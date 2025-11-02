রোহিত-কোহলির রেকর্ড ভেঙে বাবরের বিশেষ বার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবর আজমের পথচলাটা একরকম শেষই হয়ে গিয়েছিল। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর পাকিস্তান একের পর এক টি-টোয়েন্টি খেললেও জায়গা হয়নি বাবরের। ১০ মাস পর তাঁর প্রত্যাবর্তনটা হলো মনে রাখার মতো। পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার ভেঙে দিয়েছেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির রেকর্ড।
বাবর গত রাতে রাওয়ালপিন্ডিতে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৭ বলে ৯ চারে করেছেন ৬৮ রান। তাতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন ৪০টি। তাতে কোহলির ৩৯ পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসকে পেছনে ফেলে সবার ওপরে উঠে গেলেন বাবর। কোহলির রেকর্ড ভাঙার রাতে বাবর পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের পর সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের চারটি ছবি বাবর আজ সকালে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন। পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার লিখেছেন, ‘আমি যেটা করতে পছন্দ করি, সেটা করতে পেরে কৃতজ্ঞ। যখন সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক ছিল, তখন যারা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ।’
যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবশেষ খেলেছিলেন বাবর, একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই ফিরলেন তিনি। রাওয়ালপিন্ডিতে ২৮ অক্টোবর প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে বাবর শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তান ৫৫ রানে হেরেছিল। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পাকিস্তান কী করতে পারে, সেটা আবার দেখাল প্রোটিয়া সিরিজে। শেষ দুই টি-টোয়েন্টি মিলে করেছেন ৭৯ রান। তাতে ৪৩০২ রান করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক বনে গেলেন বাবর। তাতে পেছনে ফেলেছেন রোহিতকে। ভারতের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ৪২৩১ রান করেছেন রোহিত। ৩২ ফিফটির পাশাপাশি করেছেন ৫ সেঞ্চুরি।
বার্বাডোজে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত-কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিদায় বলেছেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৫ সেঞ্চুরি করে রোহিতের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আর বাবর পাকিস্তানের জার্সিতে টি-টোয়েন্টিতে ১৩১ ম্যাচে করেছেন ৩ সেঞ্চুরি ও ৩৭ ফিফটি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় তিনে থাকা কোহলির রান ৪১৮৮। ১২৫ ম্যাচ খেলে ১ সেঞ্চুরি ও ৩৮ ফিফটি করেছেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দূরে থাক, প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটেও বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি রাজেশ বণিক। ২০১৮ সালে যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সেটাই পেশাদার ক্রিকেটে তাঁর সর্বশেষ মাঠে নামা। আকস্মিক এক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল তাঁর জীবন।
ভারতীয় বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পশ্চিম ত্রিপুরার আনন্দনগরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় রাজেশ মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) এক কর্মকর্তা গতকাল তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে রাজেশ খেলেছেন রঞ্জি ট্রফিতে। দলটির অধিনায়কও ছিলেন তিনি।
