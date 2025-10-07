Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

এনসিএলে বৃষ্টি এবং ইয়াসিরের দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
৫৩ রানে অপরাজিত ইনিংস খেলেন চট্টগ্রামের এই ব্যাটার। ছবি: বিসিবি
জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) আজ মাঠে গড়িয়েছে দুটি ম্যাচ। দুটি ম্যাচেই দাপট দেখিয়েছে বৃষ্টি। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কোনো ম্যাচেই পুরো ৪০ ওভার খেলা হয়নি। দিনের প্রথম ম্যাচে ঢাকাকে ৫ উইকেটে হারায় চট্টগ্রাম। অপর ম্যাচে বৃষ্টি আইনে সিলেটকে ১১ রানে হারিয়েছে খুলনা।

বৃষ্টির দাপটের দিনে মাঠের খেলায় এদিন আলো কেড়েছেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। তার ঝড়ো ব্যাটিংয়েই হারের মুখ থেকে ফিরে জয় তুলে নিয়েছে চট্টগ্রাম। সিলেটে বৃষ্টি বাধায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের ম্যাচ ১৩ ওভারে নেমে আসে। কার্টেল ওভারের ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১১৯ রান করে রাজধানীপাড়ার দলটি। লক্ষ্য তাড়ায় শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে চট্টগ্রাম। মাত্র ৩৬ রানে ৪ উইকেট হারায় তারা।

সেখান থেকে ইরফান শুক্কুরকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয়ের পথে রাখেন ইয়াসির। শুক্কুর ফিরে গেলেও দলের জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়েন এই ডানহাতি ব্যাটার। ২৭ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ১৯৬.৩০ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৪ চার ও ৩ ছয়ের মারে। ইয়াসিরকে যোগ্য সঙ্গ দেওয়া শুক্কুর এনে দেন ৩০ রান। রিপন মন্ডলের শিকার হওয়ার আগে ১৫ বলে তিনটি ছয় মারেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ঢাকার বোলারদের মধ্যে মাহফুজুর রাব্বি নেন ৩ উইকেট। ২ ওভারে তার খরচ ১১ রান। এর আগে ঢাকার হয়ে ২৭ বলে ৩২ রান করেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। ৭ বল খেলা জিসান আলমের অবদান ২১ রান। ১৩ বলে ২৩ রান করেন আরিফুল ইসলাম। ২১ রানে ৩ উইকেট নেন হাসান মুরাদ।

দ্বিতীয় ম্যাচে সিলেটের পুঁজি ছিল ১৩৬ রান। তাদের হয়ে খালিদ হাসান ৩১, অমিত হাসান ২৭, আসাদুল্লাহ আল গালিব ও সৈয়দ খালেদ আহমেদের ব্যাট থেকে আসে সমান ২৬ রান। ১৬ রানের বিনিময়ে ৪ উইকেট নেন পারভেজ রহমান জীবন। জবাবে ১১ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে খুলনা ১০৩ রান করলে বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়। ততক্ষণে বৃষ্টি আইনে ম্যাচ নিজেদের পকেটে পুরেছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল। ১৯ বলে ৩৩ রানে অপরাজিত ছিলেন এনামুল হক বিজয়। ২২ বলে ৩১ রান এনে দেন ইমরানুজ্জামান। এছাড়া ২০০ স্ট্রাইকরেটে ২৪ রানের ইনিংস খেলেন সৌম্য সরকার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেট
