সিলেটেও সেই একই সমস্যা, বাংলাদেশের কী অবস্থা
মিরপুরে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্টে নিয়ম করেই দেখা গিয়েছিল আলোকস্বল্পতার সমস্যা। দুপুরে তা-ই জ্বালাতে হয়েছিল ফ্লাডলাইট। এবার একই সমস্যা সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামেও। আলোকস্বল্পতার কারণে আপাতত বন্ধ বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলা।
আজ শুরু হওয়া সিলেটে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টে যেমন দেখা গেছে আলোকস্বল্পতার সমস্যা, বাংলাদেশের অবস্থাও ভালো নয়। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৬৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৬ রান করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমির জাঙ্গু ১০২ রানে অপরাজিত। ১৫৫ বলের ইনিংসে ১০ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। তাঁর আরেক সঙ্গী জাস্টিন গ্রিভস ২৬ রানে ব্যাটিং করছেন।
টস জিতে আগে ব্যাটিং নিলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুরুতেই বেশ চাপে ফেলে দেয় বাংলাদেশ। ৮.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭ রানে পরিণত হয় উইন্ডিজ। দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং, জশুয়া ডা সিলভাকে ফিরিয়েছেন তাসকিন। যাঁদের মধ্যে ৯ রান করা কিংকে বোল্ড করে স্টাম্প খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন তাসকিন। আরেক ওপেনার ডা সিলভা ১২ রান করে বাংলাদেশের গতিতারকার এলবিডব্লুর শিকার হয়েছেন। আর তিন নম্বরে নামা ওপেনার কাভেম হজকে (১) বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ।
টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারকে হারানোর পর হাল ধরেন জাঙ্গু-কেভিন উইকহাম। যেখানে উইকহামের এই সিলেট টেস্ট দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে। চতুর্থ উইকেটে তাঁরা (উইকহাম-জাঙ্গু) ২৫১ বলে ১৩১ রানের জুটি গড়েন। এই জুটি গড়ার পথে তাঁরা চাইলে বাংলাদেশের ফিল্ডারদের ধন্যবাদ দিতে পারেন। জাঙ্গু দুইবারই জীবন পেয়েছেন। দুইবারই বোলার ছিলেন হাসান মাহমুদ। যার মধ্যে ১৭তম ওভারের প্রথম বলে লিটন দাস ডাইভ দিয়েও বলের নাগাল পাননি। জাঙ্গুর রান তখন ২২। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৬০ রানে হারাতে পারত চতুর্থ উইকেট।
দ্বিতীয়বার যখন জাঙ্গু জীবন পান, তখন তাঁর রান ৬৮। ৪৭তম ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদকে পুল করতে যান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি ব্যাটার। কট এন্ড বোল্ডের সুযোগ হাতছাড়া করেন বাংলাদেশি পেসার। দুইবার জীবন পাওয়া জাঙ্গু দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। তবে উইকহাম ফিফটির পর বেশি রান যোগ করতে পারেননি। ৫১তম ওভারের প্রথম বলে উইকহামকে বোল্ড করেন হাসান মাহমুদ। অভিষেক ইনিংসে ১৪৫ বলে ৫ চারে ৬১ রান করেন ক্যারিবীয় এই ব্যাটার।
উইকহামের পর ব্যাটিংয়ে নামেন জাস্টিন গ্রিভস। এরই মধ্যে পঞ্চম উইকেটে গ্রিভস-জাঙ্গু ৫৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে ফেলেছেন। এর আগে ৫৫ ওভারে যখন ৪ উইকেটে ১৮০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তখন চা পানের বিরতি ঘোষণা করা হয়। তৃতীয় সেশনে ১০ ওভার খেলা হওয়ার পর দেখা দেয় আলোকস্বল্পতার সমস্যা। যেখানে ৬৫তম ওভারটি করেন তাইজুল ইসলাম।