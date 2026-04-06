Ajker Patrika
ক্রিকেট

কাঁথা-বালিশ নিয়ে মাঠেই ঘুমাতে চান অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, কারণ কী

ক্রীড়া ডেস্ক    
মুলতানের অধিনায়ক টার্নার। ছবি: সংগৃহীত

দারুণ ছন্দেই আছে মুলতান সুলতানস। এবারের পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) চার ম্যাচের তিনটিতেই জিতে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। দল ভালো করলেও শারীরিক ধকলের বিষয়টি আড়াল করলেন না মুলতানের অধিনায়ক অ্যাস্টন টার্নার।

নিজেদের সবশেষ ম্যাচে গতকাল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে মুলতান। আজ রাতে একই ভেন্যুতে তাদের প্রতিপক্ষ পিন্ডিজ। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে দুটি ম্যাচ থাকায় স্বাভাবিকভাবে বিশ্রামের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে মুলতানের ক্রিকেটারদের। তাই কোয়েটার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে এক রকম রসিকতা করেই টার্নার বললেন—কাঁথা-বালিশ পেলে মাঠেই ঘুমাতে চান তারা।

কোয়েটার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে টার্নার বলেন, ‘কোথাও কাঁথা আর বালিশ খুঁজে নিয়ে এখানেই (মাঠেই) ঘুমিয়ে পড়ব। আমাদের হাতে সময়টা খুবই কম।’

কোয়েটার বিপক্ষে জয় নিয়ে টার্নার বলেন, ‘আগের দুই ম্যাচের তুলনায় পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন ছিল। তিন বিভাগেই আমরা ভালো করেছি, যা সন্তোষজনক। আমি হয়ত প্রথম ওভারটাই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমরা ওপেনিংয়ে দুই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আশা করেছিলাম। তাদের কৃতিত্ব দিতে হবে, তারা সেটা বদলে দিয়েছে।’

নিজেদের দল নিয়ে সন্তুষ্ট টার্নার, ‘আমরা মনে করি পাওয়ার প্লেতে স্পিন যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারিনি। যদি পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে, এটা ভালো একটি অপশন। আমাদের দলে অস্ট্রেলিয়ানরা আছে; সেটা সহায়ক। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমাদের দলে ভালো মানুষ আছে; স্থানীয় খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফরা। সবাই হাসিমুখে খেলছে।’

তিন জয়ে মুলতানের সংগ্রহ ৬ পয়েন্ট। দুইয়ে আছে করাচি কিংস; তিন ম্যাচে শতভাগ জয়ে তাদের নামের পাশে শোভা পাচ্ছে মুলতানের সমান ৬ পয়েন্ট। ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে ইসলামাবাদ ইউনাইটেড। ৪ পয়েন্ট পাওয়া লাহোর কালান্দার্সের অবস্থানে চারে।

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

হরমুজ খুলবে ইরান, টোল থেকে পুষিয়ে নেবে যুদ্ধের ক্ষতি

চীনকে নিয়ে হরমুজ নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান! ভারতের জন্য বিপদ

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে তেল নিতে গিয়ে ইউএনওর হাতে কারারক্ষী আটক

যশোরে খোদ বিচারকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা, বাদী গ্রেপ্তার

রাতভর ফোনালাপ, পারস্য উপসাগরে শান্তির বার্তা

চীনকে নিয়ে হরমুজ নিয়ন্ত্রণ করবে ইরান! ভারতের জন্য বিপদ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

১৬ লাখ টাকার স্পিন বোলিং মেশিন কী কাজে লাগাবে বিসিবি

১৬ লাখ টাকার স্পিন বোলিং মেশিন কী কাজে লাগাবে বিসিবি

‘রেফারির ১০ বিতর্কিত সিদ্ধান্তের সুবিধা পেয়েছে বার্সেলোনা’

‘রেফারির ১০ বিতর্কিত সিদ্ধান্তের সুবিধা পেয়েছে বার্সেলোনা’

কাঁথা-বালিশ নিয়ে মাঠেই ঘুমাতে চান অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, কারণ কী

কাঁথা-বালিশ নিয়ে মাঠেই ঘুমাতে চান অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার, কারণ কী

সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে তো ভারত

সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে তো ভারত