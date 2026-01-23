Ajker Patrika
ক্রিকেট

প্রশ্ন সংস্কৃতি উপদেষ্টার

‘বাংলাদেশি সন্দেহে হত্যার পরও ভারতে বাংলাদেশের ম্যাচ কীভাবে রাখে আইসিসি’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৫
‘বাংলাদেশি সন্দেহে হত্যার পরও ভারতে বাংলাদেশের ম্যাচ কীভাবে রাখে আইসিসি’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশি সন্দেহে ভারতে পিটিয়ে হত্যার খবর এখন শোনা যাচ্ছে হরহামেশাই। ভারতে এমন অবস্থার মধ্যেই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে স্থানান্তরের দাবি নাকচ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী আইসিসির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ও একটি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাইস্যুতে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে আইসিসির সঙ্গে বিসিবির কয়েক দফা চিঠি আদান-প্রদান হয়েছে। এমনকি আইসিসির সঙ্গে বিসিবির ভিডিও কনফারেন্স ও ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধি দল ঢাকায়ও এসেছিল। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতেই রাখার সিদ্ধান্ত নেয় আইসিসি। বিসিবিও তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা হচ্ছে না।

দফায় দফায় আলাপ-আলোচনার পরও আইসিসি যে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা নিয়ে নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ বিশাল পোস্ট দিয়েছেন ফারুকী। সংস্কৃতি উপদেষ্টা লিখেছেন, ‘ভারতে বাংলাদেশি সন্দেহে সাম্প্রতিক সময়ে পিটিয়ে হত্যার অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে। গতকালই পশ্চিমবঙ্গে জন্ম নেওয়া লস্কর নামে এক মুসলিম মঞ্জুরকে বাংলাদেশি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য টেলিগ্রাফ অব ইন্ডিয়া। আইসিসি সত্যিই যদি নিজেকে সদস্যগুলোর নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা উদ্বেগকে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ও ম্যাচগুলো ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় নেওয়া প্রয়োজন।’

৩ জানুয়ারি আইপিএল থেকে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তখন বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন উঠেছে তখনই। তবে পরশু আইসিসির ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ ১২-২ ব্যবধানে হেরে গেছে। যে নিরাপত্তাইস্যুতে বিসিবি ক্রিকেটারদের ভারতে পাঠাতে চায়নি, আইসিসি কোনো নিরাপত্তাশঙ্কার বিষয় খুঁজে পায়নি।

আইসিসির বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ কমিটির হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিসিবিআইসিসির বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ কমিটির হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিসিবি

মোস্তাফিজ ইস্যু নিয়ে এত কথাবার্তা, সেটাও তাঁর ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করেছেন ফারুকী। সংস্কৃতি উপদেষ্টা লিখেছেন, ‘এই ঘটনাগুলোর পাশাপাশি যদি দীর্ঘদিন ধরে যে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা চলছে, যেটার পরিপ্রেক্ষিতে মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য ভারতে খেলার নিরাপত্তা হুমকির ব্যাপারটা কতটা গুরুতর সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে।’

২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসিকে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবি২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসিকে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিসিবি

২০২৪ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মধ্যে হাইব্রিড মডেলের সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একই বছর ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ফারুকীর দাবি, ভারত-পাকিস্তানের ব্যাপারে আইসিসি ভাবলেও বাংলাদেশকে নিয়ে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা অন্য চিন্তা করেছে।

নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে বিসিবি প্রথম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৪ জানুয়ারি। সেই সিদ্ধান্তে এখনো অনড় দেশের ক্রিকেট বোর্ড। বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহারের পরও আইসিসির কাছে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে বিসিবির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনের সংক্রান্ত বিষয়টি যেন আইসিসির নিরপেক্ষ বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ কমিটি দেখে, সেই দাবি করেছে বিসিবি। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গতকাল লিটন দাস-নুরুল হাসান সোহানদের সঙ্গে বৈঠক শেষে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল দাবি করেছিলেন, আইসিসির কাছ থেকে বাংলাদেশ সুবিচার পায়নি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

‘পাকিস্তানের উসকানিতেই বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

প্রেমিকার সঙ্গে টাকার বিরোধ, যুবককে হত্যার পর টুকরো করে ফেলা হয় খালে

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

২.৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিরল খনিজ থাকার দাবি করল সৌদি আরব

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

আ.লীগের সাবেক এমপির বাড়ির মাঠে বিএনপি প্রার্থীর পথসভা

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

সম্পর্কিত

সাত বছর পর বিপিএল ফাইনালে আরেক তামিমের সেঞ্চুরি

সাত বছর পর বিপিএল ফাইনালে আরেক তামিমের সেঞ্চুরি

‘বাংলাদেশি সন্দেহে হত্যার পরও ভারতে বাংলাদেশের ম্যাচ কীভাবে রাখে আইসিসি’

‘বাংলাদেশি সন্দেহে হত্যার পরও ভারতে বাংলাদেশের ম্যাচ কীভাবে রাখে আইসিসি’

বাঁচা-মরার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০০ রান

বাঁচা-মরার ম্যাচে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২০০ রান

বড় ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল রিশাদের হোবার্ট

বড় ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল রিশাদের হোবার্ট