পিএসএলে প্রস্তুতিটা ভালোই হলো মোস্তাফিজ-রানার

ধুমধাড়াক্কার টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটাররা ব্যাটে ঝড় তুলবেন—এটাই স্বাভাবিক। মারকাটারি ব্যাটিংয়ের টি-টোয়েন্টি লিগে কোন বোলার কত কম রান দিচ্ছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে পিএসএল খেলতে গিয়ে এ পর্যন্ত সফলই বলা যায় বাংলাদেশের দুই বোলার মোস্তাফিজুর রহমান ও নাহিদ রানা।
পরশু পর্যন্ত ১৩ ওভার বোলিং করে বেশি উইকেট পাননি মোস্তাফিজ। নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে ওভারপিছু রান দিয়েছেন ৭.০৭। বাংলাদেশের আরেক পেসার নাহিদ রানার ইকোনমি আরও কম—৫.২৮।
নাহিদ রানা অবশ্য মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেছেন। পিএসএলে নিজের অভিষেক ম্যাচে খরুচে ছিলেন পেশোয়ার জালমির এই বোলার। হায়দরাবাদ কিংসমেনের বিপক্ষে ৩ ওভারে দিয়েছিলেন ৩০ রান। তবে পরশু নিজের দ্বিতীয় ম্যাচে করাচি কিংসের বিপক্ষে জ্বলে ওঠেন রানা। এদিন চার ওভারে দিয়েছেন মাত্র ৭ রান। ১ মেডেনসহ নিয়েছেন ৩ উইকেট।
নাহিদ রানার বলে বরাবরের মতো গতি ছিল পরশুও। তবে এদিন বলের ওপর অসম্ভব নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁর। যে কারণে বল হতে ম্যাচের সবচেয়ে সফল বোলার তিনি। শুধু কি ম্যাচে! পিএসএলের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, নাহিদ রানার পরশুর বোলিং ফিগার ছিল টুর্নামেন্টের ইতিহাসে এক ইনিংসে বিদেশি বোলারদের দ্বিতীয় সেরা কিপ্টে বোলিং। রানা ম্যাচে গড়ে ওভারে রান দিয়েছেন ১.৭৫। ৩ কিংবা তারচেয়ে বেশি উইকেট নিয়ে বিদেশিদের মধ্যে পিএসএলে তাঁর চেয়ে কম রান দেওয়ার রেকর্ড ইংল্যান্ডের সামিত প্যাটেলের; ওভারপিছু ১.২৫ গড়ে রান দিয়ে ২০২০ সালে লাহোর কালান্দার্সের হয়ে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।
পরশুর ম্যাচ শেষে করাচি কিংসের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা মঈন আলী রানাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন এভাবে, ‘এক্সপ্রেস ফাস্ট বোলিং খেলা যেকোনো পিচেই কঠিন। সে (রানা) যে লেংথে বোলিং করেছে, দারুণ ছিল। বর্তমানে খুব বেশি গতিময় বোলার খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে দুর্দান্ত বোলিং করেছে। তাকে সামলানো কঠিন ছিল। আমি বাংলাদেশের হয়েও বোলিং করতে দেখেছি। বাংলাদেশ ক্রিকেটের বড় একজন তারকা সে হবে।’
পিএসএলে গতকালের আগ পর্যন্ত ওভারপিছু ৭.০৭ রান দিয়েছেন মোস্তাফিজ, যা যথেষ্ট ভালো। কারণ, মোস্তাফিজের সমান ৪ ম্যাচ খেলা শাহিন শাহ আফিদির ইকোনমি আরও বেশি—৭.১৪। তবে টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এরচেয়েও ভালো বোলিংয়ের রেকর্ড আছে কাটার মাস্টারের। ২০১৬ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ১৬ ম্যাচে ১৭ উইকেটে নিয়েছিলেন ৬.৯০ ইকোনমিতে।
এবারের পিএসএলে বাংলাদেশ থেকে খেলছেন আরও দুই বোলার শরীফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেন। দুজনের ইকোনমি ফিজ-রানার তুলনায় অনেক বেশি খারাপ। ৯ ওভার বল করে ৮.৩৩ ইকোনমিতে মাত্র ১ উইকেট নিয়েছেন শরীফুল। আর রিশাদ ১৪ ওভার বল করে নিয়েছেন ২ উইকেট। ইকোনমি—১১.০৭।
জিততেই যেন ভুলে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে নিজেদের সবশেষ তিন ম্যাচে জয়ের মুখ দেখেনি আলভারো আরবেলোয়ার দল। গত রাতে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদকে।১৫ মিনিট আগে
২০১৯ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চার আসরেই খেলছে ৯টি করে দল। অথচ আইসিসির পূর্ণ সদস্যের সংখ্যা ১২। জিম্বাবুয়ে, আয়ারল্যান্ড, আফগানিস্তান-এই তিন দল এখনো ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণের বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে খেলতেই পারেনি। এবার তাদের সুযোগ মিলতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
টিকিটের ক্ষেত্রে ফিফার ‘ডায়নামিক প্রাইসিং’ (চাহিদার ওপর ভিত্তি করে দাম পরিবর্তন) পদ্ধতির কারণে ভক্তরা ক্ষুব্ধ। এর পাশাপাশি যাতায়াত খরচও দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে। ম্যাসাচুসেটস বে ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি বোস্টন স্টেডিয়ামে যাতায়াতের জন্য ৮০ ডলারের সীমিত রাউন্ড-ট্রিপ টিকিট ঘোষণা করেছে। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্১৩ ঘণ্টা আগে
৬৬ মিনিটে আরও একটি দুর্দান্ত পাসে আবাহনীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন এমেকা। তিন ফুটবলারকে কাটিয়ে কাটব্যাকে সুলেমান দিয়াবাতের কাছে বল পাঠান তিনি। ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে দুই ফুটবলারের মাঝখান দিয়ে নিজের সাবেক ক্লাবের বিপক্ষে প্রথম গোলটি করেন দিয়াবাতে।১৮ ঘণ্টা আগে