বড় ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল রিশাদের হোবার্ট

ক্রীড়া ডেস্ক    
বড় ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল রিশাদের হোবার্ট
সিডনির বিপক্ষে ৩৩ রানে ২ উইকেট নেন রিশাদ। ফাইল ছবি

বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে দুর্দান্ত গতিতে ছুটছিল হোবার্ট হারিকেন্স। সবার আগে প্লে অফে জায়গা করে নেয় রিশাদ হোসেনরা। কিন্তু সেরা চার থেকেই বিদায় নিল হোবার্ট। প্লে অফের চ্যালেঞ্জারে সিডনি সিক্সার্সের কাছে ৫৭ রানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে তারা।

বোলাররাই গড়ে দিয়েছিল সিডনির জয়ের ভীত। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আগে ব্যাট করে ১৯৮ রানের পুঁজি পায় স্বাগতিকেরা। তাদের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৫ রান করা অভিজ্ঞ ব্যাটার স্টিভ স্মিথকে বোল্ড করেন রিশাদ। ৯ চার ও ১ ছক্কায় সাজানো অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়কের ইনিংস। ১২ বলে ২৭ রান করেন জোয়েল ডেভিস। লাচলান শ ২১ ও ময়জেজ হেনরিকস এনে দেন ১৮ রান। সমান ১৫ রান করেন জ্যাক এডওয়ার্ড ও জশ ফিলিপে।

টুর্নামেন্টজুড়ে হোবার্টের বোলিং আক্রমণের অন্যতম ভরসা ছিলেন রিশাদ। দল বাদ পড়ার দিনেও বল হাতে ভরসা দিয়েছেন এই বাংলাদেশি লেগস্পিনার। এদিন ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট। সব মিলিয়ে ১৫ উইকেট নিয়ে বিগ ব্যাশ শেষ করলেন রিশাদ। ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৭.৮২ রান। উইকেটশিকারীদের তালিকার নয়ে আছেন তিনি। প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশ খেলতে গিয়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন রিশাদ।

জবাবে ১৭.২ ওভারে ১৪১ রানে অলআউট হয় হোবার্ট। এক বেন ম্যাকডারমট (২৬ বলে ৪০ রান) ছাড়া দলটির আর কোনো ব্যাটার সিডনির বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। বিউ ওয়েবস্টারের ব্যাট থেকে আসে ২৪ রান। ২৭ বল খেলেন তিনি। ১৩ বলে ১৯ রান করেন উইল প্রেস্টিজ। সিডনির হয়ে ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন বেন ডাওয়ারশুইস। মিচেল স্টার্ক, শন অ্যাবট ও ডেভিসের শিকার দুটি করে উইকেট।

