হঠাৎ তিন ক্রিকেটারকে হারিয়ে বিপদে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
সিরিজের প্রথম টেস্টে জয়ের দারুণ সম্ভাবনা থাকলেও নিউজিল্যান্ড জিততে পারেনি। জাস্টিন গ্রিভসের ডাবল সেঞ্চুরিতে সেই ম্যাচ অবিশ্বাস্যভাবে ড্র করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে পরশু মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। এই ম্যাচ শুরুর আগেই বড় ধাক্কা খেল কিউইরা।
চোটে পড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেছেন ম্যাট হেনরি, নাথান স্মিথ ও মিচেল স্যান্টনার। হেনরি পড়েছেন মাংসপেশির চোটে। পাঁজর ও কুঁচকির চোটে পড়ায় সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন স্মিথ ও স্যান্টনার। তাতে কপাল খুলেছে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্কের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা এই পেসারকে নেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের জন্য। ২৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৩৩ গড়ে ৭৭ উইকেট নিয়েছেন ক্লার্ক। ২৩.৫০ গড়ে ৮৯৩ রান করেছেন। অক্টোবরে ফোর্ড ট্রফির ওয়ানডে ম্যাচে সেন্ট্রাল ডিস্টিক্টসের বিপক্ষে সিনিয়র ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি করেন ক্লার্ক।
ক্লার্কের ঠিক আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন মিচেল হে। দুজনকেই নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট
প্লাঙ্কেট শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। এদিকে গ্লেন ফিলিপস ও ড্যারিল মিচেল ক্রাইস্টচার্চে প্রথম টেস্টে বদলি ফিল্ডার হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন। দুজনকেই টেস্ট সিরিজের বাকি অংশের দলে নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ সময় পরশু ভোর চারটায় ওয়েলিংটনে শুরু হবে নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তৃতীয় টেস্টের ভেন্যু মাউন্ট মঙ্গানুই। ১৮ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। নিউজিল্যান্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট জিতেছে ১৯৯৫ সালে। ৩০ বছরের অপেক্ষা ক্রাইস্টচার্চে অল্পের জন্য ফুরোল না ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ম্যাচ জিততে না পারলেও ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে এই ম্যাচে অনেক সুনাম কুড়িয়েছে উইন্ডিজ। ৫.৫৬ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে ৯ দলের মধ্যে ৯ নম্বরে ক্যারিবীয়রা।
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বেই গত বছর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার তাঁর নেতৃত্বেই শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামবে বাংলাদেশ। এবারও মরুর বুকে হচ্ছে যুব এশিয়া কাপ।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক বিবৃতিতে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন তামিম। তাঁর ডেপুটি হিসেবে থাকবেন জাওয়াদ আবরার। টপ অর্ডারে তামিম-আবরারের সঙ্গে থাকছেন কালাম সিদ্দিকী এলিন। সাম্প্রতিক সময়ে টপ অর্ডারের এই তিন ব্যাটার নিয়মিত রান করছেন।
চেনা পরিচিতদের নিয়েই যুব এশিয়া কাপের দল সাজিয়েছে বাংলাদেশ। তামিম-কালামদের সঙ্গে মোহাম্মদ রিজান হোসেন, রিফাত বেগ, ইকবাল হোসেন ইমনরা। দলে ফিরেছেন শেখ পারভেজ জীবন। ১৫ জনের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে থাকছেন আরও ছয় ক্রিকেটার। রাফি উজ্জামান রাফি, দেবাশীষ সরকার দেবাদের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাইয়ে আছেন সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার ও আবদুর রহিম। বাংলাদেশের লক্ষ্য এবার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল। টুর্নামেন্টে ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান এবং নেপাল। ‘এ’ গ্রুপে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে থাকছে মালয়েশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১২ ডিসেম্বর ভারত-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। একই দিনে মাঠে নামছে পাকিস্তান-মালয়েশিয়া। ১৩ ডিসেম্বর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে যুব এশিয়া কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। ১৫ ডিসেম্বর দ্য সেভেনস স্টেডিয়ামে গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এবার তামিমদের প্রতিপক্ষ নেপাল।
গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ নিজেদের শেষ ম্যাচ ১৭ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। গ্রুপ পর্ব শেষে হবে দুটি সেমিফাইনালই হবে ১৯ ডিসেম্বর। একটা হবে আইসিসি একাডেমি মাঠে। অপরটা দ্য সেভেন্স স্টেডিয়ামে। ২১ ডিসেম্বর আইসিসি একাডেমি মাঠে হবে ফাইনাল। সব ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে। এর আগে ২০২৩, ২০২৪ সবশেষ দুইটি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ জিতেছিল বাংলাদেশ। যুব এশিয়া কাপের এই দুই টুর্নামেন্টও হয়েছিল আরব আমিরাতে।
২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ দল:
আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), মোহাম্মদ সামিউন বাসির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, মোহাম্মদ রিজান হোসেন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী এলিন, ইকবাল হোসেন ইমন, রিফাত বেগ, শাহরিয়ার আল আমিন, আহমেদ শাহরিয়ার, সাদ ইসলাম রাজিন, মোহাম্মদ সবুজ
স্ট্যান্ডবাই:
রাফি উজ্জামান রাফি, সানজিদ মজুমদার, ফারহান আহমেদ আলিফ, ফারহান শাহরিয়ার, আবদুর রহিম, দেবাশীষ সরকার দেবা
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জার কাপের শিরোপা পেল বাংলাদেশ। আজ ১৭তম স্থান নির্ধারণীর ফাইনালে অস্ট্রিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে মেহরাব হোসেন সামিনের দল। এই ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম।
মাদুরাই আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামে ম্যাচের পাঁচ মিনিটে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় অস্ট্রিয়া। তবে বাংলাদেশের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। প্রথম কোয়ার্টার শেষের বাংলাদেশও পায় দুটি পেনাল্টি কর্নার। দ্বিতীয় পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগান আমিরুল ইসলাম। তাঁর গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ।
২৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুজাইফা হোসেন। পরে আরও দুটি পেনাল্টি কর্নার পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে ফিল্ড গোলে ব্যবধান ৩-০ করেন রাকিবুল হাসান রকি। এই কোয়ার্টারে দুটি পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু গোলে রূপ দিতে পারেনি। অস্ট্রিয়া অবশ্য এক গোল শোধ দেয়। ৪৪ মিনিটে গোলটি করেন আন্দোর লোসোনসি।
শেষ কোয়ার্টারে জমে উঠে রোমাঞ্চ। বাংলাদেশের ওপর একের পর এক চাপ দিতে থাকে অস্ট্রিয়া। মরিয়া হয়ে ওঠে ম্যাচে ফিরতে। ৫০ ও ৫২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন আমিরুল। বিশ্বকাপে এটি তাঁর পঞ্চম হ্যাটট্রিক, সব মিলিয়ে গোল করেছেন ১৮টি। যা টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ।
আমিরুলের হ্যাটট্রিকের পরও বাংলাদেশকে জয় পেতে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়। শেষ কোয়ার্টারে ৯ পেনাল্টি কর্নার পাওয়া অস্ট্রিয়ার হয়ে ৩ গোল করেন কেলনার বেঞ্জামিন, কায়সার জুলিয়ান ও নিকোউইয়াক মাতেউসজ।
বাংলাদেশ হকি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি)। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি লিখেছে, ‘বাংলাদেশ হকি দলের খেলোয়াড় ও স্টাফদের চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি জয়ে বিসিবি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হকি বিশ্বকাপে দলের পারফরম্যান্সে বিসিবি গর্বিত।’
জাতীয় লিগ
ক্রীড়া ডেস্ক
শিরোপার লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল সিলেট। ষষ্ঠ রাউন্ড শেষে ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে তারা। কিন্তু হিসাব-নিকাশ পাল্টে দিল রংপুর। শেষ রাউন্ডে আকবর আলীর দলের জয়ে জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) এবারের আসরের শিরোপা জেতা বেশ কঠিন-ই হয়ে গেল সিলেটের জন্য। কোন দলের হাতে এবার শিরোপা উঠছে সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে শেষ দিন পর্যন্ত।
