পাঁচ বোলার অবশ্যই খেলাতে হবে, বাংলাদেশ দলকে মাশরাফি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপের ফাইনালের পথে এক ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সামনে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। সেরা দুইয়ে থেকে ফাইনালে উঠতে হলে প্রত্যেকটা ম্যাচই এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ে গ্রুপ পর্বে বড় কোনো সমস্যা চোখে পড়েনি। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বোলারের ঘাটতি বারবার দলের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটাই যে বড় উদাহরণ। স্বীকৃত চার বোলারের বাইরে বাকি চার ওভার করতে হয়েছিল দুই অনিয়মিত স্পিনার শামীম হোসেন পাটোয়ারী ও সাইফ হাসানকে। যাঁদের খরুচে বোলিংয়ে ম্যাচটাই হারতে বসেছিল বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত আফগানদের সেই ম্যাচে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল দুবাইয়ে সুপার ফোরের ম্যাচে অবশ্য ভিন্ন চিত্র। অধিনায়ক লিটন দাসও পাঁচ বোলারের প্রত্যেককে দিয়েই চার ওভার করিয়েছেন। শরীফুল ইসলামের বাজে দিন গেলেও মোস্তাফিজুর রহমান সেটা ভালোভাবে সামাল দিয়েছেন। তবে শেখ মেহেদী হাসান বা নাসুম আহমেদ নিয়মিত চার ওভার বোলিং করতে পারবেন কিনা, সেটাই প্রশ্ন। লঙ্কানদের বিপক্ষে জয়ের পর মাশরাফি বিন মর্তুজা ফেসবুকে লিখেছেন, ‘আমাদের পাঁচ বোলার অবশ্যই খেলাতে হবে। যেটা আজ শ্রীলঙ্কা মিস করেছে।’
সুপার ফোরে জয়ের নায়ক সাইফ হাসানও মাশরাফির সঙ্গে একমত। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাইফ বলেন, ‘আমি মনে করি ৫ ফ্রন্টলাইন বোলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে ব্যাটিংয়ের গভীরতাও বাড়াতে হবে। দুই দিকের কম্বিনেশন ঠিকঠাক খুঁজে বের করা দরকার। আশা করছি আমরা দ্রুতই সেটা পেয়ে যাব।’
বাংলাদেশের সাবেক হাবিবুল বাশার সুমনও একমত মাশরাফি-সাইফের সঙ্গে। সুমন বলেন, ‘টি–টোয়েন্টিতে পাঁচ বোলার অপরিহার্য। আমরা প্রায়ই চার বা সাড়ে চারজন বোলার নিয়ে খেলি, ঝুঁকিটা তখন থেকেই থাকে। ম্যানেজমেন্টই ভালো জানে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেবে।’
১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ ১ রানেই হারায় প্রথম উইকেট। ইনিংসের পঞ্চম বলে নুয়ান তুষারার বলে রানের খাতা খোলার আগেই বোল্ড হয়ে যান তানজিদ হাসান তামিম। দ্বিতীয় উইকেটে ৩৪ বলে ৫৯ রানের জুটি গড়েন লিটন দাস ও সাইফ হাসান। সাইফ এরপর তৃতীয় উইকেটে তাওহিদ হৃদয়ের সঙ্গে ৪৫ বলে ৫৪ রানের জুটি গড়তে অবদান রাখেন। সাইফ ৪৫ বলে ৬১ রানের ইনিংস খেলে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। তাওহিদ হৃদয় তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের চতুর্থ ফিফটি। ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৫৮ রান করেন তিনি। ১ বল হাতে রেখে বাংলাদেশের ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস জয়ে লিটনদের অভিনন্দন জানিয়ে মাশরাফি লিখেছেন, ‘হৃদয়, সাইফ, মুস্তাফিজ, মেহেদী তোমাদের ধন্যবাদ। লিটনের পার্টনারশিপ, জাকিরের দুইটা চার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অভিনন্দন গোটা দলকে। এখান থেকে ফাইনালে যাওয়া অবশ্যই সম্ভব।’
দুষ্মন্ত চামিরা, তুষারা, দুনিথ ভেল্লালাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা—স্বীকৃত এই চার বোলার লঙ্কানরা গতকাল খেলিয়েছে বাংলাদেশের বিপক্ষে। দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস খন্ডকালীন বোলার হিসেবে বোলিং করলেও সুবিধা করতে পারেননি। ধারাভাষ্যকাররাও বারবার মাহিশ তিকশানার কথা উল্লেখ করছিলেন। তাঁদের মতে দুবাইয়ের এই উইকেটে তিকশানাকে দরকার ছিল। তবে এই লঙ্কান স্পিনার একাদশে ছিলেন না গতকাল। শ্রীলঙ্কার পরের ম্যাচ ২৩ সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
