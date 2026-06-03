সান মারিনোকে হালকাভাবে দেখছেন না হামজা

সান মারিনোর বিপক্ষে খেলতে গতকাল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। ইউরোপিয়ান পরিবেশ হামজার কাছে অচেনা কিছু নয়। যদিও বাংলাদেশের স্থানীয় ফুটবলারদের কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে কখনোই তাঁরা ইউরোপের মাটিতে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে খেলেননি।
সেই রোমাঞ্চে বাড়তি অভিজ্ঞতা যোগ করে দিতে পারেন হামজা। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েই বলেন, ‘আমি খুব রোমাঞ্চিত। এখানকার পরিবেশটা খুব সুন্দর ছিল। তবে ম্যাচটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত।’
জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াসহ সিনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠের রসায়ন এবং নতুন কোচের অধীনে নতুন কৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন হামজা। তবে দ্রুত মানিয়ে নিতে তিনি দারুণ আত্মবিশ্বাসী, ‘সবার জন্যই এটা নিশ্চিতভাবেই কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব ইনশা আল্লাহ। কঠোর পরিশ্রম করতে ও কোচের নির্দেশনা শুনতে প্রস্তুত।’
র্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে তলানির দল (২১১) সান মারিনো। বাংলাদেশ (১৮১) এগিয়ে আছে ৩০ ধাপ। তবে তাদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ দেখেন না হামজা, ‘ম্যাচটি নিশ্চিতভাবেই সহজ হবে না। ওরা সব সময় বড় দেশগুলোর বিপক্ষে খেলে অভ্যস্ত, ওদের খেলার গুণগত মানও অনেক উন্নত। আমরা ওদের মাঠে খেলছি, ওদের নতুন কোচ এসেছে—সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টাই বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমাদের জন্য এটা একটা ভালো চ্যালেঞ্জ।’
৫ জুনের ম্যাচ শুধু সান মারিনোর বিপক্ষে ভালো খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নভেম্বরে ঢাকায় হতে যাওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দলের শক্তি ও দুর্বলতা পরখ করার সেরা সুযোগ। হামজা বলেন, ‘ইউরোপ ও সান মারিনোকে আমাদের সামর্থ্য দেখানোর জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। পাশাপাশি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এটি একটি চমৎকার প্রস্তুতি হবে।’
হামজা অনুশীলন করছেন আজ থেকে। ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে দুটি সেশন পাচ্ছেন তিনি।
বিশ্বকাপের মাঠে আর্জেন্টিনা ট্রফি জিতবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে মেসির দলকে ভালোবেসে সাড়ে ৯ মাসে ১৭ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া এই তিন আর্জেন্টাইন যে ইতিমধ্যেই জীবনের এক পরম ট্রফি জিতে নিয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।১ ঘণ্টা আগে
দ্বিতীয়ার্ধে গোয়ার তীব্র গরম আর ফাইনালের টিকিটের তীব্র স্নায়ুচাপের মুখে দাঁড়িয়েও লড়াই চালিয়ে গেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ যখন নিশ্চিতভাবেই অতিরিক্ত সময়ের দিকে গড়াচ্ছিল, ঠিক তখনই ডাগআউট থেকে আসা বদলি ফরোয়ার্ড সাগরিকা তৈরি করেন আরেক ইতিহাস। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নেপালের রক্ষণভাগকে স্তব্ধ করে দিয়ে জয়সূচক৫ ঘণ্টা আগে
গত এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে খেলা দল থেকে বাদ পড়েছেন আফিফ হোসেন ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। মোসাদ্দেকের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সিরিজে অনুপস্থিত থাকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান আবার দলে জায়গা পেয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে
৭২ মিনিটে আনিকার পরিবর্তে মাঠে নামেন সাগরিকা। বদলি হিসেবে নেমেই নেপালের রক্ষণভাগে চাপ তৈরি করেন তিনি। ৭৮ মিনিটে তাঁর জোরালো শট দুর্দান্ত দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন আঞ্জিলা সুব্বা। ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ের দিকে এগোচ্ছিল, তখনই আসে নির্ধারক মুহূর্ত। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে নেপালের রক্ষণভাগের ফাঁক কাজে লাগিয়৫ ঘণ্টা আগে