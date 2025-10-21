বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।
২০২৫ নারী বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বিদায় করলেও চিন্তামুক্ত হতে পারছে না শ্রীলঙ্কা। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে এখন লঙ্কানরা। সমান ৪ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে চার ও পাঁচে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট এখন +০.৫২৬, -০.২৪৫ ও -১.০৩৫। সব ছাপিয়ে চামারি আতাপাত্তুর দলকে ভাবাচ্ছে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া। কারণ, এখন পর্যন্ত কলম্বোর প্রেমাদাসায় চার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। যার মধ্যে স্বাগতিক লঙ্কানদের দু্ই ম্যাচ কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। এমনকি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ উইকেটে জিতলেও ম্যাচের ফল এসেছে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন মেথডে।
মুম্বাইয়ে গতকাল বাংলাদেশকে ৭ রানে হারানোর পরও আতাপাত্তুর কথাবার্তায় বোঝা গেছে, তিনি কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার মাঠে আমরা চার ম্যাচ খেলেছি। দুটি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়া নিয়ে অনুমান করা খুবই কঠিন। আশা করি, বৃষ্টি এই ম্যাচে (শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান) বাগড়া দেবে না।’
২০৩ রানের লক্ষ্যে নেমে একটা পর্যায়ে ম্যাচ বাংলাদেশের হাতেই ছিল। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ২ ওভারে ১২ রানের সমীকরণ কী এমন কঠিন কাজ! বিশেষ করে, অধিনায়ক জ্যোতি লড়াকু ইনিংস খেলেছেন। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় শেষ ওভারে। লঙ্কান অধিনায়ক আতাপাত্তুর করা সেই ওভার থেকে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। যেখানে ৭৭ রান করে আউটের পর জ্যোতির চোখেমুখেই দেখা গেছে হতাশার ছাপ। ডাগআউটে যখন বসে ছিলেন, সতীর্থরাও তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।
বাংলাদেশের হাতের নাগালে ম্যাচ থাকলেও আতাপাত্তু আশা হারাননি। ৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা শেষ ওভার পর্যন্ত লড়ে গেছি। পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছি ঠিকঠাক। আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল না। ভাগ্য ভালো যে ম্যাচটা আমরা জিতেছি। জানতাম যে ম্যাচটা শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলে যেকোনো কিছু হতে পারে। যখন জ্যোতি আউট হলো, তখন বুঝলাম খেলা শেষ।’
কলম্বোতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় কলম্বোতে শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এই ম্যাচে হারলে পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। আর নিউজিল্যান্ডের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। ২৩ ও ২৬ অক্টোবর তারা খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা হবে সকালে। সেদিন (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। বাংলাদেশের জন্য আনুষ্ঠানিকতার হলেও ভারতের কাছে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীলঙ্কা তাদের লিগ পর্বে বাকি থাকা একমাত্র ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ২৪ অক্টোবর।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।
২০২৫ নারী বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বিদায় করলেও চিন্তামুক্ত হতে পারছে না শ্রীলঙ্কা। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে এখন লঙ্কানরা। সমান ৪ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে চার ও পাঁচে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট এখন +০.৫২৬, -০.২৪৫ ও -১.০৩৫। সব ছাপিয়ে চামারি আতাপাত্তুর দলকে ভাবাচ্ছে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া। কারণ, এখন পর্যন্ত কলম্বোর প্রেমাদাসায় চার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। যার মধ্যে স্বাগতিক লঙ্কানদের দু্ই ম্যাচ কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। এমনকি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ উইকেটে জিতলেও ম্যাচের ফল এসেছে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন মেথডে।
মুম্বাইয়ে গতকাল বাংলাদেশকে ৭ রানে হারানোর পরও আতাপাত্তুর কথাবার্তায় বোঝা গেছে, তিনি কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার মাঠে আমরা চার ম্যাচ খেলেছি। দুটি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়া নিয়ে অনুমান করা খুবই কঠিন। আশা করি, বৃষ্টি এই ম্যাচে (শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান) বাগড়া দেবে না।’