রাজেশের মৃত্যুতে গতকাল আগরতলায় টিসিএর সদর দপ্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। পিটিআইকে টিসিএ সচিব সুব্রত দে বলেছেন, ‘আমরা একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার ও অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচককে হারিয়েছি। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। গভীরভাবে শোকাহত আমরা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।’ বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলা এই ক্রিকেটার ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ দলের নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন।
বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে খেলে ও তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করে সুনাম কুড়িয়েছেন রাজেশ। ২০০১-০২ মৌসুম দিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয় তাঁর।
২০০০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪২ ম্যাচে ১৯.৩২ গড়ে করেছেন ১৪৬৯ রান। করেছেন ৬ ফিফটি। লিস্ট ‘এ’ ও টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ২৪ ও ১৮ ম্যাচ। যার মধ্যে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তাঁর একটা সেঞ্চুরি রয়েছে। নেই কোনো ফিফটি। সাদা বলের ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়।
পেশাদার ক্রিকেটে সেই অর্থে আলো ছড়াতে না পারলেও রাজেশ নির্বাচক হিসেবে দারুণ ছিলেন বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব। অনির্বাণ বলেন, ‘তিনি তরুণ প্রতিভা নির্বাচন করতে পারতেন। তাঁর এই গুণ অনেকেই জানেন না। এ কারণে তাঁকে ত্রিপুরা অনূর্ধ্ব-১৬ রাজ্য দলের নির্বাচক করা হয়েছিল।’
২০০০ সালে কুয়ালালামপুরে হয়েছিল এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলে রাজেশের সতীর্থ ছিলেন ইরফান পাঠান ও আম্বাতি রাইডু। ওই বছর ভারত অনূর্ধ্ব-১৫ দলের ইংল্যান্ড সফরেও একসঙ্গে খেলেছিলেন রাজেশ, রাইডু ও ইরফান পাঠান।
বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি, বিজয় হাজারে ট্রফি, সিকে নাইডু ট্রফি, কোচবিহার ট্রফি, এম এ চিদাম্বরম ট্রফিসহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেও ত্রিপুরার হয়ে খেলেছেন রাজেশ।
শনিবার রাতটা স্মরণীয় হয়ে থাকল ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জন্য। এদিন নিজ নিজ দলের হয়ে গোল করেছেন রোনালদো জুনিয়র ও রোনালদো। ফেডারেশনস কাপে তুরস্কের বিপক্ষে আগের ম্যাচেই পর্তুগাল অনূর্ধ্ব ১৬ দলে অভিষেক হয় রোনালদো জুনিয়রের।
বয়সভিত্তিক দলটির হয়ে গোল করতেও বেশি সময় লাগল না তার। টুর্নামেন্টে গতকাল ওয়েলসকে ৩–০ গোলে হারিয়েছে পর্তুগিজরা। দলের জয়ের দিনে একবার জালের দেখা পান রোনালদো পুত্র। ৪২ মিনিটে কার্লোস মইতার সহায়তায় দারুণ এক ফিনিশিংয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন। এই ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা পর সৌদি প্রো লিগে আল ফেইহার বিপক্ষে খেলতে নামে আল নাসর। আল আউয়াল পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ২–১ গোলের জয় তুলে নিয়েছে রিয়াদের ক্লাবটি।
আল নাসরের হয়ে দুটি গোলই করেন রোনালদো। ১৩ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার পর ৩৭ মিনিটে তারকা ফরোয়ার্ডের কল্যাণে ম্যাচে ফেরে আল নাসর। যোগ করা সময়ে স্পট কিক থেকে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলের দেখা পান রোনালদো। পেশাদার ক্যারিয়ার তাঁর গোলসংখ্যা এখন ৯৫২ টি। আর মাত্র ৪৮ বার জালের দেখা পেলে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে হাজারতম গোলের মাইলফক স্পর্শ করবেন রোনালদো।
গত কয়েক ম্যাচে ক্লাব ও দেশের হয়ে একাধিক পেনাল্টি মিস করেছেন রোনালদো। তাই আল ফেইহার বিপক্ষে পেনাল্টি শট নিতে যাওয়ার সময় ভীতি কাজ করছিল তাঁর মনে। ম্যাচ শেষে সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন এই ফুটবলার।
রোনালদো বলেন, ‘গোল করা সব সময়ই আমাকে আনন্দ দেয়। দলের জয়ে সাহায্য করতে পারলে খুবই ভালো লাগে। পেনাল্টি নিতে এসে এদিন আমার হৃদস্পন্দন বেশি হচ্ছিল। ফুটবল আসলে এমনই। ফুটবলাই আমার জীবন। দীর্ঘ ২২ বছর ধরে এটার সঙ্গে আছি।’
আগের দিনই রোহিত শর্মাকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রানের মালিক বনে যান বাবর আজম। এবার বিরাট কোহলিকেও পেছনে ফেললেন এই তারকা ব্যাটার। টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ফিফটির মালিক এখন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক।
