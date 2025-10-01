উড়ছে চট্টগ্রাম, ঘাম ঝরিয়ে জিতল খুলনা

ক্রীড়া ডেস্ক
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছে চট্টগ্রাম। হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। চট্টগ্রামের দাপুটে জয়ের দিনে ঘাম ঝরাতে হয় খুলনাকে। রংপুরকে ৩ রানে হারিয়েছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২১ বল হাতে রেখে বরিশালের দেওয়া ১২৯ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় চট্টগ্রাম। ৪৮ বলে ৭৮ রানের ইনিংস খেলে তাদের জয়ের নায়ক মাহমুদুল হাসান জয়। ১৬২.৫০ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করার পথে ৬ চার ও পাঁচটি ছয় মারেন এই ওপেনার। তার সঙ্গী সৈকত আলী ২৮ বলে ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া ১১ বলে ২২ রানের ছোট ঝড়ো ইনিংস খেলেন মমিনুল হক সৌরভ।
এর আগে চট্টগ্রামের জয়ের ভীত গড়ে দেন বোলাররা। মেহেদী হাসান রানা, মোহাম্মদ রুবেল, হাসান মুরাদদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১২৮ রানে থামে বরিশাল। দলটির হয়ে ২৬ বলে ৩৩ রান করেন ইফতিখার হোসেন ইফতি। ২৯ বলে ২৬ রান এনে দেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। ১৪ বলে ১৮ রানের ইনিংস খেলেন সোহাগ গাজী। চট্টগ্রামের বোলারদের মধ্যে দিনটা সবচেয়ে ভালো গেছে রানার। ২২ রানে ৪ উইকেট নেন এই বাঁ হাতি পেসার। ১০ রানে ২ ব্যাটারকে তুলে নেন মুরাদ। ১৮ রানে এক উইকেট নেন রুবেল।
একই ভেন্যুতে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৪৯ রান তোলে খুলনা। চারটি ছয়ের সাহায্যে ১৬ বলে ৩৬ রান করেন জিয়াউর রহমান। এনামুল হক বিজয় ৩৫, মিঠুন ২৫ ও নাহিদুল ইসলাম করেন ২০ রান। জবাবে তানভীর হায়দারের ফিফটির পরও ১৪৬ রানে থামে রংপুর। ৪৭ বলে ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন তানভীর। অনিক সরকারের অবদান ২৮ রান। আকবর আলী করেন ১৯ রান। খুলনার হয়ে ৩২ রানে ৩ উইকেট নেন রবিউল হক।
