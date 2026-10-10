Ajker Patrika
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ক্রিকেট

কোথায় থামবে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ৩৩
কোথায় থামবে বাংলাদেশ
অলআউট হওয়ার পথে শান্তরা। ছবি: এসিবি

ব্যাটিং সহায়ক উইকেটেও প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি বাংলাদেশ। আবুধাবি টেস্টের প্রথম দিন শেষে ৩১৭ রান করলেও ৮ উইকেট হারিয়ে বসেছে সফরকারীরা। অথচ দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাদমান ইসলামের ব্যাটে শুরুটা হয়েছিল দারুণ। উদ্বোধনী জুটিতে ১২৪ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু মিডলঅর্ডারদের ব্যর্থতায় আফগানিস্তানকে বড় চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না তারা। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

আবুধাবি টেস্ট: ২য় দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

দুপুর ১২টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা

ময়মনসিংহ-রংপুর

খুলনা-রাজশাহী

চট্টগ্রাম-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মি., সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ডারবান টেস্ট: ২য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-লিডস

বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি

চেলসি-বোর্নমাউথ

রাত ৮টা, সরাসরি

ম্যান. ইউনাইটেড-টটেনহাম হটস্পার

রাত ১০টা ৩০ মি., সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১

লা লিগা

বার্সেলোনা-গেটাফে

রাত ১০টা ৩০ মি., সরাসরি

রিয়াল মাদ্রিদ-ভিয়ারিয়াল

রাত ১টা, সরাসরি

ফ্যানকোড

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটআফগানিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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