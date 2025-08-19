Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শুরুর আগমুহূর্তে বড় ধাক্কা খেল দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১০: ৫২
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন কাগিসো রাবাদা। ছবি: ফেসবুক
ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন কাগিসো রাবাদা। ছবি: ফেসবুক

কেয়ার্নসে কিছুক্ষণ পরই সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সময় বড় ধাক্কা খেল প্রোটিয়ারা। ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন দলটির তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) আজ রাবাদার ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে। এক বিবৃতিতে সিএসএ বলেছে, ‘দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। তাঁর ডান পায়ের গোড়ালিতে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। ৩০ বছর বয়সী ক্রিকেটার সোমবার স্ক্যান করিয়েছেন। তখনই তাঁর চোটের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানা যায়।’ ওয়ানডে সিরিজ শেষ হয়ে গেলেও রাবাদা অস্ট্রেলিয়ায় থাকবেন বলে জানিয়েছে সিএসএ। দক্ষিণ আফ্রিকার মেডিকেল বিভাগের তত্ত্বাবধানে থাকবেন এই তারকা পেসার।

রাবাদা ছিটকে যাওয়া এখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলটা ১৬ সদস্যের হয়ে গেছে। তাঁর পরিবর্তে গতকালই প্রোটিয়া দলে ডাক পেয়েছেন বাঁহাতি পেসার কোয়েনা মাফাকা। অজিদের বিপক্ষে কদিন আগে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট নিয়েছিলেন মাফাকা। এদিকে আজ কেয়ার্নসে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মিচেল মার্শ। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশে মাফাকার জায়গা হয়নি। টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বাধীন প্রোটিয়া একাদশে ব্যাটিং লাইনআপে থাকছেন এইডেন মার্করাম, ত্রিস্তান স্টাবস, ম্যাথু ব্রিটজকে, রায়ান রিকেলটন, ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের মতো তারকারা।

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শুরুর আগমুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে হঠাৎ পরিবর্তনঅস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শুরুর আগমুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে হঠাৎ পরিবর্তন

কেয়ার্নসে আজ দুই প্রোটিয়া ক্রিকেটার ব্রেভিস, প্রেনেলান সুব্রায়েন ওয়ানডেতে প্রথম ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন। উইকেটরক্ষকের গ্লাভস পরবেন রিকেলটন। পেস বোলিং লাইনআপে থাকছেন লুঙ্গি এনগিদি ও নান্দ্রে বার্গার। বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজের সঙ্গে দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার সুব্রায়েন ও মার্করাম থাকছেন। অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডের ভেন্যু ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনা। ২২ ও ২৪ আগস্ট হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকার একাদশ

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), রায়ান রিকেলটন (উইকেটরক্ষক), ম্যাথু ব্রিটজকে, নান্দ্রে বার্গার, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ত্রিস্তান স্টাবস, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিদি, প্রেনেলান সুব্রায়েন

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটওয়ানডে ক্রিকেট
