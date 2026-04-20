পাকিস্তান নিষিদ্ধ করায় মন খারাপ লঙ্কান ক্রিকেটারের

আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ১৩
পিএসএলে এক বছর নিষিদ্ধ হয়েছেন দাসুন শানাকা। ছবি: সংগৃহীত

চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মাঝপথে টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানোয় শাস্তি পেয়েছেন মুখে পড়েছেন শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার দাসুন শানাকা। লঙ্কান এই তারকাকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। তাতে করে ২০২৭ সালের পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) অংশগ্রহণ করতে পারবেন না তিনি।

লাহোর কালান্দার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও গত ২১ মার্চ হঠাৎ করেই টুর্নামেন্টে না খেলার সিদ্ধান্ত জানান শানাকা। বিষয়টি পর্যালোচনার পর পিসিবি এটিকে চুক্তির শর্তের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেছে। পিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, শানাকা সরে দাঁড়ানোর পেছনে যেসব কারণ দেখিয়েছেন, তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বা স্বীকৃত নয়।

পিএসএল থেকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে আয়োজিত এক শুনানিতে নিজের ভুলের জন্য গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন শানাকা। পিসিবির বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘পিএসএল থেকে সরে দাঁড়ানোয় আমি অনুতপ্ত। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, পিএসএল সমর্থক ও বৃহত্তর ক্রিকেট সমর্থকদের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। বিশেষ করে লাহোর কালান্দার্সের সমর্থকদের কাছেও দুঃখ প্রকাশ করছি।’

পিএসএল ছাড়ার পর শানাকা আইপিএলে স্যাম কারানের বদলি হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দিয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগ পাননি। লঙ্কান ক্রিকেটার অবশ্য দাবি করেছন, অন্য কোনো টুর্নামেন্টে খেলার উদ্দেশ্যে তিনি পিএসএল ছাড়েননি। তবে চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় পিসিবি তাঁকে শাস্তির আওতায় আনার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। শানাকা বলেন, ‘পাকিস্তানের সমর্থকদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে নতুন উদ্যমে আবারও পিএসএলে ফিরতে চাই।’

শানাকার আগে নিষিদ্ধ হয়েছেন ব্লেসিং মুজারাবানিও। ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে মুজারাবানির খেলার কথা থাকলেও তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দেন। তাতে জিম্বাবুয়ের তারকা পেসারকে পিএসএলে দুই বছর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোস্তাফিজুর রহমানের বদলি হিসেবে তাঁকে (মুজারাবানি) নেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে সাত ম্যাচের মধ্যে কলকাতা মুজারাবানিকে কেবল দুই ম্যাচ খেলিয়েছে।

সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন যাঁরা

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

যেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরান

বাণিজ্যিক হেলিকপ্টার পরিচালনার লাইসেন্স পেল সাবেক উপদেষ্টার প্রতিষ্ঠান

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিল চ্যালেঞ্জ করে রিট

এলাকার খবর
Loading...

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (তৃতীয় পর্ব)

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

‘রানা-তামিমই আমাদের শেষ করে দিয়েছে’

পাকিস্তান নাকি নিউজিল্যান্ড, রানার কাছে কে বেশি ‘স্পেশাল’

মুখে নয়, বলেই নাহিদ রানার জবাব

