বড় ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল রিশাদের হোবার্ট

বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে দুর্দান্ত গতিতে ছুটছিল হোবার্ট হারিকেন্স। সবার আগে প্লে অফে জায়গা করে নেয় রিশাদ হোসেনরা। কিন্তু সেরা চার থেকেই বিদায় নিল হোবার্ট। প্লে অফের চ্যালেঞ্জারে সিডনি সিক্সার্সের কাছে ৫৭ রানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে তারা।
বোলাররাই গড়ে দিয়েছিল সিডনির জয়ের ভীত। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৯৮ রানের পুঁজি পায় স্বাগতিকেরা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৫ রান করা অভিজ্ঞ ব্যাটার স্টিভ স্মিথকে বোল্ড করেন রিশাদ। ৯ চার ও ১ ছক্কায় সাজানো অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়কের ইনিংস। ১২ বলে ২৭ রান করেন জোয়েল ডেভিস। লাচলান শ ২১ ও ময়জেজ হেনরিকস এনে দেন ১৮ রান। সমান ১৫ রান করেন জ্যাক এডওয়ার্ড ও জশ ফিলিপে।
টুর্নামেন্টজুড়ে হোবার্টের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা ছিলেন রিশাদ। দল বাদ পড়ার দিনেও বল হাতে ভরসা দিয়েছেন এই বাংলাদেশি লেগস্পিনার। এদিন ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট। সব মিলিয়ে ১৫ উইকেট নিয়ে বিগ ব্যাশ শেষ করলেন রিশাদ। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৭.৮২ রান। উইকেটশিকারীদের তালিকার নয়ে আছেন তিনি। প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন রিশাদ।
জবাবে ১৭.২ ওভারে ১৪১ রানে অলআউট হয় হোবার্ট। এক বেন ম্যাকডারমট (২৬ বলে ৪০ রান) ছাড়া দলটির আর কোনো ব্যাটার সিডনির বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। বিউ ওয়েবস্টারের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান। ২৭ বল খেলেন তিনি। ১৩ বলে ১৯ রান করেন উইল প্রেস্টিজ। সিডনির হয়ে ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন বেন ডাওয়ারশুইস। মিচেল স্টার্ক, শন অ্যাবট ও ডেভিসের শিকার দুটি করে উইকেট।
সুপার সিক্সে উঠতে হলে আজ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের জয়ের কোনো বিকল্প নেই। হারারের তাকাশিঙ্গা স্পোর্টস ক্লাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে বাঁচা-মরার ম্যাচে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সেরে ফেলেছে অর্ধেক কাজ। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে স্কোরবোর্ডে ২০০ রানও তুলতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র।১৯ মিনিট আগে
বিকেল ৪টা ৩৪ মিনিটে মিরপুর শেরেবাংলায় হাজির হীরাখচিত বিপিএল ট্রফি। পিকআপে করে পুরো ট্রফি মাঠে একবার প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ৫টা ৩০ মিনিটে ট্রফির দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও শেখ মেহেদী হাসানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রমিজ রাজা।১ ঘণ্টা আগে
কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল এখন ব্যস্ত ভারতে। স্বাগতিকদের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ড। আইসিসির ইভেন্টের আগমুহূর্তে বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ট্রফি নিয়ে সব কৌতুহলের সমাপ্তি হলো অবশেষে। ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে আসা হলো মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে।২ ঘণ্টা আগে