হ্যাটট্রিক জয়ে সুপার এইটের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় জয় তুলে নিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করল দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক এইডেন মার্করামের বিধ্বংসী ব্যাটিং আর মার্কো জানসেনের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের ওপর ভর করে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে তারা সুপার এইটের পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল।
১৭৬ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরু থেকেই তাণ্ডব চালান দুই প্রোটিয়া ওপেনার এইডেন মার্করাম ও কুইন্টন ডি কক। পাওয়ার প্লে-তে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে ৮৩ রান তুলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের অন্যতম সেরা সূচনা পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে মাত্র ১৯ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মার্করাম, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম ফিফটির নতুন রেকর্ড।
ডি কক ২০ এবং রায়ান রিকেলটন ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ২১ রান করে ফিরে গেলেও মার্করামকে থামানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত ৮ চার ও ৪ ছক্কায় সাজানো ৪৪ বলে ৮৬ রানের ম্যাচজয়ী ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। ডেভিড মিলার ১৭ বলে ২৪ রান করে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ৩৯ বল হাতে রেখেই ৭ উইকেটের জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।
এর আগে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে নিউজিল্যান্ডের হয়ে ফিন অ্যালেন ও টিম সেইফার্ট শুরুটা ভালো করলেও মার্কো জানসেনের বোলিং তোপে তারা বড় সংগ্রহ গড়তে ব্যর্থ হয়। জানসেন একাই নিউজিল্যান্ডের টপ অর্ডারে ধস নামান। সেইফার্ট ও রাচিন রবীন্দ্রকে ফেরানোর পর ১৭ বলে ৩৩ রান করা বিপজ্জনক ফিন অ্যালেনকেও প্যাভিলিয়নের পথ দেখান তিনি।
মিডল অর্ডারে মার্ক চ্যাপম্যানের ৪৮ এবং ড্যারিল মিচেলের ৩২ রানের ওপর ভর করে নিউজিল্যান্ড লড়াই করার পুঁজি পায়। শেষ পর্যন্ত জেমস নিশামের ১৬ বলে ২৩ রানের অপরাজিত ক্যামিওতে ১৭৫ রানে থামে কিউইদের ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৪০ রানে ৪ উইকেট নেন মার্কো জানসেন, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।
টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরে ঘুরে ফিরে আসছে পাকিস্তান স্পিনার উসমান তারিকের নাম। পাকিস্তানের এই রহস্যময় অফ স্পিনারের অদ্ভুত বোলিং ভঙ্গি এবং বল ছাড়ার ঠিক আগে সামান্য থেমে যাওয়ার কৌশল ভারতীয় শিবিরে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতি নয়, বরং বৈচিত্র্য আর ধাঁধার মতো১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি অধিনায়ক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ইমরান খানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি মাত্র ১৫ শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে এবং তাঁর একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে জরুরি পরীক্ষা প্রয়োজন। এরপর আদালত প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণের আগে অবধারিতভাবেই সংবাদ সম্মেলনে এল সেই পুরোনো প্রশ্ন—দুই দলের খেলোয়াড়রা কি এবার একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাবেন? জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তিক্ততা নতুন মাত্রা পাওয়ায় ক্রিকেটেও তার রেশ ছড়িয়েছে। তবে চিরপ্রতিদ্২ ঘণ্টা আগে
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড। শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে হ্যারি ব্রুকের দল। স্কটিশদের দেওয়া ১৫৩ রানের লড়াকু লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুতে বিপদে পড়লেও টম ব্যান্টনের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে জয় নিশ্চিত করে। ইংল্যান্ডের জয়ের ম্যা৪ ঘণ্টা আগে