শেষ রাউন্ডে এসে এনসিএলের শিরোপা জেতার সুযোগ ছিল ৬ দলের সামনে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে আশা টিকে আছে কেবল সিলেট, রংপুর এবং ময়মনসিংহের সামনে। রাজশাহীর বিপক্ষে ময়মনসিংহ হারের খুব কাছে থাকায় আসল লড়াইটা হবে সিলেট ও রংপুরের মধ্যে।
তৃতীয় দিন শেষেই নিজেদের কাজটা সেরে রেখেছে রংপুর। বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে খুলনাকে ৭ উইকেট হারিয়েছে উত্তরের দলটি। পিছিয়ে থেকেও মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ ও ইকবাল হোসেনের নৈপুণ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে পূর্ণ পয়েন্ট তুলে নিয়েছে তারা। প্রথম ইনিংসে খুলনার করা ৩০৮ রানের জবাবে ১৭৪ রানে অলআউট হয় রংপুর। ১৩৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে খুলনাকে মাত্র ৯৬ রানে গুটিয়ে দেয় দলটি।
সর্বোচ্চ ৩০ রান করেন জিয়াউর রহমান। ২২ রানে ৫ উইকেট নেন মুগ্ধ। ২৩১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ইকবালের সেঞ্চুরিতে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় রংপুর। ১১৪ রানে অপরাজিত থাকেন ইকবাল। নাঈম ইসলাম করেন ৪৫ রান। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন ইকবাল। সবকটি রাউন্ড শেষে রংপুরের খাতায় যোগ হলো ৩১ পয়েন্ট।
রংপুর জেতায় সিলেটের সামনেও জয়ের বিকল্প নেই। ড্র করলেও শিরোপা উঠবে আকবরদের হাতে। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ৬ উইকেট হাতে রেখে সিলেটের বিপক্ষে ২৩৭ রানের লিড নিয়েছে বরিশাল। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ৩১২ রানের জবাবে ২৮৭ রানে থামে সিলেট। ১৩০ রান নিয়ে আজ ব্যাট করতে নামা জাকির হাসান আর কোনো রান না করেই আউট হয়েছেন। বরিশালের হয়ে ৮৪ রানে ৫ উইকেট নেন রুয়েল মিয়া। পরিস্থিতি বলছে নাটকীয় কিছু না হলে ম্যাচটিতে নবাগত দলটির জন্য জেতা প্রায় অসম্ভব। তাদের সর্বোচ্চ অর্জন হতে পারে ড্র। সেক্ষেত্রে শিরোপা জিতবে রংপুর।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ময়মনসিংহকে হারাতে রাজশাহীর দরকার আর মাত্র ১ উইকেট। ৪২৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২২৭ রানে ৯ উইকেট হারিয়েছে শুভাগত হোমের দল। আরও ২০১ রান করতে হবে তাদের। ৯৭ রানে অপরাজিত আছেন আবু হায়দার রনি। শেষ দিনে ১ রান করা আসাদুল্লাহ হিল গালিবকে নিয়ে হারের ব্যবধান কমানোটাই হবে তাদের বড় প্রাপ্তি।
পয়েন্ট টেবিলে সবার নিচে থাকা ঢাকার শেষটা হলো মনে রাখার মতো। শেষ রাউন্ডে চট্টগ্রামকে ইনিংস এবং ১৯২ রানে হারিয়েছে তারা। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আনিসুল ইসলাম, মার্শাল আইয়ুব ও আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে ৫৪১ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকেরা। জবাবে ১৫৮ ও ১৯১ রানে দুইবার চট্টগ্রামকে অলআউট করে ঢাকা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বয়সভিত্তিক দলে প্রবাসী ফুটবলারদের দুয়ার তাঁর হাত দিয়ে খুলেছিল। বাংলাদেশের হয়ে গত বছরের নভেম্বরে খেলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাই। এক বছরের মাথায় এবার অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-২০ দলে ডাক পেলেন আরহাম ইসলাম।
চলতি মাসে জাপানে এসবিএস কাপ খেলতে ২০ সদস্যের দল দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেখানে রয়েছে আরহামের নাম। অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী এই ফরোয়ার্ড খেলেন ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের হয়ে।
বাছাইপর্বে দারুণ খেললেও আরহামের ব্যাপারে আর কোনো অগ্রগতি দেখায়নি বাফুফে। এমনকি রাখা হয়নি অনূর্ধ্ব-২৩ দলেও। অস্ট্রেলিয়া অবশ্য এমন প্রতিভাকে হাতছাড়া করেনি। এসবিএস কাপে খেলে ফেললে বাংলাদেশের হয়ে আরহামের আর খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
