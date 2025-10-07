বাংলাদেশের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ড টেস্ট দলে ৫ অনভিষিক্ত ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
দুটি টেস্ট এবং তিনটি টি–টোয়েন্টি খেলতে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ সফরে আসবে আয়ারল্যান্ড। আলাদা দুটি সিরিজের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। আইরিশদের সাদা পোশাকের দলে জায়গা হয়েছে ৫ অনভিষিক্ত ক্রিকেটারের।
এর আগে একাধিকবার আয়ারল্যান্ডের টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেলেও অভিষেক হয়নি গ্যাভিন হোয়ের। নতুন মুখ চারজন–ক্যাড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, লিয়াম ম্যাকার্থি ও জর্ডান নিল। বাংলাদেশের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি টেস্ট খেলেছে আয়ারল্যান্ড। ২০২৩ সালের এপ্রিলে হেরে যাওয়া সে দল থেকে সাতজন নিয়ে বাংলাদেশ সফর করবে তারা।
টি–টোয়েন্টি দলে ফেরানো হয়েছে মার্ক আডায়ের ও জশ লিটলকে। চোটের কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ সংক্ষিপ্ত ওভারের সিরিজে ছিলেন না তারা। এছাড়া ফেরানো হয়েছে টিম টেক্টরকে।
বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৭ নভেম্বর। ২৯ নভেম্বর সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটের দ্বিতীয় ম্যাচ মাঠে গড়াবে। ২ ডিসেম্বর সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টি খেলবে দুই দল। সবগুলো ম্যাচ হবে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
বাংলাদেশ সফরের জন্য আয়ারল্যান্ড দল:
টেস্ট: অ্যান্ড্রু ব্যালবার্নি (অধিনায়ক), কার্টিস ক্যাম্ফার, ক্যাড কারমাইকেল, স্টিফেন ডোহেনি, গ্যাবিন হো, গ্রাহাম হিউম, ম্যাথু হামফ্রিজ, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, লিয়াম ম্যাকার্থি, পল স্টার্লিং, জর্ডান নিল, হ্যারি টেক্টর, লরকান টাকার, ক্রেইগ ইয়ং।
টি–টোয়েন্টি: পল স্টার্লিং, মার্ক আডায়ের, রস অ্যাডায়ার, বেন কালিৎজ, কার্টিস ক্যাম্ফার, গ্যারেথ ডেলানি, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হামফ্রেজ, জশ লিটল, ব্যারি ম্যাকার্থি, হ্যারি টেক্টর, টিম টেক্টর, লরকান টাকার, বেন হোয়াইট, ক্রেইগ ইয়ং।