২০৩ রানের লক্ষ্যে নেমে একটা পর্যায়ে ম্যাচ বাংলাদেশের হাতেই ছিল। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ২ ওভারে ১২ রানের সমীকরণ কী এমন কঠিন কাজ! বিশেষ করে, অধিনায়ক জ্যোতি লড়াকু ইনিংস খেলেছেন। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় শেষ ওভারে। লঙ্কান অধিনায়ক আতাপাত্তুর করা সেই ওভার থেকে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। যেখানে ৭৭ রান করে আউটের পর জ্যোতির চোখেমুখেই দেখা গেছে হতাশার ছাপ। ডাগআউটে যখন বসে ছিলেন, সতীর্থরাও তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।
বাংলাদেশের হাতের নাগালে ম্যাচ থাকলেও আতাপাত্তু আশা হারাননি। ৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা শেষ ওভার পর্যন্ত লড়ে গেছি। পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছি ঠিকঠাক। আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল না। ভাগ্য ভালো যে ম্যাচটা আমরা জিতেছি। জানতাম যে ম্যাচটা শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলে যেকোনো কিছু হতে পারে। যখন জ্যোতি আউট হলো, তখন বুঝলাম খেলা শেষ।’
কলম্বোতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় কলম্বোতে শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এই ম্যাচে হারলে পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। আর নিউজিল্যান্ডের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। ২৩ ও ২৬ অক্টোবর তারা খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা হবে সকালে। সেদিন (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। বাংলাদেশের জন্য আনুষ্ঠানিকতার হলেও ভারতের কাছে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীলঙ্কা তাদের লিগ পর্বে বাকি থাকা একমাত্র ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ২৪ অক্টোবর।
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল।১ ঘণ্টা আগে
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আর্সেনাল-আতলেতিকো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
লেভারকুজেন-পিএসজি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
ভিয়ারিয়াল-ম্যানসিটি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি
এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-অলিম্পিয়াকোস
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
আর্সেনাল-আতলেতিকো
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
লেভারকুজেন-পিএসজি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
ভিয়ারিয়াল-ম্যানসিটি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ১
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।১৪ মিনিট আগে
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।
এ বছরের ১৮ নভেম্বরে ঢাকায় হবে আফগানিস্তান-মিয়ানমার ম্যাচ। এই ম্যাচটি ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত। আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ হিসেব ম্যাচটি নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাফুফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা গেছে, আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (এএফএফ) তাদের হোম ম্যাচ আয়োজন করতে বাফুফের কাছে অনুরোধ করেছিল। পরবর্তীতে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ম্যাচটি ঢাকায় আয়োজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।
নভেম্বরেই বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে আফগানিস্তান। ১২ থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে হতে পারে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের প্রীতি ম্যাচ। এ বছর ভুটান, সিঙ্গাপুর, হংকংকে আতিথেয়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে বাংলাদেশ-ভুটান ছিল প্রীতি ম্যাচ। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দুটি ছিল এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত। তিনটি ম্যাচই হয়েছে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফুটবল নিয়ে দেশের দর্শকদের কী পরিমাণ উন্মাদনা, তা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলো দেখেই বোঝা গেছে।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ‘সি’ গ্রুপের চার দলের মধ্যে বাংলাদেশ তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ২। ভারতের ২ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা হংকং, সিঙ্গাপুর দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ১৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে। এবার ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ।
