পাকিস্তানের সঙ্গে এবারও হ্যান্ডশেক করবে না ভারত

সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত বছর এশিয়া কাপে যে তিন বার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান, কোনোবারই হ্যান্ডশেক করেননি ক্রিকেটাররা। আজ যখন কলম্বোর প্রেমাদাসায় মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখনো আলোচনায় ‘হ্যান্ডশেক ইস্যু’। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা গেছে।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে গতকাল কলম্বোতে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন দুই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সালমান আলী আগা। গত বছর এশিয়া কাপে যে দুই অধিনায়ক টসের সময় হ্যান্ডশেক করেননি, গতকাল দুই অধিনায়কের কাছেই এসেছে এমন প্রশ্ন। সালমান-সূর্য দুজনেই কৌশলে উত্তর দিয়েছিলেন। আজ ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে জানা গেছে, কলম্বোতেও করমর্দন করবে না পাকিস্তান। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, টসের সময় সালমানের সঙ্গে সূর্যর হাত না মেলানোর সম্ভাবনা বেশি।
টসের সময় তো দূরে থাক, ২০২৫ এশিয়া কাপে ম্যাচ শেষেও ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেননি। তিন ম্যাচেই দেখা গিয়েছিল একই ঘটনা। লাহোরে কদিন আগে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)-পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)-আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে আইসিসির কাছে পাকিস্তান দাবি জানিয়েছিল, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে যেন ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে হ্যান্ডশেক ইস্যুতে বল ঠেলে দিয়েছিলেন ভারতের দিকে। ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, কলম্বোতে আজ টসের সময়ই সব দেখা যাবে।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রাণপণে লড়েও ৪ রানে হেরে গিয়েছিল নেপাল। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইতালির কাছে উড়ে গিয়েছিল স্টুয়ার্ট লয়ের দল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নেপালের কাছে সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখতে আজ নেমেছিল নেপাল। তবে দুবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে উড়ে১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হোক বা আইসিসির কোনো ইভেন্ট—খেলাটা যে শুধু ২২ গজে চলে, তা নয়। সামাজিক মাধ্যমেও সমান্তরালে চলতে থাকে নানা রকমের ‘খেলা’। ভালো পারফরম্যান্স হলে ক্রিকেটারদের যেমন মাথায় তুলে রাখা হয়, তেমনি অফফর্মে থাকলে তাঁদের নিয়ে নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন নেটিজেনরা।২ ঘণ্টা আগে
মার্টিন গাপটিল রুদ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের স্ট্রাইকপ্রান্তে পৌঁছানোর ঠিক আগমুহূর্তে স্টাম্প ভেঙে দেন ইংল্যান্ড উইকেটরক্ষক জস বাটলার। উল্লাস এরপর ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ডের ডাগআউটে। কিছু কি মনে পড়ছে আপনাদের? হ্যাঁ, এখানে লর্ডসে ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ফাইনাল২ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান মহারণ মাঠে গড়াতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। কলম্বোর প্রেমাদাসায় আজ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মাঠে গড়াবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে অনেকেরই দুশ্চিন্তা শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া নিয়ে। আজ ওয়াসিম আকরাম সামাজিক মাধ্যমে যে ভিডিও ছেড়েছেন, তাতে কলম্বোর মেঘলা৩ ঘণ্টা আগে