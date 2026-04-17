২৮ মাস পর নিউজিল্যান্ডকে হারাতে বাংলাদেশের লক্ষ্য ২৪৮ রান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০৫
নিউজিল্যান্ডকে হারাতে বাংলাদেশকে করতে হবে ২৪৮ রান। ছবি: বিসিবি

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হয়ে সেরা নয়ের মধ্যে থাকতেই হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে রয়েছে ৯ নম্বরে। ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের দুইয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই রেটিং বাড়বে বাংলাদেশের। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জিততে স্বাগতিকদের করতে হবে ২৪৮ রান।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর। সেবার নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বে নেপিয়ারে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টিতে ৫ উইকেটের জয় পেয়েছিল কিউইদের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের পর দুই টি-টোয়েন্টি ও এক ওয়ানডে খেললেও বাংলাদেশ কোনোটিতেই জিততে পারেনি। আজ জিতলে ২৮ মাসের অপেক্ষা ফুরোবে বাংলাদেশের।

তুলনামূলক অনভিজ্ঞদের নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসা নিউজিল্যান্ড আজ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাবধানী শুরু করা কিউইরা প্রথম উইকেট হারায় ২১ রানে। সপ্তম ওভারের তৃতীয় বলে শরীফুল ইসলামকে পুল করতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান নিক কেলি (৭)। দলীয় ২৯ রানেই নিউজিল্যান্ড হারাতে পারত দ্বিতীয় উইকেট।