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।
এ বছরের ১৮ নভেম্বরে ঢাকায় হবে আফগানিস্তান-মিয়ানমার ম্যাচ। এই ম্যাচটি ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের অন্তর্ভুক্ত। আফগানিস্তানের ‘হোম’ ম্যাচ হিসেব ম্যাচটি নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাফুফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানা গেছে, আফগানিস্তান ফুটবল ফেডারেশন (এএফএফ) তাদের হোম ম্যাচ আয়োজন করতে বাফুফের কাছে অনুরোধ করেছিল। পরবর্তীতে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন ম্যাচটি ঢাকায় আয়োজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে।
নভেম্বরেই বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে আফগানিস্তান। ১২ থেকে ১৪ নভেম্বরের মধ্যে হতে পারে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের প্রীতি ম্যাচ। এ বছর ভুটান, সিঙ্গাপুর, হংকংকে আতিথেয়তা দিয়েছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে বাংলাদেশ-ভুটান ছিল প্রীতি ম্যাচ। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দুটি ছিল এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের অন্তর্ভুক্ত। তিনটি ম্যাচই হয়েছে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফুটবল নিয়ে দেশের দর্শকদের কী পরিমাণ উন্মাদনা, তা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলো দেখেই বোঝা গেছে।
এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ‘সি’ গ্রুপের চার দলের মধ্যে বাংলাদেশ তিন নম্বরে অবস্থান করছে। হামজাদের এখানে পয়েন্ট ২। ভারতের ২ পয়েন্ট হলেও তারা চারে। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা হংকং, সিঙ্গাপুর দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। বাছাইপর্বে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ১৮ অক্টোবর ভারতের বিপক্ষে। এবার ভারতকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।১৪ মিনিট আগে
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল।১ ঘণ্টা আগে
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে দলই হারত, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেত। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ। সেই ম্যাচ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ৭ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপে এই ম্যাচেই যে তীরে এসে বাংলাদেশের তরী ডুবেছে, তা নয়। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে জিততেও হেরে গেছেন জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা। লঙ্কানদের কাছে গতকাল ৭ রানে হেরে যাওয়ার পর ডাগআউটে জ্যোতির হতাশ হয়ে বসে থাকাটাই যে হয়ে রইল বাংলাদেশের প্রতীকী চিত্র। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘খুব কাছাকাছি গিয়েও তিন ম্যাচ হেরেছি (ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ)। ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক।’
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তার আকস্মিক রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যাওয়াতেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দলের মোমেন্টাম হারিয়ে গেছে বলে মনে করেন জ্যোতি। ৭ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ম্যাচটা শুরু থেকেই আমাদের হাতে ছিল। ব্যাটিংটা আমাদের ভালোই হচ্ছিল। সুপ্তার সঙ্গে আমার জুটিটা ভালোই হয়েছিল। পরে তার ক্র্যাম্প হওয়ার কারণে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। মোমেন্টাম হারিয়েছি সেখানেই।’
সুপ্তা মাঝপথে চলে গেলেও স্বর্ণা আক্তারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটেই ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি হয়েছিল জ্যোতির। সেই জুটি ভাঙার পরও জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। শেষ ওভারে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ৯ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর করা ওভার থেকে বাংলাদেশ নিয়েছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন জ্যোতি। আর শেষদিকে সুপ্তা ফিরে এলেও দলের হারই দেখতে হয়েছে তাঁর।
