ভারতে ইঁদুর আতঙ্কে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।
লিগ পর্বে আয়োজক ভারত ও বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দুটি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপাত্তনমে। সেখানেই ঘটে অনাকাঙ্খিত ঘটনা। হোটেলে ইঁদুরের কবলে পড়ে তাসমান পাড়ের দলটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজিরা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দেয়। ইঁদুর দেখে ভয় পেয়ে যান ক্রিকেটাররা।
ইঁদুর হাজির হওয়ায় ডাইনিং রুমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ক্রিকেটার চিৎকার করেন। ইঁদুর থেকে বাঁচতে অনেকেই আবার চেয়ারে উঠে বসেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাজির হন হোটেল কর্মীরা। ইঁদুর ধরার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি তাঁরা। ইঁদুরটি ডাইনিং রুমের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। তাতে করে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।
সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ভিডিওতে ক্রিকেটাররা নিজেদের বাজে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম ইঁদুর চলে গেছে। কিন্তু এটা যায়নি। ইঁদুরটি আবার ফিরে আসে। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠেছিলাম।’ ইঁদুর কাণ্ডের পর টুর্নামেন্ট চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ান দল যে হোটেলে অবস্থান করছে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে নারী বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু জানায়নি।
৬ ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। সবার আগে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে তারা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের হলকার স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
ক্রীড়া ডেস্ক
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।
ইতোমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে ওয়ানডেতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে মাঠে নেমেছিলেন কোহিল। সাত মাসেরও বেশি সময়ের বিরতি শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচেও ডাক মারেন কোহলি।
দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান কোহলি। অনেকে ধরেই নিয়েছিল, হাত নেড়ে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠে। সে ঝড় থামালেন গাভাস্কার। সিডনিতে শেষ ওয়ানডেতে চেনা কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সাবেক অধিনায়ক।
গাভাস্কার বলেন, ‘কোহলি ১৪,০০০ এর বেশি রান করেছে। ৫২টি ওয়ানডে এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। ভারতের হয়ে সে অনেক রান করেছে। তার মধ্যে এখনো দলকে অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। হয়তো আমরা সিডনিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বড় ইনিংস দেখতে পাব। অ্যাডিলেড সবসময়ই তার প্রিয় মাঠগুলির মধ্যে একটি। তাই কোহলির কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি ছিল। কিন্তু সময় পক্ষে না আসায় যা হওয়ার হয়েছে।’
অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোহলির হাত নাড়ানোর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন গাভাস্কার, ‘এটি একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল। দর্শকদের বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন যারা কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়েছেন। সেখানে অনেক সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা বসে ছিল।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।
থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড।
৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে। বাংলাদেশকে মাঠ ছাড়তে হারের হতাশা নিয়ে। এর আগে সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচটি অবশ্য সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
লিগে দুই ম্যাচ খেললেও আবাহনী লিমিটেড এখনো পায়নি জয়ের দেখা। ফেডারেশন কাপ দিয়ে যেন স্বরূপে ফেরার বার্তাই দিল মারুফুল হকের দল। ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে আজ ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৪-২ গোলে উড়িয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে তারা। ৬ গোলের ম্যাচে জোড়া গোলের দেখা পান শেখ মোরসালিন ও সুলেমান দিয়াবাতে। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকলেও দুজনের কেউই তা কাজে লাগাতে পারেননি।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় আবাহনীর এগিয়ে যেতে সময় লাগে মাত্র ৬ মিনিট। বক্সের ভেতর বল দখলের লড়াইয়ে দিয়াবাতেকে ফাউল করে বসেন ফকিরেরপুল গোলরক্ষক সাজু আহমেদ। রেফারিও পেনাল্টির বাঁশি বাজাতে কালক্ষেপণ করেননি। স্পটকিক থেকে সহজেই জাল খুঁজে নেন দিয়াবাতে।
পিছিয়ে থাকার চাপে পিষ্ট থাকা ফকিরেরপুলের আরও গোল হজম করা যেন নিয়তিই ছিল। ৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয় শেখ মোরসালিনের পা থেকে। দিয়াবাতের পাস ধরে খানিকটা দৌড়ে বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। মাটি কামড়ানো কোনাকুনি শটে পরাস্ত করেন সাজু আহমেদকে।
