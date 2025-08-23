Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়ায় শেষ ম্যাচও জিততে পারল না বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
জয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে পারল না বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ছবি: এনটি ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সেমিফাইনালের আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল আগেই। সান্ত্বনার জয় নিয়ে নুরুল হাসান সোহানরা টুর্নামেন্ট শেষ করতে পারেন কি না, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা। কিন্তু বাংলাদেশ ‘এ’ দল শেষটাও জয় দিয়ে শেষ করতে পারল না।

ডারউইনের ম্যারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আজ বাংলাদেশ ‘এ’ দলের বিপক্ষে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি জয় এক পর্যায়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ম্যাকেঞ্জি হারভে চেয়েছিলেন সেঞ্চুরি করে জয় নিশ্চিত করতে। ১৯তম ওভারের প্রথম বলে মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে চার মেরে হার্ভে ‘এক ঢিলে দুই পাখি’ মেরেছেন। ১১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের জয় নিশ্চিত করেছে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি।

বাংলাদেশ ‘এ’ দলের দেওয়া ১৭৬ রানের লক্ষ্যে উদ্বোধনী জুটিতেই জয় অনেকটা নিশ্চিত করে ফেলে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি। জেক উইন্টার ও হার্ভে গড়েন ১২৩ রানের জুটি। ১৩তম ওভারের চতুর্থ বলে উইন্টারকে ফিরিয়ে উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। ৩৫ বলে ৫ চারে উইন্টার করেন ৩৫ রান। সাইফ হাসান ঠিক তার পরের ওভারে জোড়া আঘাত দেন। ১৫তম ওভারের প্রথম ও পঞ্চম বলে হ্যারি নিয়েলসেন (১) ও টম ও’কনেল (৬) ফিরলে ১৪.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪২ রানে পরিণত হয় অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমি।

দ্রুত ৩ উইকেট হারালেও অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স একাডেমির জিততে কোনো সমস্যা হয়নি। ১৮.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৯ রান করে ফেলে দলটি। ৫৩ বলে ১৫ চার ও ১ ছক্কায় ১০২ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন ওপেনার হার্ভে। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের সাইফ নিয়েছেন ২ উইকেট। এক উইকেট পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী। মৃত্যুঞ্জয় যে উইকেট নিয়েছেন, সেই বলে ক্যাচ ধরেন সাইফ।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