শেষ মুহূর্তের বাজে ব্যাটিং তো রয়েছেই। ঠিক তেমনি ফিল্ডিংয়েও বাংলাদেশের ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষের দিকে ক্যাচ মিস করে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। গতকাল মুম্বাইয়ে ৫৫ ও ৬৯ রানে দুইবার জীবন পাওয়া লঙ্কান ব্যাটার হাসিনি পেরেরা আউট হয়েছেন ৮৫ রান করে। শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হারের পর জ্যোতি বলেন, ‘কিছু কিছু জায়গায় আমরা পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়েছি। জেতা ম্যাচ আসলে হেরে যাওয়া। ভুলটা এখানে আমাদেরই।’ মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এটা বিশ্বকাপের লিগ পর্বেরই শেষ ম্যাচ।
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।
মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে যে দলই হারত, টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেত। জিতলেও থাকত নানা সমীকরণ। সেই ম্যাচ জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ৭ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপে এই ম্যাচেই যে তীরে এসে বাংলাদেশের তরী ডুবেছে, তা নয়। ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জিততে জিততেও হেরে গেছেন জ্যোতি-স্বর্ণা আক্তাররা। লঙ্কানদের কাছে গতকাল ৭ রানে হেরে যাওয়ার পর ডাগআউটে জ্যোতির হতাশ হয়ে বসে থাকাটাই যে হয়ে রইল বাংলাদেশের প্রতীকী চিত্র। সেমিফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘খুব কাছাকাছি গিয়েও তিন ম্যাচ হেরেছি (ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ)। ব্যাপারটা হৃদয়বিদারক।’
২০৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ৪৪ রানের মধ্যে ফিরে যান রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক (০), ফারজানা হক (৭) ও সোবহানা মোস্তারি (৮)। এরপর শারমিন আক্তার সুপ্তা ও জ্যোতি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চতুর্থ উইকেটে ১২০ বলে ৮২ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। এই জুটি গড়ার পথেই দুঃসংবাদ পায় বাংলাদেশ। ৩৬তম ওভারের তৃতীয় বলে সুগন্দিকা কুমারির বলে সিঙ্গেল নিয়েছেন জ্যোতি। তখনই চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন সুপ্তা। ১০২ বলে ৪ চার ও ১ ছয়ে ৬৪ রান করেন এই টপ অর্ডার ব্যাটার।
সুপ্তার আকস্মিক রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে যাওয়াতেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দলের মোমেন্টাম হারিয়ে গেছে বলে মনে করেন জ্যোতি। ৭ রানে হারের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘ম্যাচটা শুরু থেকেই আমাদের হাতে ছিল। ব্যাটিংটা আমাদের ভালোই হচ্ছিল। সুপ্তার সঙ্গে আমার জুটিটা ভালোই হয়েছিল। পরে তার ক্র্যাম্প হওয়ার কারণে মাঠ ছেড়ে চলে গেল। মোমেন্টাম হারিয়েছি সেখানেই।’
সুপ্তা মাঝপথে চলে গেলেও স্বর্ণা আক্তারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটেই ৫৮ বলে ৫০ রানের জুটি হয়েছিল জ্যোতির। সেই জুটি ভাঙার পরও জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। শেষ ওভারে হাতে ৫ উইকেট নিয়ে ৯ রানের সমীকরণ ছিল তাদের সামনে। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর করা ওভার থেকে বাংলাদেশ নিয়েছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৭ রান করেন জ্যোতি। আর শেষদিকে সুপ্তা ফিরে এলেও দলের হারই দেখতে হয়েছে তাঁর।
শেষ মুহূর্তের বাজে ব্যাটিং তো রয়েছেই। ঠিক তেমনি ফিল্ডিংয়েও বাংলাদেশের ভুলভ্রান্তি স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে শেষের দিকে ক্যাচ মিস করে হারতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। গতকাল মুম্বাইয়ে ৫৫ ও ৬৯ রানে দুইবার জীবন পাওয়া লঙ্কান ব্যাটার হাসিনি পেরেরা আউট হয়েছেন ৮৫ রান করে। শ্রীলঙ্কার কাছে ৭ রানে হারের পর জ্যোতি বলেন, ‘কিছু কিছু জায়গায় আমরা পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট হারিয়েছি। জেতা ম্যাচ আসলে হেরে যাওয়া। ভুলটা এখানে আমাদেরই।’ মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। এটা বিশ্বকাপের লিগ পর্বেরই শেষ ম্যাচ।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।১৪ মিনিট আগে
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল।১ ঘণ্টা আগে
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়ক এখন শাহিন শাহ আফ্রিদি। