ভারতীয়দের আলোচনার কেন্দ্রে পাকিস্তানি স্পিনার

টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরে ঘুরে ফিরে আসছে পাকিস্তান স্পিনার উসমান তারিকের নাম। পাকিস্তানের এই রহস্যময় অফ স্পিনারের অদ্ভুত বোলিং ভঙ্গি এবং বল ছাড়ার ঠিক আগে সামান্য থেমে যাওয়ার কৌশল ভারতীয় শিবিরে আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতি নয়, বরং বৈচিত্র্য আর ধাঁধার মতো অ্যাকশনে ব্যাটসম্যানদের ছন্দ নষ্ট করে দেওয়াই তার মূল শক্তি, যা সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেটে বড় ব্যবধান গড়ে দিতে পারে।
এই রহস্যময় স্পিনারকে নিয়ে খোদ ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকেও সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সূর্যকুমার বিষয়টিকে ‘সিলেবাসের বাইরের প্রশ্ন’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন যে, তারিক ভিন্নধর্মী হলেও ভারতীয় দল তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। এমনকি সতীর্থদের প্রস্তুত করতে অনুশীলনে সূর্যকুমারকে নিজের হাতে তারিকের অ্যাকশন নকল করে বল করতেও দেখা গেছে।
উসমান তারিককে ভারতের জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখছেন কিংবদন্তি স্পিনার হরভজন সিংও। ভারতকেই ফেবারিট মানলেও তিনি সতর্ক করে বলেছেন যে, তারিককে খেলতে হবে বাড়তি সতর্কতায়। হরভজনের মতে, ভারতীয় দল অত্যন্ত সক্ষম হলেও চাপমুক্ত থেকে এই রহস্যময় স্পিনারকে মোকাবিলা করাটাই হবে জয়ের চাবিকাঠি।
২৮ বছর বয়সী তারিক এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেই সুযোগ পেয়েছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছেন। তবে তার পারফরম্যান্সের চেয়েও বেশি আলোচনা হচ্ছে তার অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন নিয়ে, যা কেউ কেউ অবৈধ বললেও ভারতের সাবেক স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন একে বৈধ বলেই মনে করেন।
অশ্বিন তার ইউটিউব চ্যানেলে এই স্পিনারকে সামলানোর জন্য ব্যাটসম্যানদের একটি অভিনব কৌশল বাতলে দিয়েছেন। তার মতে, তারিক বল ছাড়ার আগে যখন থমকে যাবেন, ব্যাটসম্যান চাইলে তখন ক্রিজ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। এতে আম্পায়ার যেমন অস্বস্তিতে পড়বেন, তেমনি বোলার হিসেবে তারিকের ওপরও প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি হবে।
অশ্বিন মনে করেন, হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে ব্যাটসম্যানরা বারবার এমনটা করলে পাকিস্তানের এই ‘ট্রাম্প কার্ড’ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে।
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বড় জয় তুলে নিয়ে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়ের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করল দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক এইডেন মার্করামের বিধ্বংসী ব্যাটিং আর মার্কো জানসেনের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ের ওপর ভর করে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পেয়েছে প্রোটিয়ারা। এই জয়ে তারা সুপার এইট
পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী কিংবদন্তি অধিনায়ক ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ইমরান খানের ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি মাত্র ১৫ শতাংশ অবশিষ্ট রয়েছে এবং তাঁর একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে জরুরি পরীক্ষা প্রয়োজন। এরপর আদালত প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণের আগে অবধারিতভাবেই সংবাদ সম্মেলনে এল সেই পুরোনো প্রশ্ন—দুই দলের খেলোয়াড়রা কি এবার একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাবেন? জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর দুই দেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তিক্ততা নতুন মাত্রা পাওয়ায় ক্রিকেটেও তার রেশ ছড়িয়েছে। তবে চিরপ্রতিদ্
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড। শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে স্কটল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়েছে হ্যারি ব্রুকের দল। স্কটিশদের দেওয়া ১৫৩ রানের লড়াকু লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ড শুরুতে বিপদে পড়লেও টম ব্যান্টনের দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে জয় নিশ্চিত করে। ইংল্যান্ডের জয়ের ম্যা