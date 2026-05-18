পাঁচ বছর আগেই বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ধোনি, আজ কি সেই রাত

আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ১৪: ৩৯
এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত মাঠে নামেননি ধোনি। ছবি: সংগৃহীত

চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সোমবারের রাতটা হয়তো শুধুই আরেকটি ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ম্যাচ নয়। মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্তদের জন্য এটা হয়ে উঠতে পারে আবেগে ভরা এক বিদায়ের মঞ্চ। পাঁচ বছর আগে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক নিজেই যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সময় যেন ঠিক সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছে।

চোটের কারণে এবারের আইপিএলে এখনো মাঠে নামেননি ধোনি। লিগ পর্বে চেন্নাই সুপার কিংসের বাকি আর মাত্র দুটি ম্যাচ। নিজেদের ১৩ ম্যাচে আজ রাতে এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলতে নামবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। সেই ম্যাচের আগে জোর গুঞ্জন, আজ চেন্নাইয়ের জার্সিতে খেলতে নামবেন ধোনি; সেটাই হতে পারে আইপিএলে তাঁর বিদায়ী ম্যাচ।

এই জল্পনার পেছনে বড় কারণ পাঁচ বছর আগের ধোনির একটি মন্তব্য। ২০২১ সালে চেন্নাইয়ে শিরোপা উদযাপনের সময় ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার জানিয়েছিলেন, নিজের শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি চেন্নাইয়েই খেলবেন চান তিনি। ঠিক পাঁচ বছর পর আবারও চিপকে (এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়াম) খেলতে নামছে চেন্নাই।

ধোনি বলেছিলেন, ‘আমি সব সময় পরিকল্পনা করে ক্রিকেট ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়েছি। শেষ যে ম্যাচটি খেলেছি, সেটা ছিল রাঁচিতে। ওয়ানডেতে আমার শেষ হোম ম্যাচও ছিল নিজের শহর রাঁচিতে। আশা করি, আমার শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা হবে চেন্নাইয়ে। সেটা আগামী বছর হবে নাকি পাঁচ বছর পরে, তা জানি না।’

সেই পাঁচ বছরের সময়সীমা যেন এসে মিলছে আজকের রাতেই। সানরাইজার্সের বিপক্ষে ম্যাচটিই চলতি মৌসুমে চেন্নাইয়ের শেষ হোম ম্যাচ। এরপর এই মৌসুমে আর এই ভেন্যুতে কোনো ম্যাচ খেলবে না পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। তাই অনেক সমর্থকই বিশ্বাস করছেন, প্রিয় তারকাকে হয়তো চিপকের মাঠে শেষবারের মতো হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে।

ধোনি আজ হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কথাতেও। ধোনির সাবেক সতীর্থ বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে ধোনির খেলার ভালো সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক কী হয়। যতটুকু শুনেছি, গত দুই-তিন ম্যাচ ধরেই তিনি মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।’

অবশ্য ধোনির ফিটনেস নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানায়নি চেন্নাই। এরপরও দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিচ্ছেন ভক্তরা। তবে সব জল্পনা ছাপিয়ে এখন একটাই প্রশ্ন—আজ কি সত্যিই শেষবারের মতো চেন্নাইয়ের মাঠে দেখা যাবে ধোনিকে? উত্তরটা মিলবে রাতেই।