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ওয়ানডেতে নেতৃত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। রিজওয়ান, শাহিন দুজনেই এই টেস্টে খেলছেন। রিজওয়ানকে সরানোর কোনো কারণ জানানো হয়নি বোর্ডের পক্ষ থেকে। এমনকি পিসিবি তাঁর নামও উল্লেখ করেনি। জানা গেছে, ইসলামাবাদে নির্বাচক কমিটি ও সাদা বলের দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়ানডে অধিনায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হঠাৎ ওয়ানডে অধিনায়ক বদলের ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। রিজওয়ানের নাম উল্লেখ না করলেও কীভাবে ওয়ানডে অধিনায়ক বদলে গেল, সেই ব্যাপারে পিসিবি জানিয়েছে, বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে সাদা বলের প্রধান কোচ হেসন জানিয়েছেন তিনি যাতে (নাকভি) নির্বাচক ও উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে অধিনায়ক পরিবর্তন করেন। আবার ক্রিকইনফোর গত কালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর এমন সিদ্ধান্ত সরাসরি হেসনের পক্ষ থেকে আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে পিসিবির উচ্চ পর্যায় থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁর (হেসন) সমর্থন ছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন।
পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল। আর মাসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯৩ রানে জিতেছে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তান এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
আলোচনাটা অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই হলো সত্যি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মাঝপথেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারিয়েছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। সাদা বলের এই সংস্করণে এবার নতুন অধিনায়ক পেল তারা।
পাকিস্তানের ওয়ানডে দলের নতুন অধিনায়ক এখন শাহিন শাহ আফ্রিদি। রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর ওয়ানডেতে নেতৃত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিসিবি। রিজওয়ান, শাহিন দুজনেই এই টেস্টে খেলছেন। রিজওয়ানকে সরানোর কোনো কারণ জানানো হয়নি বোর্ডের পক্ষ থেকে। এমনকি পিসিবি তাঁর নামও উল্লেখ করেনি। জানা গেছে, ইসলামাবাদে নির্বাচক কমিটি ও সাদা বলের দলের প্রধান কোচ মাইক হেসনের সঙ্গে বৈঠক করে ওয়ানডে অধিনায়ক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
হঠাৎ ওয়ানডে অধিনায়ক বদলের ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। রিজওয়ানের নাম উল্লেখ না করলেও কীভাবে ওয়ানডে অধিনায়ক বদলে গেল, সেই ব্যাপারে পিসিবি জানিয়েছে, বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে সাদা বলের প্রধান কোচ হেসন জানিয়েছেন তিনি যাতে (নাকভি) নির্বাচক ও উপদেষ্টা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে অধিনায়ক পরিবর্তন করেন। আবার ক্রিকইনফোর গত কালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রিজওয়ানকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর এমন সিদ্ধান্ত সরাসরি হেসনের পক্ষ থেকে আসেনি। কিন্তু এ বিষয়ে পিসিবির উচ্চ পর্যায় থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে তাঁর (হেসন) সমর্থন ছিল।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগেও অধিনায়কত্ব করেছেন শাহিন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সিরিজ ৪-১ ব্যবধানে হেরেছিল পাকিস্তান। তখন আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।ফের সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমের কাঁধে। পরে গত বছরের অক্টোবরে বাবর পাকিস্তান দলের নেতৃত্বই ছেড়ে দিয়েছিলেন।
পাকিস্তান এখন তিন সংস্করণে তিন অধিনায়কের অধীনে খেলছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক শান মাসুদ ও সালমান আলী আঘা। সালমানের নেতৃত্বে কদিন আগে পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সংস্করণের এশিয়া কাপে রানার্সআপ হয়েছিল। আর মাসুদের নেতৃত্বে পাকিস্তান লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ৯৩ রানে জিতেছে। তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পাকিস্তান এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে।
মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।১৪ মিনিট আগে
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে শনিবার প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এগিয়ে ১-০ ব্যবধানে। আজ জিতলে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মিরাজের দল।১ ঘণ্টা আগে
নিরপেক্ষ ‘হোম ভেন্যু’ হিসেবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান স্বাগতিক হিসেবে খেলবে বাংলাদেশের মাঠে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেটা নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশ পরে আর ধরে রাখতে পারেনি। গুনে গুনে টানা পাঁচ ম্যাচ হারল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। হাতে এখন এক ম্যাচ থাকলেও সেটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার। কারণ, এরই মধ্যে জ্যোতিদের বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে।২ ঘণ্টা আগে