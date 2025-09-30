Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক, ঢাকা
সবশেষ ম্যাচে রাজশাহীকে হারাল রাজধানীপাড়ার দলটি। ছবি: বিসিবি
সবশেষ ম্যাচে রাজশাহীকে হারাল রাজধানীপাড়ার দলটি। ছবি: বিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে টানা তৃতীয় জয়ের দেখা পেল ঢাকা। সবশেষ ম্যাচে আজ রাজশাহীকে ২৮ রানে হারিয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অ্যান্ড কোং।

বৃষ্টির কারণে ঢাকার প্রথম ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। এরপর মাঠে নামা ৩ ম্যাচেই শেষ হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ল রাজধানীপাড়ার দলটি। আগের দুই ম্যাচে রংপুর ও সিলেটকে হারিয়েছিল তারা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা।

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন ঢাকার পুঁজিটা আহামরি ছিল না। আগে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে ১৫০ রান তোলে দলটি। জবাবে ঢাকার বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১২২ রানের বেশি করতে পারেনি রাজশাহী। তাদের হয়ে ২৯ বলে ৩১ রান এনে দেন এসএম মেহরব হাসান। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। ১৪ বল খেলেন এই ওপেনার।

এছাড়া সাব্বির হোসেন ২০ ও নিহাদুজ্জামান করেন ১৩ রান। ঢাকার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন নাজমুল ইসলাম অপু। ৩ উইকেট নেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ৪ ওভারে তার খরচ ১০ রান। ২১ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট ঝুলিতে পুরেন সুমন খান। তার সমান ২ উইকেট নিতে ২৫ রান খরচ করেন তাইবুর রহমান।

এর আগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পুঁজি পায় ঢাকা। ২০ বলে ৩৫ রান করেন অঙ্কন। ৪ ছয়ের সাহায্যে ইনিংস সাজান অধিনায়ক। ৩০ বল খেলা রায়ান রাফসান রহমানের অবদান ৩২ রান। ১৮ বলে ২২ রান করেন শিবলি। এছাড়া শেষদিকে ৫ বলে ১৪ রান এনে দেন সুমন। ব্যাট–বলে অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন ঢাকার এই পেসার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজায় মার্কিন শান্তি প্রস্তাবে আরব-ইউরোপসহ সবাই একমত, কী আছে ট্রাম্পের ২০ দফায়

ছাত্রলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলা, ছুরিকাঘাতে জামায়াত নেতা নিহত

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

পুলিশের জালে জালিয়াতির মামলায় ফাঁসলেন ‘সম্পদের দেবী’, উদ্ধার ৬১ হাজার বিটকয়েন

এখন ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব হলো ভুয়া খবর: ড. ইউনূস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

লন্ডনে মহাত্মা গান্ধীর ভাস্কর্যে ‘গান্ধী ও মোদি সন্ত্রাসী’ লেখা গ্রাফিতি

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

গান গাওয়া ও শোনা নিষিদ্ধের দাবিও উঠবে

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

নেই কসাইখানা, ছড়াচ্ছে রোগ

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্যতাগুলো বলে দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

হামলার জন্য কাতারের প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

সম্পর্কিত

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

বাড়ছে হার্দিকের ফেরার অপেক্ষা, অস্ট্রেলিয়া সফরে অনিশ্চিত

বাড়ছে হার্দিকের ফেরার অপেক্ষা, অস্ট্রেলিয়া সফরে অনিশ্চিত

বিদেশি লিগে খেলতে পারবে না পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, কেন

বিদেশি লিগে খেলতে পারবে না পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা, কেন

আইচ মোল্লার অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয়ে ফিরল ঢাকা মহানগর

আইচ মোল্লার অলরাউন্ড নৈপুণ্যে জয়ে ফিরল ঢাকা মহানগর