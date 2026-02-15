Ajker Patrika
ক্রিকেট

ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ
ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিলেন স্টুয়ার্ট ল। ছবি: ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা আইসিসির কোনো ইভেন্ট—খেলাটা যে শুধু ২২ গজে চলে, তা নয়। সামাজিক মাধ্যমেও সমান্তরালে চলতে থাকে নানা রকমের ‘খেলা’। ভালো পারফরম্যান্স হলে ক্রিকেটারদের যেমন মাথায় তুলে রাখা হয়, তেমনি অফফর্মে থাকলে তাঁদের নিয়ে নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন নেটিজেনরা।

ক্রিকেটাররা মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে সামাজিক মাধ্যমে বেশি মনোযোগ দিলে সেটা তাঁদের জন্য ক্ষতিকারক হবে বলে মনে করেন নেপালের প্রধান কোচ স্টুয়ার্ট ল। বাংলাদেশের এই সাবেক কোচ তাই ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নেপালের ক্রিকেটারদের উদ্দেশ্যে ল বলেন, ‘ সংবাদ সম্মেলনে যে নেপালিরা আছেন, তাদের বোঝার কথা যে নেপালি সংস্কৃতির অংশ সামাজিক মাধ্যম। তবে আমার মতে এটা অনেক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক মাধ্যমে কী করছেন, সেখানে মানুষেরা আপনাকে নিয়ে কী বলছেন, সেদিকে বেশি মনোযোগ দিলে আসল কাজ থেকে ছিটকে যাবেন।’

এবার নেপালের প্রধান কোচ হলেন বাংলাদেশের যুব এশিয়া কাপজয়ী কোচএবার নেপালের প্রধান কোচ হলেন বাংলাদেশের যুব এশিয়া কাপজয়ী কোচ

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই অঘটন ঘটিয়ে ফেলেছিল নেপাল। তবে ৮ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ বল পর্যন্ত লড়েও ৪ রানে হেরে গিয়েছিল নেপাল। একই মাঠে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালির কাছে ১০ উইকেটে হেরে গিয়েছিল নেপাল। দুই ম্যাচের দুটিতে হেরে যাওয়ায় সুপার এইটে ওঠার সমীকরণ অনেক জটিল হয়ে গিয়েছে নেপালের কাছে।

স্টুয়ার্ট লয়ের মতে, আগের দুই ম্যাচে (ইংল্যান্ড-ইতালি) নেপাল কী ভুল করেছে, সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ খেলতে হবে। ওয়াংখেড়েতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নামার আগে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘ইংল্যান্ড ও ইতালির বিপক্ষে দুই ম্যাচে কেন এত পার্থক্য হলো, সেটা বিশ্লেষণ করতে হবে।দলের কী প্রয়োজন, সতীর্থরা কী বলছে, দলকে কী করতে হবে সেদিকে মনোযোগী হতে হবে।’

২০১১-১২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলেন ল। তাঁর অধীনে ২০১২ এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। পরবর্তীতে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ ছিলেন ল। ২০২৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল লয়ের হাত ধরেই। ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১ টেস্ট ও ৫৪ ওয়ানডে খেলেছেন ল।

২০২৫ সালের মার্চে দুই বছরের জন্য নেপালের প্রধান কোচ নিযুক্ত হয়েছেন ল।নেপালের কোচ হওয়ার আগে সবশেষ যুক্তরাষ্ট্রের কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ওয়াংখেড়েতে আজ লয়ের নেপাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৩ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করেন দীপেন্দ্র সিং ঐরি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৫.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৪৩ রান করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

জার্মানি গেলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

জার্মানি গেলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

চট্টগ্রামে মন্ত্রিত্বের আলোচনায় ৮ জন

চট্টগ্রামে মন্ত্রিত্বের আলোচনায় ৮ জন

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ সোমবার

সংসদ সদস্য ও মন্ত্রিসভার শপথ সোমবার

নতুন সরকারে কিশোরগঞ্জ পেতে পারে দুই মন্ত্রী

নতুন সরকারে কিশোরগঞ্জ পেতে পারে দুই মন্ত্রী

সম্পর্কিত

ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ

ক্রিকেটারদের সামাজিক মাধ্যম এড়িয়ে চলতে বলছেন বাংলাদেশের সাবেক কোচ

বিশ্বকাপ ফাইনালেও যদি এই নিয়ম থাকত, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের আফসোস

বিশ্বকাপ ফাইনালেও যদি এই নিয়ম থাকত, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারের আফসোস

‘পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বোলিং অ্যাকশনকে ভারতীয়রাই অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন’

‘পাকিস্তানি ক্রিকেটারের বোলিং অ্যাকশনকে ভারতীয়রাই অকারণে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন’

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এবার কে জিতবে

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে এবার কে জিতবে