নিজেকে উজাড় করে খেলতে চান লিটন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
টানা তিনটি টি–টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের তাজা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাল এশিয়া কাপ মিশনে নামছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে লিটন দাসের দলের প্রতিপক্ষ হংকং। লক্ষ্য একটাই— ইতিহাস গড়া। তা সামনে রেখে বাংলাদেশ এগোচ্ছে ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে।
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের খেলার ধরনে ছোঁয়া মিলেছে পরিবর্তনের। পাওয়ার–হিটিংয়ের সক্ষমতা বাড়াতে লিটনদের সঙ্গে কাজ করেছেন বিশেষজ্ঞ জুলিয়ান উড।
আজ সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আপাতত টুর্নামেন্ট নিয়ে ভাবছি না। হংকংয়ের প্রথম ম্যাচটাই আমাদের ফোকাস। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, এই মুহূর্তে নেতিবাচক কোনো ধারণা মাথায় নেই। মাঠে নামব জেতার জন্যই।’
আবুধাবির গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও বড় চ্যালেঞ্জের। লিটন বলেন, ‘মাঠ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করি না। কেউ না কেউ আগে এখানে খেলেছে। যদিও বেশি ম্যাচ খেলা হয়নি, তারপরও একটি ধারণা আছে। অবশ্য, কন্ডিশন সব সময় একটা ব্যাপার। গরমের মধ্যেই খেলতে হবে, তবে সেটা দুই দলের জন্য সমান। আমাদের লক্ষ্য হলো—কীভাবে শক্তি বাঁচিয়ে মাঠে শতভাগ দিতে পারি, নিজেদের সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারি।’
টানা তিনটি টি–টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের তাজা আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাল এশিয়া কাপ মিশনে নামছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে লিটন দাসের দলের প্রতিপক্ষ হংকং। লক্ষ্য একটাই— ইতিহাস গড়া। তা সামনে রেখে বাংলাদেশ এগোচ্ছে ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে।
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের খেলার ধরনে ছোঁয়া মিলেছে পরিবর্তনের। পাওয়ার–হিটিংয়ের সক্ষমতা বাড়াতে লিটনদের সঙ্গে কাজ করেছেন বিশেষজ্ঞ জুলিয়ান উড।
আজ সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আপাতত টুর্নামেন্ট নিয়ে ভাবছি না। হংকংয়ের প্রথম ম্যাচটাই আমাদের ফোকাস। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, এই মুহূর্তে নেতিবাচক কোনো ধারণা মাথায় নেই। মাঠে নামব জেতার জন্যই।’
আবুধাবির গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও বড় চ্যালেঞ্জের। লিটন বলেন, ‘মাঠ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে বলে মনে করি না। কেউ না কেউ আগে এখানে খেলেছে। যদিও বেশি ম্যাচ খেলা হয়নি, তারপরও একটি ধারণা আছে। অবশ্য, কন্ডিশন সব সময় একটা ব্যাপার। গরমের মধ্যেই খেলতে হবে, তবে সেটা দুই দলের জন্য সমান। আমাদের লক্ষ্য হলো—কীভাবে শক্তি বাঁচিয়ে মাঠে শতভাগ দিতে পারি, নিজেদের সম্পূর্ণ উজাড় করে দিতে পারি।’
বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স লক্ষ্যটা থেকেছে হাতের নাগালে। ভারত পাওয়ার প্লের মধ্যে নাকি আরও পরে ম্যাচ শেষ করতে পারে সেটাই যেন দেখার অপেক্ষা ছিল। শেষ পর্যন্ত ৫৮ রানের লক্ষ্য পাড়ি দিতে মাত্র ২৭ বল খেলতে হয়েছে তাদের। রান তাড়ায় নেমে এত কম বলে কখনো ম্যাচ শেষ করতে পারেনি ভারত।৩ ঘণ্টা আগে
‘যশপ্রীত বুমরা একাদশে থাকলে আমি ধর্মঘটে যাব’—টিভি অনুষ্ঠানে বসে এমনই কথা বলেছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার অজয় জাদেজা। ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য জাদেজার কথা রাখেনি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ঠিকই খেলিয়েছে বুমরাকে। তাঁর এনে দেওয়া ব্রেকথ্রুর পর ভারতের স্পিন আক্রমণের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে৪ ঘণ্টা আগে
স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে নেপালের কাঠমান্ডুর পরিস্থিতি। এক দিনেরও বেশি সময় বন্ধের পর আজ দুপুরে খুলে দেওয়া হয়েছে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফেরার আশায় ক্ষণ গুনছে বাংলাদেশ ফুটবল দল।৬ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চায় বাংলাদেশ। যে চাওয়ার কথা গতকাল টুর্নামেন্ট শুরুর দিন দুবাইয়ে ‘ক্যাপ্টেন’স মিট’-এ বলেছিলেন দলের অধিনায়ক লিটন দাস। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এই চাওয়াটা কতটা সংগতিপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।৮ ঘণ্টা আগে