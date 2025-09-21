‘বাংলাদেশকে দেখে পাকিস্তানের ক্রিকেট শেখা উচিত’

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপে এবার দারুণ ছন্দে আছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে চার ম্যাচের মধ্যে কেবল এক ম্যাচ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ হেরেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুই দল সুপার ফোরে উঠেছে ঠিকই। তবে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ হওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানের।
সালমান আলী আঘার সঙ্গে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের করমর্দন না করা নিয়ে আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। মাঠের ক্রিকেটেও পাকিস্তানের তেমন একটা মনোযোগ নেই। ১৭ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে অ্যান্ডি পাইক্রফট ইস্যুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তান ম্যাচটা বয়কট করতে গিয়েছিল। আমিরাতের বিপক্ষে ‘বাঁচা-মরা’র সেই ম্যাচটা ৪১ রানে পাকিস্তান জিতলেও তাদের ম্যাচটা হেরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল।
শুধু আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচটাই নয়, এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেট চলছে অদ্ভুত এক ‘প্যাটার্নে’। সাইম আইয়ুব কোনো রান না করতে পারলেও ৬ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম সারির ব্যাটাররা না পারলেও শেষের দিকে নেমে শাহিন শাহ আফ্রিদি ঝড় তুলছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন ও তাওহিদ হৃদয় টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় সেরা চারে আছেন। ৭ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সুপার ফোরের ম্যাচ শেষে গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে কামরান আকমল বলেন, ‘পাকিস্তান কি তাদের সবশেষ হার থেকে কিছু শিখতে পেরেছে? বাংলাদেশ যে আজ (গতকাল) শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে, সেটা কি কখনো তারা (পাকিস্তান) চিন্তা করে দেখেছে? শুধু কন্ডিশনের কারণেই বাংলাদেশ ম্যাচ জেতেনি। গেম অ্যাওয়ারনেসের পাশাপাশি ভালো পরিকল্পনাও ছিল তাদের।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান। দাসুন শানাকার তাণ্ডবে যখন দিশেহারা বাংলাদেশ, ১৯তম ওভারে এসে মোস্তাফিজ দেখালেন তাঁর জাদু। মোস্তাফিজের সেই ওভার থেকে এসেছে কেবল ৫ রান। চারিত আসালাঙ্কার রানআউটসহ পড়েছে ৩ উইকেট। কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ১৮০ রান যেখানে লঙ্কানদের কাছে সহজ মনে হচ্ছিল, তারা ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানে আটকে যায় তারা। এই রান তাড়া করে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে শেষ ওভারের পঞ্চম বলে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর বাংলাদেশের অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন আকমল। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক বলেন,‘টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৬৯ রান তাড়া করা সহজ কিছু না। বাংলাদেশ দলের জন্য চমৎকার এক অর্জন। দল, অধিনায়ক ও ম্যানেজমেন্টকে তাদের ম্যাচ পরিকল্পনা ও চমৎকার ক্রিকেটের জন্য অভিনন্দন। বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয় একটা জয় হয়ে থাকবে এটা।’
১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ পেয়েছে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস। জোড়া ফিফটিতে জয়ের ভিত তো গড়ে দিয়েছেন সাইফ হাসান ও তাওহীদ হৃদয়। ৪৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করা সাইফ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ফিল্ডার হিসেবে ধরেন দুই ক্যাচ। হৃদয় ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৫৮ রান করেন। সাইফ-হৃদয়ের প্রশংসা করে কামরান আকমল বলেন, ‘সাইফ আক্রমণাত্মক ও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছে। তাওহীদ হৃদয়ের মতো বাংলাদেশ দারুণ একজন মিডল অর্ডার ব্যাটার পেয়েছে। বাংলাদেশের রান তাড়া করা দেখে মনে হয়েছে, তাদের ওপর কোনো চাপ নেই।’
গ্রুপ পর্বে ওমান ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে পাকিস্তান উঠেছে সুপার ফোরে। দুবাইয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছিল পাকিস্তান। ১২৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ভারত জিতেছিল ২৫ বল হাতে রেখে। আজ দুবাইয়ে সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান।
এশিয়া কাপে এবার দারুণ ছন্দে আছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে চার ম্যাচের মধ্যে কেবল এক ম্যাচ লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ হেরেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুই দল সুপার ফোরে উঠেছে ঠিকই। তবে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ হওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানের।
সালমান আলী আঘার সঙ্গে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের করমর্দন না করা নিয়ে আলোচনা এখনো শেষ হয়নি। মাঠের ক্রিকেটেও পাকিস্তানের তেমন একটা মনোযোগ নেই। ১৭ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে অ্যান্ডি পাইক্রফট ইস্যুতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তান ম্যাচটা বয়কট করতে গিয়েছিল। আমিরাতের বিপক্ষে ‘বাঁচা-মরা’র সেই ম্যাচটা ৪১ রানে পাকিস্তান জিতলেও তাদের ম্যাচটা হেরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল।
