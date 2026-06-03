Ajker Patrika
ফুটবল

সান মারিনোকে হালকাভাবে দেখছেন না হামজা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সান মারিনোকে হালকাভাবে দেখছেন না হামজা
নতুন কোচ টমাস ডুলির সঙ্গে হামজা। ছবি: বাফুফে

সান মারিনোর বিপক্ষে খেলতে গতকাল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। ইউরোপিয়ান পরিবেশ হামজার কাছে অচেনা কিছু নয়। যদিও বাংলাদেশের স্থানীয় ফুটবলারদের কাছে একেবারেই নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে কখনোই তাঁরা ইউরোপের মাটিতে ইউরোপিয়ান দলের বিপক্ষে খেলেননি।

সেই রোমাঞ্চে বাড়তি অভিজ্ঞতা যোগ করে দিতে পারেন হামজা। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েই বলেন, ‘আমি খুব রোমাঞ্চিত। এখানকার পরিবেশটা খুব সুন্দর ছিল। তবে ম্যাচটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি রোমাঞ্চিত।’

জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াসহ সিনিয়র ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠের রসায়ন এবং নতুন কোচের অধীনে নতুন কৌশলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন হামজা। তবে দ্রুত মানিয়ে নিতে তিনি দারুণ আত্মবিশ্বাসী, ‘সবার জন্যই এটা নিশ্চিতভাবেই কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারব ইনশা আল্লাহ। কঠোর পরিশ্রম করতে ও কোচের নির্দেশনা শুনতে প্রস্তুত।’

র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে তলানির দল (২১১) সান মারিনো। বাংলাদেশ (১৮১) এগিয়ে আছে ৩০ ধাপ। তবে তাদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ দেখেন না হামজা, ‘ম্যাচটি নিশ্চিতভাবেই সহজ হবে না। ওরা সব সময় বড় দেশগুলোর বিপক্ষে খেলে অভ্যস্ত, ওদের খেলার গুণগত মানও অনেক উন্নত। আমরা ওদের মাঠে খেলছি, ওদের নতুন কোচ এসেছে—সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টাই বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমাদের জন্য এটা একটা ভালো চ্যালেঞ্জ।’

৫ জুনের ম্যাচ শুধু সান মারিনোর বিপক্ষে ভালো খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নভেম্বরে ঢাকায় হতে যাওয়া সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য দলের শক্তি ও দুর্বলতা পরখ করার সেরা সুযোগ। হামজা বলেন, ‘ইউরোপ ও সান মারিনোকে আমাদের সামর্থ্য দেখানোর জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। পাশাপাশি সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এটি একটি চমৎকার প্রস্তুতি হবে।’

হামজা অনুশীলন করছেন আজ থেকে। ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে দুটি সেশন পাচ্ছেন তিনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
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