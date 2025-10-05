Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের সুযোগ বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি
আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের লক্ষ্যে নামবে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

কীভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছে কথাটা, টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তান নাকি এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল। দুদিন আগে রশিদ খান দাবি করেছেন, মন্তব্যটা সংবাদমাধ্যমের তৈরি! এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়, নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের কাছে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরে গেছে আফগানরা। এই পারফরম্যান্সে নিজেদের এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল দাবি করাও তো কঠিন।

আরব আমিরাত আফগানিস্তানের কাছে দ্বিতীয় ঘর। ২০ ওভারের ক্রিকেটে আফগানদের সমীহ করে না, পৃথিবীতে এমন দল পাওয়া কঠিন। সেই আফগানিস্তানকে এবার মরুতে টানা হারিয়েই চলেছে বাংলাদেশ। আবুধাবিতে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে হারিয়েছিলেন জাকের-সোহানরা। শারজায় দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও টানা দুই ম্যাচে জিতল বাংলাদেশ। আজ একই মাঠে জয়ের ধারা অব্যাহত থাকলে একটি ‘প্রথমে’র সাক্ষী হবেন জাকেররা। ২০ ওভারের ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো আফগানদের ধবলধোলাই। এটা করতে পারলে পুরোনো একটা ক্ষতে প্রলেপও পড়বে। ২০১৮ সালের জুনে দেরাদুনে আফগানিস্তানের কাছে ৩-০ ম্যাচে হোয়াইটওয়াশ হয়ে ফিরেছিল বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের আগমন বাংলাদেশের অনেক পরে হলেও গত এক দশকে দুই দলের ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। বরং আফগানদের বড় হুমকি মনে করে বাংলাদেশ। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে রশিদ-মুজিবদের মতো বিশ্বমানের স্পিন বোলিং যেমন ধাঁধায় ফেলে দেয় বাংলাদেশের ব্যাটারদের। তেমনি সাম্প্রতিক সময়ে আফগান ব্যাটারদের পাওয়ার হিটিং দক্ষতা কঠিন পরীক্ষায় ফেলে বাংলাদেশের বোলারদের। তবে এবার মরুতে আফগানিস্তান একবারও পেরে ওঠেনি বাংলাদেশের বিপক্ষে।

এই সিরিজে বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে, তাতে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করা কঠিন নয়। চিন্তা শুধু হঠাৎ ব্যাটিংধস নিয়ে। দুই ম্যাচ জিতলেও দুটিতেই ভয় ধরিয়ে দেওয়া ব্যাটিংধস দেখেছে বাংলাদেশ। তবে নুরুল হাসান সোহানের অসাধারণ ফিনিশিংয়ে ম্যাচ হাতছাড়া হয়নি। প্রথম ম্যাচে ১৫২ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ১১.৪ ওভারে ১০৯ রান তুলে বাংলাদেশকে সহজ জয়ের পথে রাখেন পারভেজ হোসেন ইমন এবং তানজিদ হাসান তামিম। কিন্তু এরপর ৯ রানের ব্যবধানে ৬ উইকেট পতনে হারের শঙ্কায় পড়ে বাংলাদেশ। শেষ দিকে নুরুল হাসান সোহান ১৩ বলে ২৩ এবং রিশাদ হোসেনের ৯ বলে ১৪ রানের ইনিংসে জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে টপঅর্ডারের ব্যর্থতায় ২৪ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে বাংলাদেশ। তবে মিডল অর্ডারে জাকের আলী ও শামীম হোসেনের ৫৬ রানের জুটিতে চাপমুক্ত হয়। পরে ফিনিশার হিসেবে জয় নিশ্চিত করেন সোহান। তিনি খেলেন ২১ বলে ৩১ রানের ইনিংস।

এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জয়ে খুশি নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাসের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া জাকের আলী। পরশু তিনি বলেছেন, ‘সিরিজ জয় নিশ্চিত হওয়ায় ভালো লাগছে। দল হিসেবে গত দুই ম্যাচে ভালো খেলেছি। বোলাররা ভালো করেছে। বোলাররা নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। আমরা ইতিবাচক ছিলাম।’

আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে যে ‘রোমাঞ্চকর ও আক্রমণাত্মক’ ক্রিকেট খেলছে বাংলাদেশ, তাতে খুশি বাংলাদেশ দলের কোচ ফিল সিমন্স। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি বোলিং। বোলাররা। যেভাবে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আটকে ফেলছেন প্রতিপক্ষকে, এক কথায় তা অসাধারণ। বাংলাদেশ ম্যাচ হারছে শুধুই ব্যাটিংব্যর্থতায়। যেদিন ব্যাটিং-বোলিং দুটিই ক্লিক করছে, সেদিন জয় নিশ্চিত হচ্ছে। একই সূত্রে আজ আফগানদের ধবলধোলাই করতে শারজায় খেলতে নামবে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপে নিয়মিত একাদশে পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান সিরিজেও পরিবর্তন অব্যাহত রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্টে। আজ সিরিজের শেষ ম্যাচেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশ একাদশে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোফায়েল আহমেদের অবস্থা ‘ক্রিটিক্যাল’

ইসরায়েলি কৌশলেই ট্রাম্পকে ‘হ্যাঁ’ বলল হামাস, উভয়সংকটে নেতানিয়াহু

মোহাম্মদপুরে নিহত ২: গণপিটুনি নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের সুযোগ বাংলাদেশের

আফগানিস্তানকে এবার ধবলধোলাইয়ের সুযোগ বাংলাদেশের

মেসির সঙ্গে দ্বন্দ্বের গুঞ্জন, গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ মাসচেরানো

মেসির সঙ্গে দ্বন্দ্বের গুঞ্জন, গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ মাসচেরানো

১৩২ বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা কে এই হারজাস সিং

১৩২ বলে ট্রিপল সেঞ্চুরি করা কে এই হারজাস সিং

মুশফিকের শততম টেস্ট ঢাকায়

মুশফিকের শততম টেস্ট ঢাকায়