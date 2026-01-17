জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাবেক আফগান পেসার

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিকেট বিশ্বে আফগানিস্তানের আজকের এই অবস্থানের পেছনে যে কয়েকজনের অবদান আছে তাঁদের মধ্যে শাপুর জাদরান অন্যতম। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন সাবেক এই বাঁ হাতি পেসার। অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। পরিবার এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) পক্ষ থেকে জাদরানের অসুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বেশকিছু দিন ধরেই স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছিলেন জাদরান। গত ১২ জানুয়ারী তাঁর ভাই ঘামাই জাদরান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসুস্থতা নিয়ে একটি বার্তা দেন। তিনি জানিয়েছিলেন, জাদরানের অবস্থা খুবই গুরুতর এবং তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। আফগানিস্তান ক্রিকেটের ঘনিষ্ঠ সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, তাঁর শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বিপজ্জনক স্তরে নেমে গেছে। যেটা জাদরানের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও খারাপ পর্যায়ে নিয়ে গেছে।
জাদরানের সুস্থতা কামনা করে বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রশিদ লতিফ। তিনি লিখেছেন, ‘ক্রিকেট মাঠের সিংহ এখন জীবনের সঙ্গে লড়াই করছে। শাপুর জাদরান হাসপাতালে ভর্তি আছে। তাঁর জন্য এই মুহূর্তে সকলের দোয়া প্রয়োজন। আমরা তাঁর সুস্থতা কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে দ্রুত এবং পূর্ণাঙ্গা সুস্থতা দান করেন।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে ২০০৯ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেন জাদরান। পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয় তাঁর। ২০২০ সালের মার্চের পর আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখা যায়নি জাদরানকে। দেশের জার্সিতে ৪৪ ওয়ানডেতে তাঁর শিকার ৪৩ উইকেট। এছাড়া ৩৬ টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন ৩৭ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৫ বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিল আফগানরা। সে ম্যাচে জয়সূচক রান এসেছিল জাদরানের ব্যাট থেকে।
