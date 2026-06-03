Ajker Patrika
ক্রিকেট

৪ বছর পর জাতীয় দলে মোসাদ্দেক, বাদ আফিফ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৪ বছর পর জাতীয় দলে মোসাদ্দেক, বাদ আফিফ
চার বছর পর জাতীয় দলে ফিরলেন মোসাদ্দেক। ফাইল ছবি

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলতি মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। চার বছর পর বাংলাদেশ দলে ফিরেছেন মোসাদ্দেক হোসেন। ৩০ বছর বয়সী অলরাউন্ডার সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছিলেন ২০২২ সালের আগস্টে।

গত এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজে খেলা দল থেকে বাদ পড়েছেন আফিফ হোসেন ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। মোসাদ্দেকের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সিরিজে অনুপস্থিত থাকা উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান আবার দলে জায়গা পেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৯ জুন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে যথাক্রমে ১১ ও ১৪ জুন।

বাংলাদেশ ওয়ানডে দল

মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, লিটন দাস, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা।

বিষয়:

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