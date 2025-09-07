জিম্বাবুয়ের স্বপ্ন ভেঙে সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিল জিম্বাবুয়ে। কিন্তু জিম্বাবুইয়ানদের সে স্বপ্ন মাটি করে দিল চারিত আসালঙ্কার দল। শেষ টি–টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়েকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে লঙ্কানরা।
জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় জিম্বাবুয়ে। তাই শেষ ম্যাচটি রূপ নেয় অলিখিত ফাইনালের। হারারের স্পোর্টস ক্লাব মাঠে হওয়া ম্যাচটিতে আগে ব্যাট করতে নেমে স্বাগতিকদের পুঁজি ১৯১ রান। এই রানকেও মামুলি বানিয়ে ফেলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা। ১৪ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় তারা।
শ্রীলঙ্কার হয়ে ৬ চার ও ৩ ছয়ে ৪৩ বলে অপরাজিত ৭৩ রান করেন কামিল মিশারা। তাঁর সঙ্গী কুশাল পেরেরা অপরাজিত থাকেন ৪৬ রানে। ২৬ বলে ৬ চারের পাশাপাশি দুটি ছয় মারেন তিনি। এ ছাড়া পাথুম নিশাঙ্কা ৩৩ ও কুশাল মেন্ডিস করেন ৩০ রান। সফরকারীদের পতন হওয়া উইকেট দুটি নেন ব্র্যাড ইভান্স ও সিকান্দার রাজা।
এর আগে জিম্বাবুয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৫১ রানের ইনিংস খেলেন তাদিওনাশে মারুমানি। ২৮ রান আসে রাজার ব্যাট থেকে। রায়ান বালের অবদান ২৬ রান। শন উইলিয়ামস এনে দেন ২৩ রান। শ্রীলঙ্কার হয়ে ৩৮ রানে ৩ উইকেট নেন দুশান হেমন্ত।
