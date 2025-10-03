রংপুরের জয়ের নায়ক নাসির হোসেন

ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা সময় ধরেই জাতীয় দলের বাইরে আছেন নাসির হোসেন। ফিক্সিংয়ের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গত এপ্রিলে ক্রিকেটে ফেরেন এই ব্যাটিং অলরাউন্ডার। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে ফিরে পাওয়ার সব চেষ্টাই করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) আজ চট্টগ্রামের বিপক্ষে জ্বলে উঠলেন নাসির।
তার অলরাউন্ডার নৈপুণ্যে সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে দিনের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ৫ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছে রংপুর। টানা ৩ জয়ের পর বন্দরনগরীর দলটিকে মাটিতে নামাল তারা। টুর্নামেন্টে এটা রংপুরের দ্বিতীয় জয়। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে নাসিরের হাতে।
বোলাররা এদিন রংপুরের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। প্রতিপক্ষ বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আগে ব্যাট করে ১৩৮ রানের বেশি করতে পারেনি চট্টগ্রাম। লক্ষ্য তাড়ায় ১২ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে রংপুর। ৩২ বলে ৪৩ রান করেন নাসির। ৪ চার এবং ২ ছয়ে ইনিংস সাজান তিনি। নাসিরের সমান বল খেলে ৩৯ রান করেন জাহিদ জাভেদ। ১৪ বল খেলা অধিনায়ক আকবর আলীর ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২৬ রান। ১৬ রানে অপরাজিত থাকেন ইকবাল হোসেন। চট্টগ্রামের হয়ে ৩৮ রানে ২ উইকেট নেন হাসান মুরাদ।
এর আগে টস হারা চট্টগ্রামের হয়ে এক ইরফান শুক্কুর ছাড়া আর কোনো ব্যাটার এদিন দাঁড়াতে পারেননি। ৪৬ বলে ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ৭ চারের পাশাপাশি ৩টি ছয় মারেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২ রান করেন ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি। ২৮ বল খেলেন এই ব্যাটার। এ ছাড়া ১১ বলে ১৫ রান করেন সৈকত আলী। রংপুরের বোলারদের মধ্যে দিনটা সবচেয়ে বেশি ভালো গেছে আব্দুল গাফফারের। ২১ রানের বিনিময়ে ৩ ব্যাটারকে ফেরান তিনি। ২৬ রান খরচায় ২ উইকেট নেন মুশফিক হাসান। নাসিরের শিকার ১ উইকেট। ৪ ওভারে দেন ৩৮ রান।
