সিংহাসন হারালেন সাকিবরা, সবার ওপরে এখন কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা রস্টন চেজ (ডানে)। তাঁর অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ৩ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে সেন্ট লুসিয়া কিংস। ছবি: এএফপি
সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনসের ম্যাচ ছিল না ঠিকই। তবু আজকের ম্যাচের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে ছিলেন। কারণ, সেন্ট লুসিয়া কিংস-সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস ম্যাচে যারাই জিতত, তারাই উঠত শীর্ষে।

দুই দিন আগেও ২০২৫ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে আজ স্বাগতিক সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস প্রায় অসাধ্য সাধন করই ফেলেছিল। শেষ পর্যন্ত ৩ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে সেন্ট লুসিয়া কিংস।

শ্বাসরুদ্ধকর জয়ে ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে এখন সেন্ট লুসিয়া কিংস। অ্যান্টিগার পয়েন্ট ৩ হলেও নেট রানরেটে তারা পিছিয়ে। সেন্ট লুসিয়া ও অ্যান্টিগার নেট রানরেট ‍+০.১৫০ ও -১.০০৩। তিন, চার ও পাঁচে থাকা গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস-প্রত্যেকেরই পয়েন্ট ২। বার্বাডোজ রয়্যালস ১ ম্যাচ খেললেও সেই ম্যাচ হারায় কোনো পয়েন্ট তারা পায়নি। ছয় দলের মধ্যে তারা এখন ছয় নম্বরে।

২০১ রানের লক্ষ্যে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস। এক পর্যায়ে তাদের স্কোর হয়ে যায় ৮.১ ওভারে ৪ উইকেটে ৬১ রান। পঞ্চম উইকেটে জেসন হোল্ডার ও নাভিন বিদাইসি গড়েন ৪০ বলে ৭৭ রানের জুটি। ১৫তম ওভারের পঞ্চম বলে হোল্ডারকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ডেভিড ভিসে। সেন্ট কিটস অধিনায়ক হোল্ডার ২৯ বলে ৬ ছক্কা ও ৩ চারে ৬৩ রান করেন।

হোল্ডারের বিদায়ের পর সেন্ট কিটস এন্ড নেভিসের দরকার ছিল ৩১ বলে ৬৩ রান। হাতে ছিল ৫ উইকেট। বিদাইসি শেষ পর্যন্ত খেললেও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি। ৩৬ বলে ৫০ রান করে ইনিংসের শেষ বলে আউট হয়েছেন তিনি। ২০ ওভারে ৬ উইকেটে করেছে ১৯৭ রানে থেমে যায় সেন্ট কিটসের স্কোর।

সেন্ট লুসিয়ার ৩ রানের জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন তাদের তারকা অলরাউন্ডার রস্টন চেজ। ৩৮ বলে ৮ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৬১ রান। বোলিংয়ে ৪ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন সেন্ট লুসিয়ার অপর দুই বোলার ভিসে ও খ্যারি পিয়েরে। এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পেয়ে সেন্ট লুসিয়া কিংস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে করেছে ২০০ রান। চেজের ৬১ রানই তাদের ইনিংস সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন টিম ডেভিড। ২৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ ছক্কা ও ১ চার।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

১৭ বছর ধরে রেকর্ডটা রিয়ালেরই থাকল, কী বলছেন কোচ

লিটনদের সিরিজে আম্পায়ার জেসি

এশিয়া কাপের দল কবে দেবে বাংলাদেশ

সিংহাসন হারালেন সাকিবরা, সবার ওপরে এখন কারা

