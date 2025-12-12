Ajker Patrika
ক্রিকেট

ডাফির বোলিং তোপে তিন দিনেই হারল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১: ১৩
৯ উইকেটে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ছবি: ক্রিকইনফো
৯ উইকেটে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। ছবি: ক্রিকইনফো

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে হারের পথেই ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু জাস্টিন গ্রিভস, শাই হোপ, কেমার রোচরা ব্যাট হাতে ঘুরে দাঁড়ানোয় শেষ পর্যন্ত হার এড়িয়ে জয় সমতূল্য ড্র করে ক্যারিবীয়রা। কিন্তু ওয়েলিটন টেস্টে আর তেমন কিছুর পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি তারা। জ্যাকব ডাফির বোলিং তোপে ৯ উইকেটে বড় ব্যবধানে হেরেছে সফরকারীরা। তাও আবার মাত্র তিন দিনেই।

নিউজিল্যান্ডের সামনে মাত্র ৫৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টম লাথামের উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় স্বাগতিকের। ডেভন কনওয়ে ২৮ ও কেইন উইলিয়ামসন ১৬ রান নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ে ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে আগামী ১৮ ডিসেম্বর সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হবে। সিরিজ হার এড়াতে চাইলে সে ম্যাচে জিততেই হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। অন্যদিকে ন্যূনতম হার এড়ালেই ১-০ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নেবে টম লাথামের দল।

প্রথম ইনিংসে ২০৫ রানে অলআউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জবাবে ২৭৮ রান করে নিউজিল্যান্ড। ৭৩ রানে পিছিয়ে থাকা অতিথিদের দ্বিতীয় ইনিংসটা ছিল আরও বাজে। এ যাত্রায় ১২৮ রান গুটিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয় দিন শেষে ৩২ রানে ২ উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ ব্যাট করতে নেমে ডাফি, মিচেল রের দাপুটে বোলিংয়ের সামনে টিকতেই পারেনি।

শেষ ৯৬ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় তারা। সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন কাভেম হজ। এছাড়া গ্রিভস ২৫ ও ব্রেন্ডন কিং করেন ২২ রান। ৩৮ রানে ৫ উইকেট নেন ডাফি। জিতেছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। রের শিকার ৩ উইকেট। ৪৫ রান খরচ করেন এই পেসার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটনিউজিল্যান্ড
ফুটবল

বিকেলে বসুন্ধরা-মোহামেডান লড়াই, কীভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই দলের ম্যাচের একটি অংশ। ছবি: সংগৃহীত
দুই দলের ম্যাচের একটি অংশ। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ মাঠে গড়াবে একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। বিকেলে মাঠে নামবে দেশের ফুটবলের দুই জনপ্রিয় ক্লাব বসুন্ধরা এবং মোহামেডান। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে ভারতের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত। আইএল টি-টোয়েন্টিতেও আছে একটি ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

ওয়েলিংটন টেস্ট: তৃতীয় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ভোর ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

ভারত-আরব আমিরাত

বেলা ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

ডেজার্ট ভাইপার্স-গালফ জায়ান্টস

রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

বসুন্ধরা-মোহামেডান

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবল
অন্য খেলা

‘আগে জানত না, বিশ্বকাপের পর এখন বাংলাদেশকে সবাই চেনে’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিশ্বকাপ খেলে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। ছবি: বিএইচএফ
বিশ্বকাপ খেলে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। ছবি: বিএইচএফ

হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। মাথা উঁচু করেই ভারত থেকে আজ ফিরেছে দেশে।

২৪ দলের বিশ্বকাপ বাংলাদেশ শেষ করেছে ১৭ নম্বরে থেকে। এই অবস্থান দেখে অর্জনটা পরিষ্কার হবে না। বাংলাদেশ অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে হারলেও লড়াই করেছে চোখে চোখ রেখে। বিশেষ করে আমিরুল ইসলাম তো তাঁর ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকের ক্ষমতা দিয়ে নজর কেড়েছেন পুরো হকি বিশ্বের। ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকে ১৮ গোল করে জিতেছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার।

