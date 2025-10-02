Ajker Patrika
সাব্বির–সোহান ঝড়ের পর বৃষ্টির দাপট

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৪৩
ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন সাব্বির ও সোহান। ছবি: বিসিবি
সিলেটকে ভাগ্যবান বলতেই হয়। জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) আজ সিলেট ক্রিকেট গ্রাউন্ডে স্বাগতিক বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়ে রান পাহাড় গড়েছিলেন রাজশাহীর সাব্বির হোসেন ও হাবিবুর রহমান সোহান। ১৫ ওভারেই ২০০ রান তোলে পদ্মাপাড়ের দলটি।

মহানাটকীয় কিছু না হলে ম্যাচটিতে সিলেটের হার অবধারিত ছিল। কিন্তু তাদের বাঁচিয়ে দেয় বৃষ্টি। প্রকৃতি পক্ষে না থাকায় বাকি ৫ ওভার ব্যাট করতে পারেনি রাজশাহী। এরপর আর বৃষ্টি না থামায় শেষ পর্যন্ত অফিশিয়ালরা ম্যাচ পরিত্যক্ত করেন। প্রকৃতির সহায়তায় হার এড়িয়ে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে সিলেট।

টস হেরে রাজশাহীকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠায় সিলেট। মুদ্রা নিক্ষেপে হারলেও সাব্বিরের দলের শুরুটা ছিল উড়ন্ত। উদ্বোধনী জুটিতে অধিনায়কেক নিয়ে ১০.৪ ওভারে ১৪১ রান তোলেন সোহান। ইবাদত হোসেনের শিকারে পরিণত হওয়ার আগে ৩৫ বলে ৬৭ রান করেন এই তরুণ ব্যাটার। সোহানের ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে। এই ব্যাটার ফিরে গেলেও ঝড় থামেনি রাজশাহীর। পরের ৪.২ ওভার থেকে ৫৯ রান করে তারা।

দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ২২০ স্ট্রাইক রেটে ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন সাব্বির। ৩৫ বলে ৪ চারের পাশাপাশি সাতটি ছয় মারেন এই ওপেনার। ৮ বলে ২০ রান করে ফেরেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাব্বির রহমান। প্রীতম কুমারের অবদান ২২ রান। রান আউট হওয়ার আগে ১১ বল খেলেন তিনি। ৩ বলে ৮ রানে অপরাজিত থাকেন মেহরব হোসেন। রেজাউর রহমান রাজার ওপর সবচেয়ে বড় ঝড় বইয়ে দেন রাজশাহীর ব্যাটাররা। ৩ ওভারে ৪৩ রান খরচ করেন রাজা। বিনিময়ে নেন এক উইকেট। সমান এক উইকেট নিতে ৩৬ রান দেন ইবাদত। এ ছাড়া ৩২ রানে বাকি উইকেটটা নেন সৈয়দ খালেদ আহমেদ।

