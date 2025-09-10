Ajker Patrika
এশিয়া কাপে বাংলাদেশকে যে অবস্থানে দেখতে চান বুলবুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চায় বাংলাদেশ। যে চাওয়ার কথা গতকাল টুর্নামেন্ট শুরুর দিন দুবাইয়ে ‘ক্যাপ্টেন’স মিট’-এ বলেছিলেন দলের অধিনায়ক লিটন দাস। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এই চাওয়াটা কতটা সংগতিপূর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

তবে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দলকে নিয়ে আশাবাদী বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলও। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা অবশ্য তিনি বলেননি, তবে বলেছেন এই দলের অনেক দূর যাওয়ার সম্ভাবনা। আজ বিসিবির ক্রিকেটার ও স্থানীয় এলিট কোচদের নিয়ে চলা এক ওয়ার্কশপের মাঝে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বিসিবি সভাপতি। সেখানে এশিয়া কাপের দলের সম্ভাবনা তিনি বলেন, ‘আমি তো অবশ্যই প্রত্যাশা করছি, আমাদের অনেক দূর যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে টুর্নামেন্টের চলমান ফরম্যাটে সেটা খুবই অনিশ্চিত, ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তববে আমাদের দলটা নিয়ে আমি ভীষণ আত্মবিশ্বাসী।’

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের গ্রুপ প্রতিদ্বন্দ্বী আফগানিস্তান, হংকং, ও শ্রীলঙ্কা। সুপার ফোরে যাওয়ার আশা জিইয়ে রাখতে হংকংকে তো হারাতে হবেই, বাকি দুই দলের একটিকেও হারাতে হবে। আইসিসির ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজের সুবাদে আফগানিস্তানের ‘হোম ভেন্যু; আরব আমিরাত সম্পর্কেও ভালো জানেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বললেন, ‘আফগানিস্তানের ভেন্যু হচ্ছে ইউএই। কিছুদিন আবুধাবি ছিল, এখন শারজা। এক্ষেত্রে তারা ঘরের মাঠের সুবিধা পাবে। তারপরও নিজেদের দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারি, ভালো করব ইনশাল্লাহ।’

শুধু ব্যাটিং-বোলিং নয়, ছোট ছোট অন্যান্য বিষয়ও ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করেন বুলবুল, ‘ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিবে একটা রানিং বিটু ইন দ্য উইকেট ও ফিল্ডিং। এই সংস্করণে কিন্তু একই রকম ব্যাটিং একই রকম বোলিং সবাই করে। রানিং বিটু ইন দ্য উইকেটে যদি অতিরিক্ত ১৫টা রান করতে পারি। ফিল্ডিংয়ে যদি আমরা আরও ১০টা রান সেভ করতে পারি। এই ২৫টা রানই ব্যবধান গড়ে দিতে পারে ম্যাচে।’