আজ আমিরুল বলেন, ‘আমাদের যে লক্ষ্য ছিল, তা আমরা পূরণ করে এসেছি। খুব ভালো খেলেছি।’ আমিরুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানও, ‘অবশ্যই সে স্পেশাল। কিন্তু আমরা তার গুণগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। পুরো দল তার শক্তির জন্য খেলেছে, তাকে গোল করার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। আমরা পেনাল্টি কর্নার নিয়ে কঠোরভাবে কাজ করেছি। ফরোয়ার্ডরা পিসি আদায়ের চেষ্টা করেছে।’

বাংলাদেশের সাফল্যের রহস্য জানতে উদ্গ্রীব ছিল অন্য দলগুলোও। আইকম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ শুধু চ্যালেঞ্জার কাপ জেতেনি, পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। টুর্নামেন্টে থাকা সব দলই বাংলাদেশের কথা বলছিল। হঠাৎ করে সবাই বাংলাদেশকে চিনেছে। আগে খুব একটা জানত না, এখন জানে। আর আমাদের খেলোয়াড়দের তারা ভালোবেসেছে। জিজ্ঞেস করছে, তোমাদের রহস্য কী? এমনটা আগে কখনো হয়নি। বড় বড় দেশও জানতে চাইছে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা কীভাবে এমনটা করল।’

সাফল্য এখন জমা পড়েছে অতীতের খাতায়। আইকম্যান আর চুক্তি নবায়ন করছেন না। তবে ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন সামনে এগোতে হলে কী করতে হবে। ডাচ কোচ বলেন, ‘আমি চাই তারা আরও অনুশীলন করুক, এই যাত্রা চালিয়ে যাক। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। আর যদি এগুলো না আসে, তিন সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে সবকিছু থেমে যাবে। এখন যে গতি তৈরি হয়েছে, সেটা হারানো যাবে না।’

সেই ছন্দ ধরে রাখতে খেলোয়াড়দের রাখতে হবে খেলার মধ্যে। অতীত পেছনে ফেলে আমিরুলরা ভাবতে চান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, ‘যদি খেলাটা নিয়মিত থাকে, তাহলে আমাদের পারফরম্যান্স আরও ভালো হবে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল আনব। লিগে সবচেয়ে বেশি জোর দেব। লিগের কোনো বিকল্প নেই। এই প্রিমিয়ার লিগ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ—এই টুর্নামেন্টগুলো যখন হবে, তখন বিদেশি যারা বা টপ লেভেলের খেলোয়াড়েরা আসবে, তখন তাদের থেকে আমরা নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারব।’

অনিশ্চয়তার ছায়া দূর করতে পারছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসানও। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় তিন মাস আগে একটা মিটিং করছিলাম প্রথম বিভাগের ক্লাবদের ডেকে। আমরা লিগটা শুরু করতে চাই। তারা আমাদের জানাল যে এখন টাকাপয়সার অভাব আছে। তিন-চার মাস করে সময় চেয়েছিল। এই ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময় চাইছিল। এ মাসে আমরা একটা চিঠি দেব।’

হকির এত বড় সাফল্য আসার পরও আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কারের ঘোষণা আসেনি। রিয়াজুল বলেন, ‘আমি অপেক্ষায় আছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আমাদের কী জানায়। সচিবের কাছে বলব যে এগিয়ে আসুন, আমরাও কিছু এগিয়ে আসি।’

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাহকি
ক্রিকেট

বিসিবিতে আসা মার্শাল কীভাবে ফিক্সিংয়ে জড়িত ক্রিকেটারদের ধরেন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অ্যালেক্স মার্শাল, বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের স্বাধীন চেয়ারম্যান। ফাইল ছবি
অ্যালেক্স মার্শাল, বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের স্বাধীন চেয়ারম্যান। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে পেয়েছেন, সেটিই আজ ব্যাখ্যা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।

