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ক্রিকেট

হৃদয়ের কাছে রেকর্ড হারিয়ে খুশি তামিম

ক্রীড়া ডেস্ক    
হৃদয়ের কাছে রেকর্ড হারিয়ে খুশি তামিম
তাওহীদ হৃদয় ও তামিম ইকবাল। ছবি: সংগৃহীত

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি এখন তাওহীদ হৃদয়ের দখলে। দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে ৩৫০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পেছনে ফেলেছেন তামিম ইকবালকে।

২০১৯-২০ মৌসুমে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) ইস্ট জোনের হয়ে সেন্ট্রাল জোনের বিপক্ষে ৩৩৪ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তামিম। ৬ বছরের বেশি সময় পর হৃদয়ের কাছে সে রেকর্ড হারালেও মন খারাপ হচ্ছে না সাবেক অধিনায়কের। বরং খুশিই হয়েছেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে বাজে ব্যাটিংয়ে হেরে যায় বাংলাদেশ ‘এ’ দল। দ্বিতীয় ম্যাচেও রান চাপায় পড়েছিল সফরকারীরা। প্রথম ইনিংসে ৫১২ রানের পাহাড় গড়েছিল স্বাগতিকেরা। জবাবে হৃদয়ের দুর্দান্ত ত্রিপল সেঞ্চুরি ভর করে ৬৭৬ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ড্রয়ে ম্যাচটি শেষ হয়েছে।

বিদেশের মাটিতে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম কোনো বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে ত্রিপল সেঞ্চুরি করেন হৃদয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ‘এ’ দলের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের মালিক এখন তিনি।

এমন স্মরণীয় এক ইনিংস খেলে তামিমের প্রশংসা কুড়িয়েছেন হৃদয়। নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে হৃদয়ের একটি ছবি পোস্ট করেছেন তামিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পর্যায়ের, যে কোনো প্রেক্ষাপটে ৩৫০ রানের ইনিংস খেলতে পারা দারুণ ব্যাপার। সেই ইনিংস যদি হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়, তাহলে সেটিকে বলতে হয় অসাধারণ।’

সেই পোস্টে আরও লেখা হয়েছে, ‘বলা হয়, রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্যই। আমি খুবই খুশি যে, আমার রেকর্ডটি ভেঙে গেছে। ইতিহাস গড়ার জন্য অভিনন্দন তাওহিদ হৃদয়। দেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ৩৫০ স্পর্শ করতে পারা শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়, দেশের ক্রিকেটের এগিয়ে যাওয়ারও একটি প্রতীক।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটতাওহীদ হৃদয়তামিম ইকবাল
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