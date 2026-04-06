‘শিগগিরই পিএসএল বিশ্বের এক নম্বর লিগ হবে’

কোনো সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ হিসেবে উঠে আসে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) নাম। তবে ভারতের এই টুর্নামেন্টকে পেছনে ফেলে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) বিশ্বের এক নম্বর লিগ হবে—এমনটাই বিশ্বাস পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির।
এবার একই সময়ে হচ্ছে পিএসএল এবং আইপিএল। এরপরও নিজেদের টুর্নামেন্টের গ্রহণযোগ্যতা এবং উন্নয়ন নিয়ে সন্তুষ্ট নাকভি। তাঁর বিশ্বাস, পিএসএল এখন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। একই সঙ্গে এর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। পিসিবি বোর্ড অব গভর্নর্সের বৈঠকে নাকভি বলেন, ‘পিএসএল এখন বিনিয়োগের জন্য অন্যতম সেরা বাজার। খুব শিগগিরই এই লিগ বিশ্বের এক নম্বর লিগ হবে।’
পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের পিএসএলের নিলামে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। নাকভির মতে, এটা পাকিস্তান ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থারই প্রতিফলন। পিসিবি প্রধানের আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও বাস্তবতা কথা বলছে আইপিএলের হয়ে। এখনো টুর্নামেন্টটির সঙ্গে বেশ ব্যবধান রয়েছে পিএসএলের। আইপিএলের মিডিয়া স্বত্বের মূল্য ৬ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যেখানে পিএসএলের সেটা ৯৩ মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। আইপিএলের বার্ষিক আয় ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বিপরীতে পিএসএলের আয় আনুমানিক ৫০-৬০ মিলিয়ন ডলার।
এবারের মৌসুমে পিএসএল আয়োজন হচ্ছে কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানে জ্বালানি সংকটের কারণে মাত্র দুটি ভেন্যুতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে একাধিক ভেন্যুতে দর্শক উপস্থিতিতে জমজমাটভাবেই চলছে আইপিএল। পিএসএলে মাঠের বাইরেও বিতর্ক আছে। বল বিকৃতির ঘটনায় ফখর জামানকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং লাহোর কালান্দার্সকে পাঁচ রান জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া শাহিন শাহ আফ্রিদি ও সিকান্দার রাজার বিরুদ্ধে টিম হোটেলে অননুমোদিত ব্যক্তি আনার অভিযোগ ওঠে—যা আচরণবিধি ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টের জেরে নাসিম শাহকে ২০ মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করেছে পিসিবি। এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নাওয়াজকে নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন এই পেসার। এতসব চ্যালেঞ্জ ও বিতর্কের মাঝেও পিএসএলকে বিশ্বসেরা লিগে পরিণত করার লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে পিসিবি।