ক্রিকেটে যাঁরা ফিক্সিং বা খেলাটা কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাঁদের অনেকের কাছে আতঙ্কের নাম অ্যালেক্স মার্শাল। বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এই স্বাধীন চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি কীভাবে পাকড়াও করেন ফিক্সিংয়ে জড়িতদের, ‘আমি ৮ বছর ধরে ক্রীড়া দুর্নীতি দমনে কাজ করছি। আমি অন্য কারও চেয়ে ক্রিকেটে বেশি লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছি এবং তাদের অভিযুক্ত করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি ক্রিকেটের পুরো ইতিহাসে। এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার সময় আমি কী করছি তা জানি। এগুলো অনেক সময় নেয়, আমি এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করি, আমি এটা সঠিকভাবে করি, সব সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি। যখন আমি ট্রাইব্যুনালে যাই, তখন আমার সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশের মতো হয়। কারণ, আমি হোমওয়ার্ক করি এবং যখন এটি ট্রাইব্যুনালে যায়, তখন আমার মামলায় প্রায় সবসময়ই (অভিযুক্তরা) দোষী সাব্যস্ত হয়। দুই-একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে। হ্যাঁ, সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাইনি এবং এখনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।’

এরই মধ্যে বিসিবি ৯ অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে রাখেনি সর্বশেষ বিপিএলের নিলামে। ২০২৬ বিপিএলকে পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার মার্শালের, ‘কিছু লোক আছে যারা বিপিএলের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতে দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করে পার পেয়ে গেছে। সেই লোকেরা এই ইভেন্টটিকে টার্গেট করবে। আমি এবং আমার দল আইসিসির সহায়তায়, সেই লোকদের ছেঁটে ফেলার এবং তাদের এটি করা থেকে বিরত রাখতে অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছি। এবং কিছু লোক এখন থেকে বিপিএলে কিছু অপ্রীতিকর চমক দেখাবে।’

মার্শাল ক্রিকেটে জড়িত মানুষদের আহ্বান করছেন সন্দেহজনক যেকোনো কিছু মন খুলে শেয়ার করতে, যে সব গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা দেখবেন, ‘এখন সময় এসেছে গোপনে এগিয়ে আসার এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলার। আপনার কথা শুনব, আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে নেব, আপনি আমাদের যা বলবেন তা মিডিয়াতে প্রকাশিত হবে না।’

ফিক্সিং হওয়ার ক্ষেত্রে টিম হোটেল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে কীভাবে সন্দেহভাজন কিংবা জুয়াড়িমুক্ত করা হবে, সেটির কিছুটা ধারণা দিলেন মার্শাল, ‘খেলোয়াড়েরা যখন ক্রিকেট ম্যাচ থেকে দূরে থাকে, তখন তারা তালাবদ্ধ থাকে না এবং আমি সারা বিশ্বে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছি। খেলোয়াড়েরা গলফ খেলে, তারা কেনাকাটা করতে যায়, যাই হোক না কেন। হোটেলের পরিবেশ খুবই আকর্ষণীয়। কারণ, দুর্নীতি দমন আইনের কিছু লঙ্ঘন হোটেলের পরিবেশে ঘটে যাওয়া নৈমিত্তিক কথোপকথন এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে তৈরি হয়। হোটেলে লোকেদের কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করব আমরা।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটক্রিকেটারদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)
ক্রিকেট

বিশ্বকাপে কলকাতায় বাংলাদেশের ম্যাচ দেখবেন ১৩৫ টাকায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ২৬
বিশ্বকাপের বাংলাদেশের ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ১৩৫ টাকা। ছবি: ক্রিকইনফো
বিশ্বকাপের বাংলাদেশের ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ১৩৫ টাকা। ছবি: ক্রিকইনফো

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা দেখার ব্যবস্থা করল আইসিসি।

এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে আজ আইসিসি টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে। ভারতে প্রথম পর্বের জন্য সর্বনিম্ন দাম ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতায়। একটি ম্যাচ লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩৯৬ টাকা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি (৪০৫ টাকা)। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু হবে।

মাঠে বেশি দর্শক টানতেই টিকিটের দাম এত কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্তা। আইসিসির মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় ১০০ রুপি ও শ্রীলঙ্কান ১০০০ রুপিতে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। লাখো ভক্ত-সমর্থক যেন মাঠে এসে খেলা উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ দলের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হবে ৫৫ ম্যাচ। ইতিহাসের সেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিযোগিতামূলক দিক থেকেই নয়। ভক্ত-সমর্থকেরা টুর্নামেন্টটা দারুণ ভাবে উপভোগ করতে পারবেন।’

২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।

আট ভেন্যুতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কায় কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব ও ক্যান্ডিতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েনটি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়।

টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটনরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