সিরিজের শেষ টি–টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। সেই সঙ্গে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নিয়েছে সালমান আলী আগার দল। এর আগে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল প্রোটিয়ারা। এর দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে টানা দুই জয় তুলে নিয়ে ট্রফি রেখে দিল পাকিস্তান।
প্রথম দুই টি–টোয়েন্টি শেষে ১–১ সমতা থাকায় শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নেয়। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্বাগতিকদের জয়ের নায়ক বাবর। দল জেতানোর পথে ৬৮ রানের ইনিংস উপহার দেন তিনি। ৯ চার সাজানো তাঁর ৪৭ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৪৪.৬৮। আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে এটা বাবরের ৪০ তম ফিফটি। ৩৯ তম ফিফটি নিয়ে এতোদিন কোহলির সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে রেকর্ডটা এককভাবে নিজের করে নিলেন বাবর।
লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বোলাররাই পাকিস্তানের জয়ের ভীত গড়ে দেয়। শাহিন শাহ আফ্রিদি, উসমান তারিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আগে ব্যাট করে ১৩৯ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। রেজা হেনরিকস ৩৪, করবিন বশ ৩০ ও ডনোভান ফেরেইরা করেন ২৯ রান। ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন আফ্রিদি। তারিক ও ফাহিম আশরাফ সমান দুটি করে উইকেট ঝুলিতে পুরেন।
জবাবে ৬ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে স্বাগতিকরা। ফিফটি করে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন বাবর। দ্বিতীয় সেরা ৩৩ রান এনে দেন অধিনায়ক সালমান।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। সংক্ষিপ্ততম বিশ্বকাপের দল ঘোষণার আগে নিজেদের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজ খেলবে কিউইরা। সিরিজটির জন্য দল দিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (এনজজেডসি) নির্বাচক প্যানেল। যথারীতি নেতৃত্বে আছেন মিচেল সান্টনার।
দলে ফেরানো হয়েছে কাইল জেমিসন ও ইশ সোধিকে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ছিলেন জেমিসন। চোটের কারণে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে এই দীর্ঘদেহী পেসারকে বাদ দেওয়া হয়। এক সিরিজ পরই অপেক্ষা ফুরাল জেমিসন।
সোধির টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার অপেক্ষাটাও দীর্ঘ হলো না। এই তারকা স্পিনারকে ছাড়াই গত মাসের প্রথম সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই সংস্করণে ৩ ম্যাচের সিরিজ খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এক সিরিজ বাদে টি–টোয়েন্টি দলে ফেরানো হলো তাঁকে। মূলত উপমহাদেশের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দলে ফেরানো হয়েছে সোধিকে।
টি-টোয়েন্টি অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন নাথান স্মিথ। নিউজিল্যান্ডের হয়ে টেস্ট ও ওয়ানডে অভিষেকের পর ক্যারিয়ারের শুরুতেই আশা দেখাচ্ছেন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ভালো করলে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবেন তিনি। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি ম্যাট হেনরি, ফিন অ্যালেন, লকি ফার্গুসন, অ্যাডাম মিলনে, গ্লেন ফিলিপস, বেন সিয়ার্সদের মতো ক্রিকেটারদের।
নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামী ৫ নভেম্বর। ৬, ৯, ১০ ও ১৩ নভেম্বর সিরিজের বাকি ম্যাচগুলো মাঠে গড়াবে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি দল: মিচেল সান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, ডেভন কনওয়ে, জাকারি ফোকস, কাইল জেমিসন, ড্যারেল মিচেল, জিমি নিশাম, টিম রবিনসন, টিম সাইফার্ট, ইশ সোধি, জ্যাকব ডাফি, রাচিন রবীন্দ্র, মার্ক চাপম্যান, নাথান স্মিথ।
