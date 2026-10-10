কোথায় থামবে বাংলাদেশ

ব্যাটিং সহায়ক উইকেটেও প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি বাংলাদেশ। আবুধাবি টেস্টের প্রথম দিন শেষে ৩১৭ রান করলেও ৮ উইকেট হারিয়ে বসেছে সফরকারীরা। অথচ দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাদমান ইসলামের ব্যাটে শুরুটা হয়েছিল দারুণ। উদ্বোধনী জুটিতে ১২৪ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। কিন্তু মিডলঅর্ডারদের ব্যর্থতায় আফগানিস্তানকে বড় চ্যালেঞ্জ জানাতে পারছে না তারা। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্ট ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
আবুধাবি টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
ময়মনসিংহ-রংপুর
খুলনা-রাজশাহী
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মি., সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ডারবান টেস্ট: ২য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১টা ৩০ মি., সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-লিডস
বিকেল ৫টা ৩০ মি., সরাসরি
চেলসি-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, সরাসরি
ম্যান. ইউনাইটেড-টটেনহাম হটস্পার
রাত ১০টা ৩০ মি., সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩ ও সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-গেটাফে
রাত ১০টা ৩০ মি., সরাসরি
রিয়াল মাদ্রিদ-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সরাসরি
ফ্যানকোড
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