শুধু আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচটাই নয়, এবারের এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেট চলছে অদ্ভুত এক ‘প্যাটার্নে’। সাইম আইয়ুব কোনো রান না করতে পারলেও ৬ উইকেট নিয়েছেন। প্রথম সারির ব্যাটাররা না পারলেও শেষের দিকে নেমে শাহিন শাহ আফ্রিদি ঝড় তুলছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন ও তাওহিদ হৃদয় টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় সেরা চারে আছেন। ৭ উইকেট নিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান টুর্নামেন্টের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী। বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সুপার ফোরের ম্যাচ শেষে গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে কামরান আকমল বলেন, ‘পাকিস্তান কি তাদের সবশেষ হার থেকে কিছু শিখতে পেরেছে? বাংলাদেশ যে আজ (গতকাল) শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে, সেটা কি কখনো তারা (পাকিস্তান) চিন্তা করে দেখেছে? শুধু কন্ডিশনের কারণেই বাংলাদেশ ম্যাচ জেতেনি। গেম অ্যাওয়ারনেসের পাশাপাশি ভালো পরিকল্পনাও ছিল তাদের।’
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৮ ওভার শেষে ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান। দাসুন শানাকার তাণ্ডবে যখন দিশেহারা বাংলাদেশ, ১৯তম ওভারে এসে মোস্তাফিজ দেখালেন তাঁর জাদু। মোস্তাফিজের সেই ওভার থেকে এসেছে কেবল ৫ রান। চারিত আসালাঙ্কার রানআউটসহ পড়েছে ৩ উইকেট। কামিন্দু মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছেন মোস্তাফিজ। ১৮০ রান যেখানে লঙ্কানদের কাছে সহজ মনে হচ্ছিল, তারা ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানে আটকে যায় তারা। এই রান তাড়া করে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে শেষ ওভারের পঞ্চম বলে।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর বাংলাদেশের অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজমেন্টকে পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন আকমল। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটরক্ষক বলেন,‘টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেরা দল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৬৯ রান তাড়া করা সহজ কিছু না। বাংলাদেশ দলের জন্য চমৎকার এক অর্জন। দল, অধিনায়ক ও ম্যানেজমেন্টকে তাদের ম্যাচ পরিকল্পনা ও চমৎকার ক্রিকেটের জন্য অভিনন্দন। বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয় একটা জয় হয়ে থাকবে এটা।’
১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে বাংলাদেশ পেয়েছে ৪ উইকেটের রুদ্ধশ্বাস। জোড়া ফিফটিতে জয়ের ভিত তো গড়ে দিয়েছেন সাইফ হাসান ও তাওহীদ হৃদয়। ৪৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় ৬১ রান করা সাইফ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ফিল্ডার হিসেবে ধরেন দুই ক্যাচ। হৃদয় ৩৭ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় ৫৮ রান করেন। সাইফ-হৃদয়ের প্রশংসা করে কামরান আকমল বলেন, ‘সাইফ আক্রমণাত্মক ও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলেছে। তাওহীদ হৃদয়ের মতো বাংলাদেশ দারুণ একজন মিডল অর্ডার ব্যাটার পেয়েছে। বাংলাদেশের রান তাড়া করা দেখে মনে হয়েছে, তাদের ওপর কোনো চাপ নেই।’
গ্রুপ পর্বে ওমান ও আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতে পাকিস্তান উঠেছে সুপার ফোরে। দুবাইয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছিল পাকিস্তান। ১২৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ভারত জিতেছিল ২৫ বল হাতে রেখে। আজ দুবাইয়ে সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান।
পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, ২০২৫ এশিয়া কাপে কী দারুণ খেলছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক লিটন দাস হয়ে উঠেছেন ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। নিয়মিত যেমন রান করছেন, তেমনি ম্যাচ উপযোগী কিছু সিদ্ধান্তও নিচ্ছেন। ছন্দে থাকা এই তারকা ক্রিকেটার জায়গা করে নিয়েছেন সেরাদের তালিকায়।১ ঘণ্টা আগে
চলমান এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। যেটা ভালো লাগেনি সুনিল গাভাস্কারের। তাই এমন কিছুর পুনরাবৃত্তি হলে সংশ্লিষ্ট দলকে শাস্তির পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাস্কার।১ ঘণ্টা আগে
দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। তবে ম্যাচ ছাপিয়ে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে সালমান আলী আঘার করমর্দন না করা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। এক সপ্তাহ পর আজ সুপার ফোরে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে
মিরপুরের ‘বাঘ’ মোস্তাফিজুর রহমান বাইরের কোনো ভেন্যুতে খেললে তাঁকে খুঁজেই পাওয়া যায় না—এমন একটা কথা শোনা যায় প্রায়ই। কারণ, শেরে বাংলার ‘ধানখেতে’র উইকেটের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যাটারদের বেশ চাপে রাখেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার এবারের এশিয়া কাপে দেখিয়ে দিচ্ছেন, মিরপুরসহ সব ভেন্যুতেই তিনি সমান কার্য৪ ঘণ্টা আগে