৩৯ মিনিটে ফের পেনাল্টি পায় আবাহনী। আবারও বক্সে ফাউলের শিকার হন দিয়াবাতে। গোলটাও তিনিই করেছেন। নির্ভার থেকে বিরতিতে যাওয়ার পর খানিকটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে আবাহনী। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতে বরং তাদের চেয়ে ভালো খেলা উপহার দেয় ফকিরেরপুল। দেয় লড়াইয়ে ফেরার বার্তা।
৫১ মিনিটে শান্ত টুডুর গোলটি বরং ম্যাচের অন্যতম টকিং পয়েন্ট হয়ে থাকবে। মোস্তফা আবদেল খালেকের পাস ধরে ইয়াসিন খানকে কাটিয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শট নেন শান্ত। গোলকিপার মাহফুজ হাসান প্রীতমের মাথার ওপর দিয়ে তা আশ্রয় নেয় জালে। ফকিরেরপুল এক শোধ দিয়ে দেখতে পায় নতুন আশা। তা অবশ্য টিকে থাকেনি বেশিক্ষণ।
৬৩ মিনিটে আল আমিনের কাটব্যাক থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মোরসালিন। ফকিরেরপুল ব্যবধান কমাতে সামর্থ্য হয় ৬৯ মিনিটে। পাল্টা আক্রমণে থ্রু বল ধরে বাঁ প্রান্ত দিয়ে এগোন বেন ইব্রাহীম। তাঁর পাস থেকে দারুণ স্লাইডে বল জালে পাঠান মোহাম্মদ রিয়াদ। পরে জয়ের ব্যবধান বাড়ানো সুযোগ থাকলেও কাজে লাগাতে পারেনি আবাহনী।
কুমিল্লায় ভাষা সৈনিক শহীদ ধীরেন্দ্রাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটি। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ ও জাতীয় দলের ক্যাম্পের কারণে কাল থেকে ঘরোয়া ফুটবলে পড়ছে এক মাসের বিরতি।
ক্রীড়া ডেস্ক
খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। দু্বাইয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ফাইনালে চাপ সামলে ৫৩ বলে ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে তিলক ভার্মা জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। কিন্তু এশিয়া কাপ ফাইনালে নায়ক বনে যাওয়ার মতো উপলক্ষ্য জীবনে তো নাও পেতে পারতেন তিনি।
সঞ্চালক গৌরব কাপুরের সঙ্গে আলাপচারিতায় কদিন আগে ‘ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়নস’ অনুষ্ঠানে তিলক জীবনের এক কঠিন মুহূর্তের ঘটনা শেয়ার করেছেন। ২০২২ সালে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন, তখন যা ঘটেছিল, তাতে আর একটু সেদিক হলেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারত বলে জানিয়েছেন তিলক। ২২ বছর বয়সী ভারতের এই বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘‘বাংলাদেশে আমি ভারত ‘এ’ দলের হয়ে খেলছিলাম। এক পর্যায়ে আমার চোখে পানি আসতে শুরু করে। ব্যাট তোলার মতো অবস্থাতেও ছিলাম না। স্নায়ুগুলো শক্ত হয়ে আসছিল। আমি রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে গিয়েছিলাম। আঙুল নড়াচড়া করাতে না পারায় কাটতে হয়েছিল গ্লাভস।’
৩ বছর আগে বাংলাদেশ সফরে তিলক মৃত্যুর সঙ্গে যখন পাঞ্জা লড়ছিলেন, তখন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের তখনকার মালিক আকাশ আম্বানি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সচিব জয় শাহ অনেক সাহায্য করেছিলেন। সংকটময় মুহূর্তের কথা কল্পনা করে তিলক বলেন, ‘মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও জয় শাহকে ধন্যবাদ। আকাশ আম্বানি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।আর কয়েক ঘণ্টা দেরি করলেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো বলে চিকিৎকেরা জানিয়েছিলেন। ইনজেকশন দেওয়ার সময় ভেঙে গিয়েছিল সুচ। সে সময়ের কঠিন পরিস্থিতিতে মা আমার সঙ্গে ছিলেন।’
ফিটনেস ধরে রাখতে ছুটির দিনও বিশ্রাম নেননি তিলক। ফলশ্রুতিতে তখন শরীরের ওপর মারাত্মক ধকল গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। ভারতের এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘বিশ্রামের দিনেও জিমে গিয়েছিলাম। ভালো ফিল্ডার ও ফিট ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলাম। আইস বাথ নিলেও ধকল কাটিয়ে ওঠার যে ব্যাপার, সেই ব্যাপারে অবহেলা করেছি। মাংসপেশির ওপর বেশ চাপ পড়ে। স্নায়ুও তেমন একটা কাজ করেনি তখন।’
২০২২ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের জার্সিতে তিলকের আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু হয়। কিন্তু ভারতের সেই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শেষের পর র্যাবডোমায়োলাইসিস নামে এমন এক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যার ফলে অনেক সমস্যা হয়েছিল তাঁর। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভারতের বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘এই কথা আমি এর আগে কাউকে বলিনি। আইপিএলে নিজের প্রথম মৌসুমের পর স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়েছিল। আমার র্যাবডোমায়োলাইসিস ধরা পড়ে। তাতে পেশি ভেঙে যায়।’
এখন প্রশ্ন হলো র্যাবডোমায়োলাইসিস কী? এতে শরীরের অবস্থা এতটা গুরুতর অবস্থায় চলে যায়, তাতে করে পেশির টিস্যু দ্রুত ভেঙে গিয়ে ক্ষতিকর উপাদান মিশে যায় রক্তে। কিডনিরও ক্ষতি হতে পারে এতে। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, পানিশূন্যতা বা অতিরিক্ত গরমের কারণে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তিলকের। ভারতের জার্সিতে এখন পর্যন্ত ৪ ওয়ানডে ও ৩২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ৪৯.০৪ গড়ে করেছেন ১০৩০। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুই সেঞ্চুরির দুটিই করেছেন টি-টোয়েন্টিতে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে আছেন তিনি।
২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি।
