আনতে হবে। এভাবে তো সমস্যার সমাধান হয় না।’ তারিনের মতে পিসিবির ম্যানেজমেন্টে যাঁরা আছেন, তাঁরা ‘আজ্ঞাবহ দাস’ হিসেবে কাজ করেন ও সমালোচনা নিতে পারেন না। মুলতানের মালিক বলেন, ‘পিএসএল পুরো পাকিস্তান ও তার ভক্ত-সমর্থকদের কাছে অনেক বড় কিছু। বর্তমানে যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা যোগ্য নন।’
জিও সুপার সূত্রের বরাতে মুলতান সুলতানসকে নিয়ে যে খবর প্রকাশ করেছে, সেটা চমকে দেওয়ার মতো। গণমাধ্যমটির দাবি, ২০২৫ পিএসএলের আগমুহূর্তে মুলতান এমন কিছু করেছিল যা আগামী ১০ বছরে টুর্নামেন্টের মান অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে। সূত্রের মাধ্যমে জিও সুপারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘পিএসএল পাকিস্তানের অনেক বড় ব্র্যান্ড। কেউ নিজেদের ব্র্যান্ডের মান কীভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে? ফ্র্যাঞ্চাইজিটি সরাসরি সমালোচনা করেছে। কিন্তু পিসিবিকে লিখিত কোনো পরামর্শ দেয়নি।’ পিসিবির আইনি নোটিশের পর সামাজিকমাধ্যমে পাল্টা দিয়েছে মুলতান। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি লিখেছে, ‘সুলতানসের দায়িত্ব নেওয়ার পর আলি তারিন শত কোটি রুপি বিনিয়োগ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তার ৭০০ কোটি রুপি ক্ষতি হয়েছে। পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটারদের সুযোগ তৈরি করতে একাডেমি বানিয়েছেন। পিএসএলের ভালোর জন্যই এমন কথা বলা হয়েছে। চুপ করে শুধু ভালো ফিডব্যাক দিলেই হয় না।’
২০১৬ থেকে শুরু করে পিএসএলে এখন পর্যন্ত ১০ আসর হয়েছে। সর্বোচ্চ তিনবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড ও লাহোর কালান্দার্স। একবার করে শিরোপা জিতেছে মুলতান সুলতানস, পেশোয়ার জালমি, কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংস। তবে আলী তারিনকে যে আইনি নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং যে কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে করে আগামী পিএসএলে মুলতানকে নাও দেখা যেতে পারে।
